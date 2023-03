Islamistisch motivierte Anschlagsgefahr für Wien

Wien - Die Wiener Polizei hat am Mittwochvormittag vor einer nicht näher konkretisierten Anschlagsgefahr in der Bundeshauptstadt gewarnt. "Aktuell werden Sie im Stadtgebiet vermehrt Polizeikräfte tw. mit Sonderausrüstung wahrnehmen", hieß es zunächst auf dem Twitter-Account der Wiener Polizei. "Grund ist eine nicht näher konkretisierte Anschlagsgefahr gegenüber Kirchen." Kurz darauf präzisierte sie, dass eine islamistisch motivierte Anschlagsgefahr in Wien herrsche.

SPÖ-Gremien tagen zu Führungsstreit

Wien - Auf einen vorläufigen Höhepunkt steuert am Mittwoch der Führungsstreit in der SPÖ zwischen Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zu. In den Räumen des Klubs im Parlament tagen das SPÖ-Präsidium und danach der Parteivorstand. Dabei wird es nicht zuletzt um die Frage gehen, ob ein Parteitag oder ein Mitgliederentscheid Klärung über die Frage der Partei-Führung herbeiführen soll.

2022 gab es weniger Corona-Tote als in den Vorjahren

Wien - Im Jahr 2022 ist die Sterblichkeit in Österreich erneut auf dem hohen Niveau der Vorjahre gelegen. Im Unterschied dazu gab es jedoch weniger Verstorbene im Zusammenhang mit Covid-19 als noch 2020 und 2021. Die häufigste Todesursache im vergangenen Jahr waren Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs, gefolgt von Covid-19. Das berichtete die Statistik Austria am Mittwoch in einer Aussendung zur jährlichen Sterblichkeits-Statistik.

Beschwerde von Klimaaktivisten von oö. LVwG abgewiesen

Linz - Vier Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" sind am Mittwoch mit einer Beschwerde gegen Geldstrafen vor dem Landesverwaltungsgericht (LVwG) Oberösterreich abgeblitzt. Der Grund: Sie hatten zunächst die Strafe nur der Höhe nach bekämpft und nicht grundsätzlich. Daher seien ihre Beschwerden vom LVwG abzuweisen gewesen, befand dieses, und es gebe auch keine Revisionsmöglichkeit. Die grundsätzliche Klärung der Frage konnte damit diesmal nicht erfolgen.

USA warnen Russland nach Drohnen-Zwischenfall vor Eskalation

Kiew (Kyjiw) - Nach dem Absturz einer US-Aufklärungsdrohne über dem Schwarzen Meer warnen die USA Moskau vor einer Eskalation. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, wies die Darstellung aus Moskau zu dem Vorfall zurück und sagte, die US-Regierung erwäge, Bildmaterial von dem Aufeinandertreffen einer US-Drohne mit zwei russischen Kampfjets zu veröffentlichen, um für Aufklärung zu sorgen. Moskau erklärte, die Drohne sei nach einem Ausweichmanöver abgestürzt.

Ukraine meldet Dutzende russische Angriffe an der Ostfront

Kiew (Kyjiw) - Russland hat nach ukrainischen Angaben in den vergangenen 24 Stunden Dutzende Siedlungen an der Ostfront beschossen. Bei einem Raketenangriff auf zivile Infrastruktur in der Region Cherson habe es zivile Opfer gegeben, teilt das ukrainische Militär mit. Brennpunkt der Kampfhandlungen ist weiterhin die Stadt Bachmut, die seit Monaten von Russland belagert und beschossen wird. Die russische Flugabwehr meldete ihrerseits den Abschuss von drei Raketen über der Stadt Belgorod.

China, Russland und Iran halten gemeinsames Manöver ab

Peking - China, Russland und der Iran halten nach Angaben aus Peking ein gemeinsames Marinemanöver im Golf von Oman ab. Die Übung sei von diesem Mittwoch bis kommenden Sonntag angesetzt, teilte das chinesische Verteidigungsministerium mit. Ziel sei es, "die praktische Zusammenarbeit" unter den Marineeinheiten der teilnehmenden Staaten zu vertiefen.

Wieder Schilfbrand am Neusiedler See

Mörbisch - Am Neusiedler See ist in der Nacht auf Mittwoch erneut Schilf in Flammen gestanden, diesmal in Mörbisch (Bezirk Eisenstadt Umgebung). Laut Landessicherheitszentrale Burgenland wurde dabei niemand verletzt, im Einsatz war die Feuerwehr Mörbisch. Das Feuer brach kurz vor Mitternacht aus, die Brandursache ist noch nicht bekannt. Gegen 9.00 Uhr wurde auf österreichischer Seite "Brand Aus" gegeben. Erst Anfang März gab es einen großen Schilfbrand in Winden am See.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red