Warnung vor Terrorgefahr in Wien bleibt vorerst aufrecht

Wien - Eine am Mittwoch ausgesprochene Warnung vor einer Anschlagsgefahr gegen religiöse Einrichtungen in Wien ist vorerst weiterhin aufrecht geblieben. "Die Dauer können wir nicht abschätzen", sagte Polizeisprecher Markus Dittrich am späten Nachmittag zur APA. Die Direktion Staatsschutz & Nachrichtendienst (DSN) hatte Hinweise erhalten, dass ein islamistisch motivierter Anschlag geplant ist. Es folgten eine verstärkte Überwachung neuralgischer Orte in Wien und mehrere Einsätze.

SPÖ lässt Mitglieder über Vorsitz entscheiden

Wien - Die Entscheidung über die Führung der SPÖ fällt in einer Mitgliederbefragung. Deren Ergebnis wird Basis für einen danach stattfindenden außerordentlichen Parteitag. Das erfuhr die APA von Präsidiumsmitgliedern. Eine offizielle Bestätigung gab es zwischen Präsidium und Vorstand nicht. Erstere Sitzung verließen die Kontrahenten Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil gemeinsam.

Polizeieinsatz bei Grazer Einkaufspark ohne Ergebnis beendet

Graz - Beim Shoppingcenter Murpark im südöstlichen Grazer Bezirk Liebenau ist der Polizeieinsatz zur Suche nach zwei bewaffneten Männern am späten Mittwochnachmittag beendet worden. Die Durchsuchung des Einkaufszentrums hatte keine Ergebnisse gebracht. Eine Zeugin (18) hatte angeblich zwei bewaffnete Männer gesehen und per Mobiltelefon gegen 15.00 Uhr bei der Polizei Alarm geschlagen. Ein großes Aufgebot von Spezialkräften riegelte daraufhin den Murpark ab.

Verhandlungen von ÖVP und FPÖ in NÖ "mit offenem Ausgang"

St. Pölten - Bei den Gesprächen von Volkspartei und FPÖ über eine Zusammenarbeit in Niederösterreich ist vorerst keine Einigung in unmittelbarer Sichtweite. Am Mittwoch und am Donnerstag laufen Verhandlungen "mit offenem Ausgang", hieß es aus ÖVP-Kreisen. Klaus Schneeberger, scheidender Klubobmann der Schwarzen, erteilte indes Spekulationen über eine Ablöse von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) via "Kurier" eine Absage. Die Freiheitlichen nahmen dies zur Kenntnis.

Frankreich: Einigung auf Kompromiss zur Pensionsreform

Paris - Ungeachtet massiver Proteste hat ein parlamentarischer Vermittlungsausschuss sich am Mittwoch in Frankreich auf einen Kompromiss zur Pensionsreform geeinigt. Der Gesetzesentwurf wurde mit zehn zu vier Stimmen angenommen, wie die Nachrichtenagentur AFP aus Parlamentskreisen erfuhr. Damit zeichnet sich eine endgültige Abstimmung der Reform am Donnerstag mit den Stimmen des Regierungslagers und der konservativen Republikaner in beiden Kammern des Parlaments ab.

Finnland: Türkei hat über NATO-Beitritt entschieden

Helsinki/Berlin - Finnland könnte für seinen anvisierten NATO-Beitritt schon bald vor seinem engen nordischen Partner Schweden grünes Licht aus der Türkei erhalten. Die Türkei hat nach Angaben des finnischen Präsidenten Sauli Niinistö ihre Entscheidung zum NATO-Beitrittswunsch Finnlands getroffen. Er habe eine Einladung für Freitag in die Türkei angenommen, um bei der Verkündung der Entscheidung dabei zu sein, teilte Niinistö am Mittwoch in Helsinki mit.

Ärztekammer kündigt Vertrag für Eltern-Kind-Pass nicht

Wien/Salzburg - Die Untersuchungen des Mutter-Kind-Passes (künftig: Eltern-Kind-Pass) bleiben zumindest vorerst weiter eine Kassenleistung. Die von der Ärztekammer angedrohten Kündigung des Kassenvertrages hat die Kurie der niedergelassenen Ärzte am Mittwoch vorerst noch nicht ausgesprochen, sie bleibt aber im Raum. Ein von der Politik bzw. der Sozialversicherung vorgelegtes Angebot reicht der Standesvertretung noch nicht, sie verlangt weitere Gespräche.

Assad unterstützt russischen Krieg gegen die Ukraine

Moskau - Bei seinem ersten Besuch in Moskau seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat Syriens Machthaber Bashar al-Assad dem russischen Präsidenten Wladimir Putin Beistand ausgesprochen. Er wolle den Moment nutzen, um die syrische Position zur Unterstützung der "Spezialoperation" zu wiederholen, sagte Assad der Nachrichtenagentur Interfax zufolge am Mittwoch im Kreml. In Russland wird der Krieg gegen die Ukraine als Spezialoperation bezeichnet.

Wiener Börse mit massiven Kursverlusten, ATX fällt 6,3 Prozent

Wien - Die Wiener Börse ist am Mittwoch deutlich abgerutscht. Der ATX verbuchte deutliche Kursverluste von 6,30 Prozent auf 3.148,43 Punkte. Belastet wurde der Markt von den anhaltenden Turbulenzen im Bankensektor, vor allem von massiven Abschlägen der Credit Suisse. Der saudische Großaktionär Saudi National Bank (SNB) hatte weitere Finanzhilfen für die angeschlagene Schweizer Großbank ausgeschlossen. In Wien rutschten BAWAG um 9 Prozent ab, Erste Group fielen um 8 Prozent.

