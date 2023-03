Cr�dit Suisse will bis zu 50 Mrd. Franken von SNB leihen

Zürich - Die angeschlagene Großbank Cr�dit Suisse will sich bis zu 50 Milliarden Franken (rund 50,7 Milliarden Euro) von der Schweizer Nationalbank (SNB) leihen. Das teilte das Institut am frühen Donnerstagmorgen in einer Ad-hoc-Mitteilung mit. Damit würden "entschlossene Maßnahmen zur präventiven Stärkung" der Liquidität ergriffen. Diese zusätzliche Liquidität würde das Kerngeschäft und die Kunden der Cr�dit Suisse unterstützen.

SPÖ lässt Mitglieder über Vorsitz entscheiden

Wien - Die SPÖ hat am Mittwoch festgelegt, wie sie über die künftige Führung der Partei entscheiden wird. Gemäß einem Beschluss des Vorstands wird es zu einer Mitgliederbefragung kommen. Deren Ausgang ist Basis für einen anschließenden Parteitag. Fix ist, dass Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner und der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil um den Vorsitz rittern werden.

Warnung vor Terrorgefahr in Wien bleibt vorerst aufrecht

Wien - Eine am Mittwoch ausgesprochene Warnung vor einer Anschlagsgefahr gegen religiöse Einrichtungen in Wien ist vorerst weiterhin aufrecht geblieben. "Die Dauer können wir nicht abschätzen", sagte Polizeisprecher Markus Dittrich am späten Nachmittag zur APA. Die Direktion Staatsschutz & Nachrichtendienst (DSN) hatte Hinweise erhalten, dass ein islamistisch motivierter Anschlag geplant ist. Es folgten eine verstärkte Überwachung neuralgischer Orte in Wien und mehrere Einsätze.

Amnesty: Iran foltert Kinder mit Elektroschocks und Peitsche

London/Wien - Im Iran sind Kinder, die an Protesten teilgenommen haben, nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Amnesty International grausamen Foltermethoden ausgesetzt. Zu den Foltermethoden, die die Revolutionsgarden, paramilitärischen Basij, Polizei und andere Sicherheitskräfte gegen inhaftierte Kinder im Alter von 12 Jahren angewandt haben, gehören Schläge, Auspeitschungen, Elektroschocks, Vergewaltigungen und andere sexualisierte Gewalt, teilte Amnesty in einer Aussendung mit.

Abstimmung über Pensionsreform in Frankreich erwartet

Paris - Das Gezerre um die umstrittene Pensionsreform in Frankreich steuert auf ein Ende zu. Erwartet wird, dass beide Parlamentskammern am Donnerstag über die Regierungspläne zur Anhebung des Pensionsantrittsalters von 62 auf 64 Jahre abstimmen. Die Reform könnte dabei beschlossen werden. Eine Kommission aus Mitgliedern des Senats und der Nationalversammlung erarbeitete am Mittwoch einen Kompromiss zwischen den Kammern.

Koalitionsverhandlungen von SPÖ und ÖVP starten in Kärnten

Klagenfurt - Nach der Kärntner Landtagswahl am 5. März starten bereits am Donnerstag die Koalitionsverhandlungen von SPÖ und ÖVP. Die SPÖ, trotz einiger Verluste stimmenstärkste Partei, und die ÖVP, die leichte Zugewinne verbuchte, regieren bereits seit 2013 gemeinsam, bis 2018 auch noch in Dreier-Koalition mit den Grünen. Nur wird an einer Fortsetzung gebastelt. Bis zur konstituierenden Landtagssitzung soll sie fixiert werden, diese findet spätestens am 13. April statt.

Weitere Zinserhöhung der EZB am Donnerstag erwartet

Frankfurt - Die Europäische Zentralbank (EZB) gibt am Donnerstagnachmittag (14.15 Uhr) ihre neueste geldpolitischen Entscheidungen bekannt. Eine weitere Zinserhöhung um 0,5 Punkte gilt als sehr wahrscheinlich. Seit Juli 2022 haben die Euro-Währungshüter im Kampf gegen die hohe Inflation die Zinsen fünf Mal in Folge angehoben, der Leitzins im Euroraum liegt inzwischen bei 3,0 Prozent. Höhere Zinsen verteuern Kredite, was die Nachfrage bremsen und hoher Inflation entgegenwirken kann.

Nordkorea feuerte Langstreckenrakete ab

Seoul - Wenige Stunden vor Beginn eines Besuchs des südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol in Japan hat Nordkorea eine atomwaffenfähige Rakete mit einer Reichweite von Tausenden Kilometern getestet. Südkoreas Militär habe am Donnerstagmorgen (Ortszeit) den Start einer Langstreckenrakete im Gebiet um die nordkoreanische Hauptstadt Pjöngjang erfasst, teilte der Generalstab in Seoul mit.

