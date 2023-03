SPÖ-Gremien tagen zu Führungsstreit

Wien - Auf einen vorläufigen Höhepunkt steuert am Mittwoch der Führungsstreit in der SPÖ zwischen Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zu. In den Räumen des Klubs im Parlament tagen das SPÖ-Präsidium und danach der Parteivorstand. Dabei wird es nicht zuletzt um die Frage gehen, ob ein Parteitag oder ein Mitgliederentscheid Klärung über die Frage der Partei-Führung herbeiführen soll.

Ukraine meldet Dutzende russische Angriffe an der Ostfront

Kiew (Kyjiw) - Russland hat nach ukrainischen Angaben in den vergangenen 24 Stunden Dutzende Siedlungen an der Ostfront beschossen. Bei einem Raketenangriff auf zivile Infrastruktur in der Region Cherson habe es zivile Opfer gegeben, teilt das ukrainische Militär mit. Brennpunkt der Kampfhandlungen ist weiterhin die Stadt Bachmut, die seit Monaten von Russland belagert und beschossen wird. Die russische Flugabwehr meldete ihrerseits den Abschuss von drei Raketen über der Stadt Belgorod.

USA warnen Russland nach Drohnen-Zwischenfall vor Eskalation

Kiew (Kyjiw) - Nach dem Absturz einer US-Aufklärungsdrohne über dem Schwarzen Meer warnen die USA Moskau vor einer Eskalation. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, wies die Darstellung aus Moskau zu dem Vorfall zurück und sagte, die US-Regierung erwäge, Bildmaterial von dem Aufeinandertreffen einer US-Drohne mit zwei russischen Kampfjets zu veröffentlichen, um für Aufklärung zu sorgen. Moskau erklärte, die Drohne sei nach einem Ausweichmanöver abgestürzt.

Beschwerde von Klimaaktivisten von oö. LVwG abgewiesen

Linz - Vier Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" sind am Mittwoch mit einer Beschwerde gegen Geldstrafen vor dem Landesverwaltungsgericht (LVwG) Oberösterreich abgeblitzt. Der Grund: Sie hatten zunächst die Strafe nur der Höhe nach bekämpft und nicht grundsätzlich. Daher seien ihre Beschwerden vom LVwG abzuweisen gewesen, befand dieses, und es gebe auch keine Revisionsmöglichkeit. Die grundsätzliche Klärung der Frage konnte damit diesmal nicht erfolgen.

Ärger für britischen Premier wegen fehlender Hundeleine

London - Der britische Premierminister Rishi Sunak (42) hat erneut Ärger mit der Polizei bekommen. Auf einem TikTok-Video war zu sehen, dass der Hund des Regierungschefs nicht angeleint im Londoner Hyde Park unterwegs war - obwohl Schilder dies verlangen. Sunaks Familie sei von einem Beamten "an die Regeln erinnert" worden, teilte die Metropolitan Police anschließend mit. "Der Hund wurde wieder an die Leine genommen."

Wieder Schilfbrand am Neusiedler See

Mörbisch - Am Neusiedler See ist in der Nacht auf Mittwoch erneut Schilf in Flammen gestanden, diesmal in Mörbisch (Bezirk Eisenstadt Umgebung). Laut Landessicherheitszentrale Burgenland wurde dabei niemand verletzt, im Einsatz war die Feuerwehr Mörbisch. Das Feuer brach kurz vor Mitternacht aus, die Brandursache ist noch nicht bekannt. Gegen 9.00 Uhr wurde auf österreichischer Seite "Brand Aus" gegeben. Erst Anfang März gab es einen großen Schilfbrand in Winden am See.

Neue Fledermausart in Österreich nachgewiesen

Wien/Klagenfurt - Die Feldermauspopulation in Österreich erhielt in den vergangenen Jahren Zuzug aus dem Balkan- bzw. Mittelmeerraum. Einem Team um Markus Milchram von der Universität für Bodenkultur Wien und der Koordinationsstelle für Fledermausschutz und -forschung (KFFÖ) gelang der Erstnachweis der Steppen-Bartfledermaus (Myotis davidii) in Kärnten. Dabei handle es sich um den ersten Neu-Nachweis einer Säugetierart hierzulande seit der Bulldoggfledermaus im Jahr 2008, so Milchram zur APA.

