Doskozil bewirbt sich um SPÖ-Parteivorsitz

Wien - Das Duell um den Vorsitz der SPÖ ist eröffnet. Am Tag vor den richtungsweisenden Sitzungen von Parteipräsidium und Vorstand hat der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) per Brief kundgetan, sich der Wahl zum Chef der Sozialdemokraten zu stellen. Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner hat dies ja schon länger klar gemacht. Offen ist jetzt vor allem, in welcher Form die Parteispitze gekürt wird.

Mädchen sollen Zwölfjährige in Deutschland erstochen haben

Koblenz - Grausame Gewissheit: Eine Zwölfjährige aus Freudenberg im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen ist von zwei Mädchen im Kindesalter aus ihrem Bekanntenkreis erstochen worden. Beide Tatverdächtige sind jünger als 14 Jahre und damit strafunmündig, teilte die zuständige Staatsanwaltschaft am Dienstag im rheinland-pfälzischen Koblenz mit. Die Mädchen sollen Luise mit "zahlreichen Messerstichen" getötet haben, wie Oberstaatsanwalt Mario Mannweiler sagte.

Teilzeit-Beschäftigung deutlich gestiegen

Wien - Der Aufschwung am Arbeitsmarkt hat 2022 angehalten. Die Beschäftigtenzahl ist gestiegen, vor allem wegen mehr Teilzeit, die Arbeitslosigkeit weiter gesunken. Jede zweite Frau arbeitet Teilzeit. Das Jobangebot erreichte mit 206.500 offenen Stellen einen Rekord. Laut Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung der Statistik Austria nach EU-Definition waren 4,442.600 Personen ab 15 Jahren erwerbstätig, um 3,2 Prozent mehr als 2021. Der Anstieg beruht zu fast zwei Dritteln auf Teilzeit.

Schwarzes Meer: US-Drohne kollidiert mit russischem Kampfjet

Stuttgart/Washington - Eine unbemannte US-Militärdrohne ist im internationalem Luftraum über dem Schwarzen Meer mit einem russischen Kampfjet zusammengestoßen. US-Kräfte hätten die Drohne daraufhin zum Absturz bringen müssen, teilte das Militär am Dienstag mit und beklagte, ein "unsicheres und unprofessionelles" Handeln der russischen Seite habe den Zwischenfall verursacht.

Putin: "Russland kämpft um seine Existenz"

Kramatorsk - Russland kämpft in der Ukraine nach den Worten von Präsident Wladimir Putin um die eigene Existenz. "Für uns ist das keine geopolitische Aufgabe, sondern eine Aufgabe für das Überleben des russischen Staates", sagte Putin vor Beschäftigten eines Flugzeugbauers am Dienstag in der Region Burjatien im Osten des Landes. Der Westen hingegen versuche, Russland in die Knie zu zwingen, um in der Ukraine seine geopolitische Position zu verbessern.

Bolivien startet Vorstoß für Kokablatt-Entkriminalisierung

Wien - Bolivien startet einen Vorstoß zur Entkriminalisierung der Nutzung des Kokablattes. Ziel sei eine Streichung von der UNO-Liste der verbotenen Drogen, sagte Boliviens Vizepräsident David Choquehuanca am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Wien. Damit soll der "historische Fehler" beim Beschluss der UNO-Suchtgiftkonvention im Jahr 1961 getilgt werden. "Im Mai wird ein offizielles Schreiben an den UNO-Generalsekretär ergehen", ergänzte Innenminister Eduardo del Castillo.

Rot-schwarze Koalitionsverhandlungen in Kärnten

Klagenfurt - In Kärnten stehen die Zeichen auf Fortsetzung der rot-schwarzen Koalition. Wie die beiden Parteichefs, Peter Kaiser (SPÖ) und Martin Gruber (ÖVP), am Dienstag in einem kurz einberufenen Pressestatement sagten, starte man bereits übermorgen, Donnerstag, mit Koalitionsverhandlungen.

70-Millionen-Euro-Seilbahn auf Kahlenberg geplant

Wien - Für 70 Millionen Euro will ein privates Unternehmen eine Seilbahn auf den Wiener Kahlenberg errichten. Projektwerber Hannes Dejaco sprach gegenüber der Austria Presse Agentur von einem "Mehrwert für die ganze Stadt". Nach einem Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts (BVwG) peilt er nun die Naturschutz- und Baugenehmigungsverfahren an. Die Stadt Wien gibt sich skeptisch: Ein Sprecher von Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) äußerte "fundamentale Bedenken".

Wiener Börse schließt klar fester

Wien - Der heimische Leitindex ATX konnte sich am Dienstag gegen Mittag nach schwächerem Beginn leicht ins Plus vorarbeiten und weitete seine Gewinne am Nachmittag merklich ausweiten. Am Sitzungsende stand ein Plus von 1,67 Prozent auf 3.360,20 Zähler. Damit macht der ATX einen Teil seiner herben Vortagesverluste wett. Die Bankwerte konnten sich etwas erholen. Mayr-Melnhof büßten nach Zahlenvorlage 1,9 Prozent ein.

