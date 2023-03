ÖVP und FPÖ setzen in NÖ auf Corona-Fonds und Pflege

St. Pölten - Nach etwas mehr als einwöchigen Verhandlungen steht in Niederösterreich das schwarz-blaue Arbeitsübereinkommen. Landeshauptfrau und ÖVP-Chefin Johanna Mikl-Leitner stellte am Freitag mit FPÖ-Landesparteichef Udo Landbauer Schritte im Bereich Pflege und gegen die Teuerung vor, eingerichtet wird weiters ein 30 Millionen Euro schwerer Corona-Fonds. Für Mikl-Leitner ist das umstrittene Bündnis "eine tragfähige Brücke", Landbauer sieht eine "starke freiheitliche Handschrift".

Inflation ging im Februar leicht auf 10,9 Prozent zurück

Wien - Die Inflation hat sich im Februar leicht auf 10,9 Prozent abgeschwächt, nachdem sie im Jänner noch bei 11,2 Prozent lag. Verantwortlich für den Rückgang war ein weniger starker Preisdruck bei Haushaltsenergie und Treibstoffen. Dafür drehte sich die Preisspirale insbesondere in der Gastronomie weiter und auch an der Supermarktkassa ist die Teuerung weiter spürbar. Die Lebensmittelpreise haben im Jahresabstand um 16,5 Prozent zugelegt, zeigen Daten der Statistik Austria.

Deutscher Bundestag beschloss umstrittene Wahlrechtsreform

Berlin - Der deutsche Bundestag hat eine Wahlrechtsreform beschlossen, die das Parlament verkleinern und dauerhaft auf 630 Abgeordnete begrenzen soll. Der Entwurf der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP erreichte am Freitag in Berlin die erforderliche einfache Mehrheit. Die Union und die Linkspartei sehen sich durch die Reform benachteiligt und haben jeweils eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht angekündigt.

Frau bei Lawinenabgang in Tirol verstorben

Serfaus - Eine Frau ist Freitagvormittag bei einem Lawinenabgang in Serfaus im Tiroler Bezirk Landeck ums Leben gekommen. Die Wintersportlerin konnte - nachdem sie komplett verschüttet worden war - nur mehr tot geborgen werden, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Wie es von der Seilbahn Komperdell hieß, wurde die Lawine im freien Skiraum von der Variantenfahrerin selbst ausgelöst. Nähere Informationen zur Identität der Verunglückten lagen zunächst nicht vor.

Slowakei wird 13 MiG-29 Kampfjets in die Ukraine schicken

Bratislava - Die Slowakei wird wie Polen ihre Kampfflugzeuge vom sowjetischen Typ MiG-29 der Ukraine überlassen. Das habe die Regierung auf einer Online-Kabinettssitzung am Freitag beschlossen, bestätigte Ministerpräsident Eduard Heger auf einer Pressekonferenz in Bratislava. Insgesamt wird die Slowakei 13 Kampfflugzeuge sowie einen Teil des Luftabwehrsystems KUB in die Ukraine schicken, erklärte Heger. Einen genauen Termin nannte er nicht.

Details zu SPÖ-Duell kommenden Mittwoch

Wien - Die SPÖ wird kommenden Mittwoch die Details zur anstehenden Mitgliederbefragung über die Parteispitze entscheiden. Das teilte die Bundespartei auf APA-Anfrage mit. In einem Präsidium werden die Verfahrensregeln festgelegt. Dabei geht es unter anderem darum, ab wann und wie lange abgestimmt werden kann sowie, wer überhaupt teilnahmeberechtigt ist.

Technische Probleme bei ÖBB: Ausfälle und Verspätungen

Wien - Massive technische Störungen bei den ÖBB haben am Freitag zu zahlreichen Zugausfällen und Verspätungen in ganz Österreich geführt. Das Problem bestand seit der Wartung von internen IT-Systemen in den frühen Morgenstunden. Rund 150 Züge fielen ganz oder teilweise aus, davon waren nach Angaben der Bahn 30 Fernverkehrsverbindungen betroffen. Technikerinnen und Techniker arbeiteten "mit Hochdruck daran, diese Störung zu beheben, wobei das Ende derzeit noch nicht absehbar ist".

Wiener Börse gibt Velaufsgewinne wieder ab und dreht ins Minus

Wien - Die Wiener Börse hat ihre Erholungsbewegung am Freitag bis zum Nachmittag gestoppt und ist erneut ins Minus abgerutscht. Bis 14.30 Uhr verlor der ATX um 0,32 Prozent auf 3.137,52 Einheiten und steuert damit auf ein Wochenminus von gut 9 Prozent zu. Probleme am internationalen Bankensektor hatten für eine tiefrote Börsenwoche gesorgt. Bankaktien, am Vormittag noch fester, wechselten die Vorzeichen - BAWAG verloren bisher 0,2 Prozent, Erste Group fielen um 0,5 Prozent.

