Polen liefert in Kürze vier Kampfjets an die Ukraine

Warschau - Polen will der Ukraine nach Worten von Präsident Andrzej Duda in den kommenden Tagen vier Kampfjets vom Typ MiG-29 übergeben. Weitere MiG-29 würden derzeit gewartet und für einen späteren Transfer vorbereitet, sagte Duda am Donnerstag in Warschau nach einem Treffen mit dem tschechischen Präsidenten Petr Pavel. Eine entsprechende Entscheidung habe die Führung des Landes getroffen, die Regierung habe daraufhin einen Beschluss verabschiedet.

Schweizer Nationalbank gibt Cr�dit Suisse Milliardenkredit

Zürich - Die Schweizer Notenbank greift der angeschlagenen Cr�dit Suisse mit einer milliardenschweren Kreditlinie unter die Arme. Das Geldhaus will mit der Option auf Kredite von bis zu 50 Mrd. Franken (rund 51 Mrd. Euro) verlorenes Vertrauen auf dem Finanzmarkt zurückgewinnen. Für Währungshüter, Finanzaufsicht und Regierungen geht es auch darum, eine schwere Bankenkrise zu verhindern.

Anschlagswarnung für Wien weiter aufrecht

Wien - Die von der Wiener Polizei am Mittwochvormittag ausgegebene Warnung vor einer Anschlagsgefahr gegen religiöse Einrichtungen in der Bundeshauptstadt bleibt am Donnerstag weiterhin aufrecht. Die Wiener Landespolizeidirektion (LPD Wien) bestätigte um 11.30 Uhr, dass präventive Maßnahmen weiterhin bestehen bleiben und verwies auf eine neuerliche Gefährdungseinschätzung der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN).

Regierung hilft Vereinen mit 50 Millionen Euro

Wien - Mit 50 Millionen Euro sollen gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Organisationen bei der Bewältigung der gestiegenen Energiekosten unterstützt werden, wie Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) am Donnerstag bei einer Pressekonferenz mitteilte. Berechtigt sind etwa Sportvereine oder die Feuerwehr. Das Geld kommt aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) für Gemeinden, für das der Bund in den Jahren 2023 und 2024 insgesamt eine Milliarde Euro zur Verfügung stellt.

Israelischer Premier Netanyahu in Berlin

Berlin/Jerusalem - Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu der Opfer des Holocaust gedacht. Die beiden Regierungschefs besuchten am Donnerstag das Mahnmal Gleis 17 am Bahnhof Grunewald in Berlin, von wo aus 1941 und 1942 etwa 10.000 Juden mit Zügen der Reichsbahn in Arbeits-, Konzentrations- und Vernichtungslager der Nazis gebracht wurden. Der Besuch wird überschattet von einem erbitterten Streit um Israels Justizreform.

Koalitionsverhandlungen von SPÖ und ÖVP in Kärnten gestartet

Klagenfurt - Nach der Kärntner Landtagswahl am 5. März haben am Donnerstagvormittag die Koalitionsverhandlungen von SPÖ und ÖVP begonnen. Die SPÖ, trotz einiger Verluste stimmenstärkste Partei, und die ÖVP, die leichte Zugewinne verbuchte, regieren bereits seit 2013 gemeinsam, bis 2018 auch noch in Dreier-Koalition mit den Grünen. Nun wird an einer Fortsetzung gebastelt, die bis zur konstituierenden Landtagssitzung (spätestens am 13. April) fixiert werden soll.

EZB erhöht Leitzins um 0,5 Punkte auf 3,5 Prozent

Frankfurt - Die Europäische Zentralbank (EZB) setzt trotz der jüngsten Turbulenzen im Bankensektor ihren Zinserhöhungskurs fort. Sie erhöht den Leitzins um 0,5 Punkte auf 3,5 Prozent. Der an den Finanzmärkten richtungsweisende Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, liegt künftig bei 3,00 Prozent.

Verbund verdoppelte Gewinn und investiert mehr

Wien - Der Stromkonzern Verbund hat im abgelaufenen Geschäftsjahr von den stark Strompreisen auf dem Großhandelsmarkt profitiert und in den wesentlichen Kennzahlen Verdoppelungen erzielt. Das Konzernergebnis erhöhte sich um 97 Prozent auf 1,72 Mrd. Euro. In den kommenden drei Jahren will das Unternehmen mit rund 4,6 Mrd. Euro so viel investieren wie noch nie. Von dem guten Ergebnis profitieren auch die Aktionäre, darunter die Republik Österreich.

