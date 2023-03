SPÖ-Entscheidung wohl auf zwei Ebenen

Wien - Die SPÖ ist Mittwochmittag zu ihrer mit Spannung erwarteten Präsidiumssitzung zusammengetreten, bei der die Klärung der Führungsfrage organisiert werden soll. Die Zeichen deuteten im Vorfeld auf eine Mischung aus Mitgliederbefragung und anschließendem Parteitag. Auch der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil meinte vor der Sitzung, dass es im Zuge des Prozesses einen Parteitag geben werde müssen. Grundsätzlich will er aber die Basis entscheiden lassen.

Ärztekammer kündigt Vertrag für Eltern-Kind-Pass nicht

Wien/Salzburg - Die Untersuchungen des Mutter-Kind-Passes (künftig: Eltern-Kind-Pass) bleiben zumindest vorerst weiter eine Kassenleistung. Die von der Ärztekammer angedrohten Kündigung des Kassenvertrages hat die Kurie der niedergelassenen Ärzte am Mittwoch vorerst noch nicht ausgesprochen, sie bleibt aber im Raum. Ein von der Politik bzw. der Sozialversicherung vorgelegtes Angebot reicht der Standesvertretung noch nicht, sie verlangt weitere Gespräche.

Weltweit größter Geldwäschedienst im Darknet abgedreht

Frankfurt am Main - Deutsche Ermittler haben nach eigenen Angaben den weltweit größten Geldwäschedienst im Darknet abgeschaltet. Sie beschlagnahmten die in Deutschland ansässigen Server der Plattform "ChipMixer" und Bitcoins im Wert von rund 44 Millionen Euro, wie das Bundeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Mittwoch mitteilten. Die Betreiber des Diensts sollen gewerbsmäßige Geldwäsche und eine kriminelle Handelsplattform im Internet abgewickelt haben.

Verhandlungen von ÖVP und FPÖ in NÖ "mit offenem Ausgang"

St. Pölten - Nach der niederösterreichischen Landtagswahl erweisen sich die Gespräche über eine Zusammenarbeit zwischen Volkspartei und FPÖ weiter als zäh. Am Mittwoch und Donnerstag laufen Verhandlungen "mit offenem Ausgang", hieß es aus ÖVP-Kreisen. Ursprünglich sollte bis Mitte der Woche "Klarheit" über eine Einigung vorliegen. Fix geändert wird der Stimmzettel für die Wahl zur Landeshauptfrau in der konstituierenden Sitzung am 23. März. Das mögliche Bündnis stößt indes auf Widerstand.

Öffentliche Hand warb 2022 um rund 201 Millionen Euro

Wien - Die öffentliche Hand hat im Vorjahr um rund 201 Millionen Euro in Medien geworben. Damit war es das drittwerbekräftigste Jahr seit Ausweisung der Medientransparenzdaten im Jahr 2012. Mehr wurde nur in den beiden Vorjahren (222 bzw. 225 Mio. Euro) ausgegeben, wie aus am Mittwoch von der RTR veröffentlichten Daten hervorgeht. Das 4. Quartal 2022 war mit ca. 71,4 Mio. Euro traditionell besonders werbeintensiv.

Weniger Pakete und Talfahrt der Lira lasten auf Post-Bilanz

Wien - Die Österreichische Post konnte 2022 nicht mehr ganz an das Rekordjahr 2021 anschließen. Das Ende der Corona-Lockdowns und der ungebremste Fall der türkischen Lira bei der Pakettochter Aras Kargo haben das Ergebnis etwas eingetrübt. Für heuer wird ein Ergebnis auf dem Niveau von 2022 angepeilt, die Dividende für das Vorjahr soll mit 1,75 Euro je Aktie leicht unter dem Jahr 2021 liegen.

Wiener Börse rutsch um 5 % ab

Wien - Die Wiener Börse ist am Mittwochnachmittag weiter abgerutscht. Der ATX sackte noch tiefer ins Minus und verlor deutliche 4,96 Prozent auf 3.193,62 Punkte. Angetrieben wurden die Kursverluste von massiven Abschlägen bei den europäischen Banken. Die Unsicherheit im Bankensektor nach dem Kollaps mehrerer regionaler US-Banken hält die Anleger weiter in Atem. In Wien fielen BAWAG um 7,8 Prozent, Raiffeisen Bank International und Erste Group rutschten rund 7 Prozent ab.

