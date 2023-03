Energie Steiermark senkt Haushalts-Gaspreis um ein Drittel

Graz - Die Energie Steiermark senkt mit 1. Mai den Gaspreis für Haushaltskunden bzw. auch Kleinunternehmen um bis zu 34 Prozent. Dies sei möglich, weil man Vorteile aus einem günstigeren Marktumfeld lukrieren könne. Die Preissenkung komme über 30.000 Bestandskunden zugute, wurde am Freitag mitgeteilt. Die Ersparnis für den Durchschnittshaushalt werde im Jahr 2023 rund 250 Euro betragen. Auch für Stromkunden erwäge man eine mögliche Preisreduktion.

Inflation ging im Februar leicht auf 10,9 Prozent zurück

Wien - Die Inflation hat sich im Februar leicht auf 10,9 Prozent abgeschwächt, nachdem sie im Jänner noch bei 11,2 Prozent lag. Verantwortlich für den Rückgang war ein weniger starker Preisdruck bei Haushaltsenergie und Treibstoffen. Dafür drehte sich die Preisspirale insbesondere in der Gastronomie weiter und auch an der Supermarktkassa ist die Teuerung weiter spürbar. Die Lebensmittelpreise haben im Jahresabstand um 16,5 Prozent zugelegt, zeigen Daten der Statistik Austria.

Chinesischer Präsident nächste Woche zu Besuch in Russland

Peking - Der chinesische Präsident Xi Jinping wird Anfang kommender Woche nach Russland reisen. Der Staatsbesuch sei von 20. bis 22. März angesetzt, teilten das chinesische Außenministerium und das russische Präsidialamt am Freitag mit. Eines der zentralen Themen der Gespräche zwischen Xi und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sei die Vertiefung der Partnerschaft der beiden Länder, hieß es von russischer Seite.

Todesfälle nach mysteriöser Infektionskrankheit in Tansania

Daressalam - Nach dem Tod von fünf Menschen hat die Regierung von Tansania ein Team aus Gesundheitsexperten mit der Untersuchung einer mysteriösen Infektionskrankheit beauftragt. Die offenbar ansteckende Krankheit sei bei insgesamt sieben Menschen festgestellt worden, teilte das Gesundheitsministerium des ostafrikanischen Landes am Donnerstagabend mit. Sie hätten unter Fieber, Erbrechen, Blutungen an verschiedenen Körperteilen und Nierenversagen gelitten.

Deutsche Flughafenstreiks betreffen 28 Flüge in Wien

Köln/Wien - Wegen des neuerlichen Verdi-Warnstreiks an vier deutschen Flughäfen fallen am Freitag 681 Flüge aus. Betroffen seien mehr als 89.000 Passagiere, teilte der Flughafenverband ADV mit. Bestreikt werden die Flughäfen in Düsseldorf, Köln, Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden. Am Flughafen Wien sind 28 Flüge von den Streiks an den deutschen Flughäfen betroffen.

Minister Totschnig will Wasser-Notfallplan für Österreich

Wien/New York - Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) hat am Freitag, fünf Tage bevor er am Weltwassertag am 22. März an der auf drei Tage angesetzten UNO-Wasserkonferenz in New York teilnehmen wird, einen Vorsorge- und Notfallplan für eine sichere Trinkwasserversorgung angekündigt. Ein entsprechender Gipfel unter Bundesländerbeteiligung soll folgen, konkreten Termin gibt es noch keinen, jedoch wurde vonseiten des Ministeriums die Zeit nach Ostern genannt.

