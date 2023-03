Anschlagswarnung für Wien weiter aufrecht

Wien - Die von der Wiener Polizei am Mittwochvormittag ausgegebene Warnung vor einer Anschlagsgefahr gegen religiöse Einrichtungen in der Bundeshauptstadt bleibt laut einem Bericht des "Kurier" online (6.30 Uhr) auch am Donnerstag weiterhin aufrecht. Mehrfache Anfragen der APA bei der Wiener Landespolizeidirektion (LPD Wien) blieben bis 10.45 Uhr unbeantwortet. Auch der Innenminister äußerte sich am Donnerstag nicht und verwies auf die Polizei in der Bundeshauptstadt.

Cr�dit Suisse will bis zu 50 Mrd. Franken von SNB leihen

Zürich - Die angeschlagene Großbank Cr�dit Suisse will sich bis zu 50 Milliarden Franken (rund 50,7 Milliarden Euro) von der Schweizer Nationalbank (SNB) leihen. Das teilte das Institut am frühen Donnerstagmorgen in einer Ad-hoc-Mitteilung mit. Damit würden "entschlossene Maßnahmen zur präventiven Stärkung" der Liquidität ergriffen. Diese zusätzliche Liquidität würde das Kerngeschäft und die Kunden der Cr�dit Suisse unterstützen.

Japan und Südkorea wollen Besuchsdiplomatie wiederbeleben

Tokio - Die Staats- und Regierungschefs von Japan und Südkorea wollen ihre gegenseitige Besuchsdiplomatie wieder aufnehmen. Darauf verständigten sich der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida und der südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol am Donnerstag bei ihrem Gipfeltreffen in Tokio. Japan sei "glücklich, ein neues Kapitel" in den Beziehungen beider Nachbarstaaten aufzuschlagen, sagte Kishida seinem Gesprächspartner nach Angaben der Nachrichtenagentur Kyodo.

London: Russische Offensive in Ostukraine verliert an Tempo

Kiew (Kyjiw) - Die russische Offensive auf die ostukrainische Stadt Wuhledar hat nach Einschätzung britischer Geheimdienste wohl an Tempo verloren. Sie füge sich in eine Reihe gescheiterter, extrem verlustreicher russischer Angriffe in den vergangenen drei Monaten ein, hieß es am Donnerstag im täglichen Kurzbericht des britischen Verteidigungsministeriums. Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gesagt, dass der russische Angriff kurz vor dem Scheitern stehe.

Koalitionsverhandlungen von SPÖ und ÖVP starten in Kärnten

Klagenfurt - Nach der Kärntner Landtagswahl am 5. März starten bereits heute, Donnerstag, die Koalitionsverhandlungen von SPÖ und ÖVP. Die SPÖ, trotz einiger Verluste stimmenstärkste Partei, und die ÖVP, die leichte Zugewinne verbuchte, regieren bereits seit 2013 gemeinsam, bis 2018 auch noch in Dreier-Koalition mit den Grünen. Nun wird an einer Fortsetzung gebastelt, die bis zur konstituierenden Landtagssitzung (spätestens am 13. April) fixiert werden soll.

Französischer Senat stimmt für umstrittene Pensionsreform

Paris - Die umstrittene Pensionsreform in Frankreich hat ihre erste parlamentarische Hürde genommen. Der Senat in Paris stimmte am Donnerstagvormittag mit 193 zu 114 Stimmen für die Vorlage, mit der das Pensionsalter von 62 auf 64 Jahre erhöht wird. Das Votum war erwartet worden. Am Nachmittag sollte die abschließende Abstimmung in der Nationalversammlung folgen, in der das Regierungslager von Präsident Emmanuel Macron keine eigene Mehrheit hat.

Künftig höhere Strafen für Handy am Steuer

Wien - Geldstrafen für Verstöße gegen das Handyverbot am Steuer oder die Gurt- und Helmpflicht werden angehoben. Künftig kostet es 100 Euro statt 50 Euro, wenn Autofahrer während der Fahrt erwischt werden. Wird die Zahlung verweigert oder tappen Lenker mit Handy in der Hand in eine Radarfalle, kann das bis zu 140 Euro kosten. Bisher waren es 72 Euro. Eine entsprechende Novelle zum Kraftfahrgesetzes (KFG) passierte Mittwochabend den Verkehrsausschuss des Nationalrats.

Verbund erhöht Dividende nach Gewinn-Verdoppelung kräftig

Wien - Der Stromkonzern Verbund hat im abgelaufenen Geschäftsjahr von den stark gestiegenen Termin- und Spotmarktpreisen auf dem Großhandelsmarkt für Strom profitiert und in den wesentlichen Kennzahlen Verdoppelungen erzielt. Der Gewinn vor Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) verdoppelte sich auf 3,16 Mrd. Euro, das Konzernergebnis erhöhte sich um 97 Prozent auf 1,72 Mrd. Euro. Von der guten Entwicklung sollen die Aktionäre, darunter auch die Republik Österreich, profitieren.

