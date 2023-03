Gremien von VP und FP in NÖ mit Arbeitsübereinkommen befasst

St. Pölten - Niederösterreich steht vor einer schwarz-blauen Zusammenarbeit. Die Verhandlungen nach der Landtagswahl am 29. Jänner wurden in der Nacht auf Freitag beendet. Am Vormittag werden die zuständigen Gremien beider Parteien mit dem Arbeitsübereinkommen befasst. Am Nachmittag sollen Landeshauptfrau und ÖVP-NÖ-Chefin Johanna Mikl-Leitner und FPÖ-Landesparteiobmann Udo Landbauer Details der Zusammenarbeit offiziell präsentieren. Das Bündnis trifft indes auf Kritik.

Vier Kinder bei Unfall mit Schulbus im Burgenland verletzt

Kohfidisch - Bei einem Unfall mit einem Linienbus sind am Freitag in der Früh bei Kohfidisch (Bezirk Oberwart) vier Kinder leicht verletzt worden. Ein Pkw war auf der L106 um 7.30 Uhr in den Schulbus gekracht, der Lenker wurde dabei eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber C16 ins Unfallkrankenhaus nach Graz geflogen, berichteten die Landessicherheitszentrale und die Landespolizeidirektion gegenüber der APA.

Chinesischer Präsident nächste Woche zu Besuch in Russland

Peking - Der chinesische Präsident Xi Jinping wird Anfang kommender Woche nach Russland reisen. Der Staatsbesuch sei von 20. bis 22. März angesetzt, teilten das chinesische Außenministerium und das russische Präsidialamt am Freitag mit. Eines der zentralen Themen der Gespräche zwischen Xi und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sei die Vertiefung der Partnerschaft der beiden Länder, hieß es von russischer Seite.

Deutsche Flughafenstreiks betreffen 28 Flüge in Wien

Köln/Wien - Wegen des neuerlichen Verdi-Warnstreiks an vier deutschen Flughäfen fallen am Freitag 681 Flüge aus. Betroffen seien mehr als 89.000 Passagiere, teilte der Flughafenverband ADV mit. Bestreikt werden die Flughäfen in Düsseldorf, Köln, Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden. Am Flughafen Wien sind 28 Flüge von den Streiks an den deutschen Flughäfen betroffen.

Minister Totschnig will Wasser-Notfallplan für Österreich

Wien/New York - Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) hat am Freitag, fünf Tage bevor er am Weltwassertag am 22. März an der auf drei Tage angesetzten UNO-Wasserkonferenz in New York teilnehmen wird, einen Vorsorge- und Notfallplan für eine sichere Trinkwasserversorgung angekündigt. Ein entsprechender Gipfel unter Bundesländerbeteiligung soll folgen, konkreten Termin gibt es noch keinen, jedoch wurde vonseiten des Ministeriums die Zeit nach Ostern genannt.

Frankreichs Regierung drückt Pensionsreform durchs Parlament

Paris - Frankreichs Regierung hat die umstrittene Pensionsreform ohne finale Abstimmung durchs Parlament gedrückt. Sie entschied am Donnerstag, das wichtigste Reformprojekt von Präsident Emmanuel Macron mit einem Sonderartikel der Verfassung ohne Abstimmung in der Nationalversammlung umzusetzen. Das Vorhaben kann theoretisch noch durch ein Misstrauensvotum gekippt werden. Bei Protesten gegen die Reform wurden am Donnerstagabend in Paris 217 Menschen festgenommen.

