Rendi-Wagner warnt bei SPÖ-Klubtagung vor Rechtsruck

Wien/Frauenkirchen - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat ihren Auftritt bei der Klubklausur der Wiener Sozialdemokraten dafür genützt, vor einem Rechtsruck der eigenen Organisation zu warnen. Wer der SPÖ empfehle, ein bisschen nach rechts zu rücken, meine es nicht gut mit der Partei, betonte sie Dienstagvormittag bei dem Event im burgenländischen Frauenkirchen. Dort präsentierte Wiens Parteichef Michael Ludwig anschließend einen "Wohnbonus".

Kreml stimmt Verlängerung von Getreide-Deal zu

Genf - Sechs Tage vor seinem Auslaufen hat Russland einer Verlängerung des Getreideabkommens mit der Ukraine zugestimmt, zugleich aber seine Forderungen im Zusammenhang mit eigenen Düngemittelexporten bekräftigt. "Das ist so eine Art Geste guten Willens von Russland in der Hoffnung darauf, dass nach Ablauf so langer Zeit die Bedingungen und Verpflichtungen, die bestimmte Seiten auf sich genommen haben, erfüllt werden", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag in Moskau.

Mädchen sollen Zwölfjährige in Deutschland erstochen haben

Koblenz - Grausame Gewissheit: Eine Zwölfjährige aus Freudenberg im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen ist von zwei Mädchen im Kindesalter aus ihrem Bekanntenkreis erstochen worden. Beide Tatverdächtige sind jünger als 14 Jahre und damit strafunmündig, teilte die zuständige Staatsanwaltschaft am Dienstag im rheinland-pfälzischen Koblenz mit. Die Mädchen sollen Luise mit "zahlreichen Messerstichen" getötet haben, wie Oberstaatsanwalt Mario Mannweiler sagte.

Teilzeit-Beschäftigung deutlich gestiegen

Wien - Der Aufschwung am Arbeitsmarkt hat 2022 angehalten. Die Beschäftigtenzahl ist gestiegen, vor allem wegen mehr Teilzeit, die Arbeitslosigkeit weiter gesunken. Jede zweite Frau arbeitet Teilzeit. Das Jobangebot erreichte mit 206.500 offenen Stellen einen Rekord. Laut Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung der Statistik Austria nach EU-Definition waren 4,442.600 Personen ab 15 Jahren erwerbstätig, um 3,2 Prozent mehr als 2021. Der Anstieg beruht zu fast zwei Dritteln auf Teilzeit.

Rot-schwarze Koalitionsverhandlungen in Kärnten

Klagenfurt - In Kärnten stehen die Zeichen auf Fortsetzung der rot-schwarzen Koalition. Wie die beiden Parteichefs, Peter Kaiser (SPÖ) und Martin Gruber (ÖVP), am Dienstag in einem kurz einberufenen Pressestatement sagten, starte man bereits übermorgen, Donnerstag, mit Koalitionsverhandlungen.

70-Millionen-Euro-Seilbahn auf Kahlenberg geplant

Wien - Für 70 Millionen Euro will ein privates Unternehmen eine Seilbahn auf den Wiener Kahlenberg errichten. Projektwerber Hannes Dejaco sprach gegenüber der Austria Presse Agentur von einem "Mehrwert für die ganze Stadt". Nach einem Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts (BVwG) peilt er nun die Naturschutz- und Baugenehmigungsverfahren an. Die Stadt Wien gibt sich skeptisch: Ein Sprecher von Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) äußerte "fundamentale Bedenken".

Grüne gegen Nehammers Idee für Medizin-Berufspflicht

Wien - ÖVP-Chef Karl Nehammer stößt nicht nur mit seiner Klmakrisen-Skepsis auf Widerstand der Grünen. Auch der Vorschlag, angesichts des Kassenärztemangels eine Berufspflicht für Absolventen des Medizinstudiums in Österreich einzuführen, wird vom kleinen Koalitionspartner abgelehnt. Das Problem werde dadurch nicht gelöst, meinte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) gegenüber der APA. Es gelte, Stellen mit Kassenvertrag und in bestimmten Mangelfächern attraktiver zu machen.

red