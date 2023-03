Islamistisch motivierte Anschlagsgefahr für Wien

Wien - Die Wiener Polizei hat am Mittwochvormittag vor einer Anschlagsgefahr gegen religiöse Einrichtungen in der Bundeshauptstadt gewarnt. "Aktuell werden Sie im Stadtgebiet vermehrt Polizeikräfte tw. mit Sonderausrüstung wahrnehmen", hieß es auf dem Twitter-Account der Wiener Polizei. "Die Direktion Staatsschutz & Nachrichtendienst (DSN, Anm.) erlangte Hinweise, dass ein islamistisch motivierter Anschlag in Wien geplant ist", twitterte die Wiener Polizei etwas später.

SPÖ lässt Mitglieder über Vorsitz entscheiden

Wien - Die Entscheidung über die Führung der SPÖ fällt in einer Mitgliederbefragung. Deren Ergebnis wird Basis für einen danach stattfindenden außerordentlichen Parteitag. Das erfuhr die APA von Präsidiumsmitgliedern. Eine offizielle Bestätigung gab es zwischen Präsidium und Vorstand nicht. Erstere Sitzung verließen die Kontrahenten Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil gemeinsam.

Finnland: Türkei hat über NATO-Beitritt entschieden

Helsinki/Berlin - Finnland könnte für seinen anvisierten NATO-Beitritt schon bald vor seinem engen nordischen Partner Schweden grünes Licht aus der Türkei erhalten. Die Türkei hat nach Angaben des finnischen Präsidenten Sauli Niinistö ihre Entscheidung zum NATO-Beitrittswunsch Finnlands getroffen. Er habe eine Einladung für Freitag in die Türkei angenommen, um bei der Verkündung der Entscheidung dabei zu sein, teilte Niinistö am Mittwoch in Helsinki mit.

Polizeieinsatz bei Grazer Einkaufspark ohne Ergebnis beendet

Graz - Beim Shoppingcenter Murpark im südöstlichen Grazer Bezirk Liebenau ist der Polizeieinsatz zur Suche nach zwei bewaffneten Männern am späten Mittwochnachmittag beendet worden. Die Durchsuchung des Einkaufszentrums hatte keine Ergebnisse gebracht. Eine Zeugin (18) hatte angeblich zwei bewaffnete Männer gesehen und per Mobiltelefon gegen 15.00 Uhr bei der Polizei Alarm geschlagen. Ein großes Aufgebot von Spezialkräften riegelte daraufhin den Murpark ab.

Verhandlungen von ÖVP und FPÖ in NÖ "mit offenem Ausgang"

St. Pölten - Bei den Gesprächen von Volkspartei und FPÖ über eine Zusammenarbeit in Niederösterreich ist vorerst keine Einigung in unmittelbarer Sichtweite. Am Mittwoch und am Donnerstag laufen Verhandlungen "mit offenem Ausgang", hieß es aus ÖVP-Kreisen. Klaus Schneeberger, Verhandler und Noch-Klubobmann der Schwarzen, bezeichnete die Gespräche online via "Kurier" als professionell. Spekulationen über eine Ablöse von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) erteilte er eine Absage.

Weniger Pakete und Talfahrt der Lira lasten auf Post-Bilanz

Wien - Die Österreichische Post konnte 2022 nicht mehr ganz an das Rekordjahr 2021 anschließen. Das Ende der Corona-Lockdowns und der ungebremste Fall der türkischen Lira bei der Pakettochter Aras Kargo haben das Ergebnis etwas eingetrübt. Für heuer wird ein Ergebnis auf dem Niveau von 2022 angepeilt, die Dividende für das Vorjahr soll mit 1,75 Euro je Aktie leicht unter dem Jahr 2021 liegen.

Ärztekammer kündigt Vertrag für Eltern-Kind-Pass nicht

Wien/Salzburg - Die Untersuchungen des Mutter-Kind-Passes (künftig: Eltern-Kind-Pass) bleiben zumindest vorerst weiter eine Kassenleistung. Die von der Ärztekammer angedrohten Kündigung des Kassenvertrages hat die Kurie der niedergelassenen Ärzte am Mittwoch vorerst noch nicht ausgesprochen, sie bleibt aber im Raum. Ein von der Politik bzw. der Sozialversicherung vorgelegtes Angebot reicht der Standesvertretung noch nicht, sie verlangt weitere Gespräche.

Weltweit größter Geldwäschedienst im Darknet abgedreht

Frankfurt am Main - Deutsche Ermittler haben nach eigenen Angaben den weltweit größten Geldwäschedienst im Darknet abgeschaltet. Sie beschlagnahmten die in Deutschland ansässigen Server der Plattform "ChipMixer" und Bitcoins im Wert von rund 44 Millionen Euro, wie das Bundeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Mittwoch mitteilten. Die Betreiber des Diensts sollen gewerbsmäßige Geldwäsche und eine kriminelle Handelsplattform im Internet abgewickelt haben.

