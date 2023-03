SPÖ-Gremien tagen zu Führungsstreit

Wien - Auf einen vorläufigen Höhepunkt steuert am Mittwoch der Führungsstreit in der SPÖ zwischen Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zu. In den Räumen des Klubs im Parlament tagen das SPÖ-Präsidium und danach der Parteivorstand. Dabei wird es nicht zuletzt um die Frage gehen, ob ein Parteitag oder ein Mitgliederentscheid Klärung über die Frage der Partei-Führung herbeiführen soll.

Schwarzes Meer: US-Drohne kollidiert mit russischem Kampfjet

Stuttgart/Washington - Eine unbemannte US-Militärdrohne ist im internationalen Luftraum über dem Schwarzen Meer mit einem russischen Kampfjet zusammengestoßen und durch den Zwischenfall zerstört worden. US-Kräfte beklagten, ein "unsicheres und unprofessionelles" Handeln der russischen Seite habe den Zwischenfall verursacht. Moskau wies jede Verantwortung zurück. Die Drohne sei weder beschossen noch auf andere Weise angegriffen worden, wurde über die Staatsagentur TASS mitgeteilt.

Kreml stimmt Verlängerung von Getreide-Deal zu

Genf - Sechs Tage vor seinem Auslaufen hat Russland einer Verlängerung des Getreideabkommens mit der Ukraine zugestimmt, zugleich aber seine Forderungen im Zusammenhang mit eigenen Düngemittelexporten bekräftigt. "Das ist so eine Art Geste guten Willens von Russland in der Hoffnung darauf, dass nach Ablauf so langer Zeit die Bedingungen und Verpflichtungen, die bestimmte Seiten auf sich genommen haben, erfüllt werden", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag in Moskau.

Putin: "Russland kämpft um seine Existenz"

Kramatorsk - Russland kämpft in der Ukraine nach den Worten von Präsident Wladimir Putin um die eigene Existenz. "Für uns ist das keine geopolitische Aufgabe, sondern eine Aufgabe für das Überleben des russischen Staates", sagte Putin vor Beschäftigten eines Flugzeugbauers am Dienstag in der Region Burjatien im Osten des Landes. Der Westen hingegen versuche, Russland in die Knie zu zwingen, um in der Ukraine seine geopolitische Position zu verbessern.

Franzosen demonstrieren weiter gegen Pensionsreform

Paris - Kurz vor der möglichen Verabschiedung der Pensionsreform in Frankreich haben die Gewerkschaften für Mittwoch erneut zu einem Protesttag aufgerufen. Am selben Tag tritt der Vermittlungsausschuss des Parlaments zusammen, um einen Kompromiss auszuhandeln, der am Donnerstag endgültig verabschiedet werden könnte. Voraussichtlich werden zahlreiche Bahnen und Busse ausfallen.

