Putin: "Russland kämpft um seine Existenz"

Kramatorsk - Russland kämpft in der Ukraine nach den Worten von Präsident Wladimir Putin um die eigene Existenz. "Für uns ist das keine geopolitische Aufgabe, sondern eine Aufgabe für das Überleben des russischen Staates", sagte Putin vor Beschäftigten eines Flugzeugbauers am Dienstag in der Region Burjatien im Osten des Landes. Der Westen hingegen versuche, Russland in die Knie zu zwingen, um in der Ukraine seine geopolitische Position zu verbessern.

Franzosen demonstrieren weiter gegen Pensionsreform

Paris - Kurz vor der möglichen Verabschiedung der Pensionsreform in Frankreich haben die Gewerkschaften für Mittwoch erneut zu einem Protesttag aufgerufen. Am selben Tag tritt der Vermittlungsausschuss des Parlaments zusammen, um einen Kompromiss auszuhandeln, der am Donnerstag endgültig verabschiedet werden könnte. Voraussichtlich werden zahlreiche Bahnen und Busse ausfallen.

