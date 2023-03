Islamistisch motivierte Anschlagsgefahr für Wien

Wien - Die Wiener Polizei hat am Mittwochvormittag vor einer Anschlagsgefahr gegen religiöse Einrichtungen in der Bundeshauptstadt gewarnt. "Aktuell werden Sie im Stadtgebiet vermehrt Polizeikräfte tw. mit Sonderausrüstung wahrnehmen", hieß es auf dem Twitter-Account der Wiener Polizei. "Die Direktion Staatsschutz & Nachrichtendienst (DSN, Anm.) erlangte Hinweise, dass ein islamistisch motivierter Anschlag in Wien geplant ist", twitterte die Wiener Polizei etwas später.

SPÖ-Entscheidung wohl auf zwei Ebenen

Wien - Die SPÖ ist Mittwochmittag zu ihrer mit Spannung erwarteten Präsidiumssitzung zusammengetreten, bei der die Klärung der Führungsfrage organisiert werden soll. Die Zeichen deuteten im Vorfeld auf eine Mischung aus Mitgliederbefragung und anschließendem Parteitag. Auch der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil meinte vor der Sitzung, dass es im Zuge des Prozesses einen Parteitag geben werde müssen. Grundsätzlich will er aber die Basis entscheiden lassen.

Verhandlungen von ÖVP und FPÖ in NÖ "mit offenem Ausgang"

St. Pölten - Nach der niederösterreichischen Landtagswahl erweisen sich die Gespräche über eine Zusammenarbeit zwischen Volkspartei und FPÖ weiter als zäh. Am Mittwoch und Donnerstag laufen Verhandlungen "mit offenem Ausgang", hieß es aus ÖVP-Kreisen. Ursprünglich sollte bis Mitte der Woche "Klarheit" über eine Einigung vorliegen. Fix geändert wird der Stimmzettel für die Wahl zur Landeshauptfrau in der konstituierenden Sitzung am 23. März. Das mögliche Bündnis stößt indes auf Widerstand.

Franzosen demonstrieren weiter gegen Pensionsreform

Paris - Kurz vor der möglichen Verabschiedung der Pensionsreform in Frankreich haben am Mittwoch erneut zahlreiche Beschäftigte in Frankreich gestreikt. In vielen Städten gingen Menschen auf die Straße, in Paris war für den Nachmittag ein großer Protestmarsch geplant. Sicherheitskräfte rechneten mit einer geringeren Beteiligung als bei den vorherigen Protesttagen. Derweil debattierte ein Vermittlungsausschuss mit Abgeordneten beider Parlamentskammern über einen Kompromiss.

Öffentliche Hand warb 2022 um rund 201 Millionen Euro

Wien - Die öffentliche Hand hat im Vorjahr um rund 201 Millionen Euro in Medien geworben. Damit war es das drittwerbekräftigste Jahr seit Ausweisung der Medientransparenzdaten im Jahr 2012. Mehr wurde nur in den beiden Vorjahren (222 bzw. 225 Mio. Euro) ausgegeben, wie aus am Mittwoch von der RTR veröffentlichten Daten hervorgeht. Das 4. Quartal 2022 war mit ca. 71,4 Mio. Euro traditionell besonders werbeintensiv.

Weniger Pakete und Talfahrt der Lira lasten auf Post-Bilanz

Wien - Die Österreichische Post konnte 2022 nicht mehr ganz an das Rekordjahr 2021 anschließen. Das Ende der Corona-Lockdowns und der ungebremste Fall der türkischen Lira bei der Pakettochter Aras Kargo haben das Ergebnis etwas eingetrübt. Für heuer wird ein Ergebnis auf dem Niveau von 2022 angepeilt, die Dividende für das Vorjahr soll mit 1,75 Euro je Aktie leicht unter dem Jahr 2021 liegen.

2022 wurden um 10 Prozent weniger Immobilien verkauft

Wien - Steigende Zinsen, strengere Kreditvergaberichtlinien, die hohe Inflation und allgemeine Verunsicherung haben im vergangenen Jahr zu einem Einbruch der Immobilienverkäufe um ein Zehntel geführt. Trotz Mengenrückgangs stieg der verbücherte Verkaufswert in Summe um 1,9 Prozent auf 44 Mrd. Euro, was insbesondere auf Zinshäuser und Gebäude am See zurückzuführen war, die gegen den Trend wertmäßig deutlich zulegten, zeigt eine Analyse des Immobilienvermittlers Remax.

Mehr als 260 Opfer von Zyklon "Freddy" in Südost-Afrika

Lilongwe/Maputo/Antananarivo - Der außergewöhnlich lang anhaltende Tropensturm "Freddy" hat in drei Ländern im südöstlichen Afrika - Malawi, Mosambik und Madagaskar - Behörden zufolge insgesamt 263 Menschenleben gefordert. Am meisten betroffen ist das verarmte Malawi, wo der staatliche Fernsehsender MBC am Mittwoch von 225 Todesfällen berichtete. Knapp 800 Menschen sind nach offiziellen Angaben aufgrund starker Regenfälle, Fluten und Erdrutsche verletzt worden. 37 weitere seien als vermisst gemeldet.

