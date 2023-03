Islamistisch motivierte Anschlagsgefahr für Wien

Wien - Die Wiener Polizei hat am Mittwochvormittag vor einer Anschlagsgefahr gegen religiöse Einrichtungen in der Bundeshauptstadt gewarnt. "Aktuell werden Sie im Stadtgebiet vermehrt Polizeikräfte tw. mit Sonderausrüstung wahrnehmen", hieß es auf dem Twitter-Account der Wiener Polizei. "Die Direktion Staatsschutz & Nachrichtendienst (DSN, Anm.) erlangte Hinweise, dass ein islamistisch motivierter Anschlag in Wien geplant ist", twitterte die Wiener Polizei etwas später.

SPÖ-Gremien tagen zu Führungsstreit

Wien - Auf einen vorläufigen Höhepunkt steuert am Mittwoch der Führungsstreit in der SPÖ zwischen Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zu. In den Räumen des Klubs im Parlament tagen das SPÖ-Präsidium und danach der Parteivorstand. Dabei wird es nicht zuletzt um die Frage gehen, ob ein Parteitag oder ein Mitgliederentscheid Klärung über die Frage der Partei-Führung herbeiführen soll.

2022 wurden um 10 Prozent weniger Immobilien verkauft

Wien - Steigende Zinsen, strengere Kreditvergaberichtlinien, die hohe Inflation und allgemeine Verunsicherung haben im vergangenen Jahr zu einem Einbruch der Immobilienverkäufe um ein Zehntel geführt. Trotz Mengenrückgangs stieg der verbücherte Verkaufswert in Summe um 1,9 Prozent auf 44 Mrd. Euro, was insbesondere auf Zinshäuser und Gebäude am See zurückzuführen war, die gegen den Trend wertmäßig deutlich zulegten, zeigt eine Analyse des Immobilienvermittlers Remax.

Mehr als 260 Opfer von Zyklon "Freddy" in Südost-Afrika

Lilongwe/Maputo/Antananarivo - Der außergewöhnlich lang anhaltende Tropensturm "Freddy" hat in drei Ländern im südöstlichen Afrika - Malawi, Mosambik und Madagaskar - Behörden zufolge insgesamt 263 Menschenleben gefordert. Am meisten betroffen ist das verarmte Malawi, wo der staatliche Fernsehsender MBC am Mittwoch von 225 Todesfällen berichtete. Knapp 800 Menschen sind nach offiziellen Angaben aufgrund starker Regenfälle, Fluten und Erdrutsche verletzt worden. 37 weitere seien als vermisst gemeldet.

Beschwerde von Klimaaktivisten von oö. LVwG abgewiesen

Linz - Vier Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" sind am Mittwoch mit einer Beschwerde gegen Geldstrafen vor dem Landesverwaltungsgericht (LVwG) Oberösterreich abgeblitzt. Der Grund: Sie hatten zunächst die Strafe nur der Höhe nach bekämpft und nicht grundsätzlich. Daher seien ihre Beschwerden vom LVwG abzuweisen gewesen, befand dieses, und es gebe auch keine Revisionsmöglichkeit. Die grundsätzliche Klärung der Frage konnte damit diesmal nicht erfolgen.

Franzosen demonstrieren weiter gegen Pensionsreform

Paris - Kurz vor der möglichen Verabschiedung der Pensionsreform in Frankreich haben am Mittwoch erneut zahlreiche Beschäftigte in Frankreich gestreikt. In vielen Städten gingen Menschen auf die Straße, in Paris war für den Nachmittag ein großer Protestmarsch geplant. Sicherheitskräfte rechneten mit einer geringeren Beteiligung als bei den vorherigen Protesttagen. Derweil debattierte ein Vermittlungsausschuss mit Abgeordneten beider Parlamentskammern über einen Kompromiss.

USA warnen Russland nach Drohnen-Zwischenfall vor Eskalation

Kiew (Kyjiw) - Nach dem Absturz einer US-Aufklärungsdrohne über dem Schwarzen Meer warnen die USA Moskau vor einer Eskalation. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, wies die Darstellung aus Moskau zu dem Vorfall zurück und sagte, die US-Regierung erwäge, Bildmaterial von dem Aufeinandertreffen einer US-Drohne mit zwei russischen Kampfjets zu veröffentlichen, um für Aufklärung zu sorgen. Moskau erklärte, die Drohne sei nach einem Ausweichmanöver abgestürzt.

Ukraine meldet Dutzende russische Angriffe an der Ostfront

Kiew (Kyjiw) - Russland hat nach ukrainischen Angaben in den vergangenen 24 Stunden Dutzende Siedlungen an der Ostfront beschossen. Bei einem Raketenangriff auf zivile Infrastruktur in der Region Cherson habe es zivile Opfer gegeben, teilt das ukrainische Militär mit. Brennpunkt der Kampfhandlungen ist weiterhin die Stadt Bachmut, die seit Monaten von Russland belagert und beschossen wird. Die russische Flugabwehr meldete ihrerseits den Abschuss von drei Raketen über der Stadt Belgorod.

