Schwarzes Meer: US-Drohne kollidiert mit russischem Kampfjet

Stuttgart/Washington - Eine unbemannte US-Militärdrohne ist im internationalen Luftraum über dem Schwarzen Meer mit einem russischen Kampfjet zusammengestoßen und durch den Zwischenfall zerstört worden. US-Kräfte hätten die Drohne nach der Kollision zum Absturz bringen müssen, teilte das US-Militär am Dienstag mit und beklagte, ein "unsicheres und unprofessionelles" Handeln der russischen Seite habe den Zwischenfall verursacht.

Kreml stimmt Verlängerung von Getreide-Deal zu

Genf - Sechs Tage vor seinem Auslaufen hat Russland einer Verlängerung des Getreideabkommens mit der Ukraine zugestimmt, zugleich aber seine Forderungen im Zusammenhang mit eigenen Düngemittelexporten bekräftigt. "Das ist so eine Art Geste guten Willens von Russland in der Hoffnung darauf, dass nach Ablauf so langer Zeit die Bedingungen und Verpflichtungen, die bestimmte Seiten auf sich genommen haben, erfüllt werden", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag in Moskau.

Putin: "Russland kämpft um seine Existenz"

Kramatorsk - Russland kämpft in der Ukraine nach den Worten von Präsident Wladimir Putin um die eigene Existenz. "Für uns ist das keine geopolitische Aufgabe, sondern eine Aufgabe für das Überleben des russischen Staates", sagte Putin vor Beschäftigten eines Flugzeugbauers am Dienstag in der Region Burjatien im Osten des Landes. Der Westen hingegen versuche, Russland in die Knie zu zwingen, um in der Ukraine seine geopolitische Position zu verbessern.

Doskozil bewirbt sich um SPÖ-Parteivorsitz

Wien - Das Duell um den Vorsitz der SPÖ ist eröffnet. Am Tag vor den richtungsweisenden Sitzungen von Parteipräsidium und Vorstand hat der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) per Brief kundgetan, sich der Wahl zum Chef der Sozialdemokraten zu stellen. Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner hat dies ja schon länger klar gemacht. Offen ist jetzt vor allem, in welcher Form die Parteispitze gekürt wird.

Mädchen sollen Zwölfjährige in Deutschland erstochen haben

Koblenz - Grausame Gewissheit: Eine Zwölfjährige aus Freudenberg im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen ist von zwei Mädchen im Kindesalter aus ihrem Bekanntenkreis erstochen worden. Beide Tatverdächtige sind jünger als 14 Jahre und damit strafunmündig, teilte die zuständige Staatsanwaltschaft am Dienstag im rheinland-pfälzischen Koblenz mit. Die Mädchen sollen Luise mit "zahlreichen Messerstichen" getötet haben, wie Oberstaatsanwalt Mario Mannweiler sagte.

Bolivien startet Vorstoß für Kokablatt-Entkriminalisierung

Wien - Bolivien startet einen Vorstoß zur Entkriminalisierung der Nutzung des Kokablattes. Ziel sei eine Streichung von der UNO-Liste der verbotenen Drogen, sagte Boliviens Vizepräsident David Choquehuanca am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Wien. Damit soll der "historische Fehler" beim Beschluss der UNO-Suchtgiftkonvention im Jahr 1961 getilgt werden. "Im Mai wird ein offizielles Schreiben an den UNO-Generalsekretär ergehen", ergänzte Innenminister Eduardo del Castillo.

Rot-schwarze Koalitionsverhandlungen in Kärnten

Klagenfurt - In Kärnten stehen die Zeichen auf Fortsetzung der rot-schwarzen Koalition. Wie die beiden Parteichefs, Peter Kaiser (SPÖ) und Martin Gruber (ÖVP), am Dienstag in einem kurz einberufenen Pressestatement sagten, starte man bereits übermorgen, Donnerstag, mit Koalitionsverhandlungen.

Grüne gegen Nehammers Idee für Medizin-Berufspflicht

Wien - ÖVP-Chef Karl Nehammer stößt nicht nur mit seiner Klmakrisen-Skepsis auf Widerstand der Grünen. Auch der Vorschlag, angesichts des Kassenärztemangels eine Berufspflicht für Absolventen des Medizinstudiums in Österreich einzuführen, wird vom kleinen Koalitionspartner abgelehnt. Das Problem werde dadurch nicht gelöst, meinte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) gegenüber der APA. Es gelte, Stellen mit Kassenvertrag und in bestimmten Mangelfächern attraktiver zu machen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red