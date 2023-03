Weltstrafgericht erlässt Haftbefehl gegen Putin

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Den Haag - Der Internationale Strafgerichtshof hat wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin erlassen. Das teilte das Gericht am Freitag in Den Haag mit. Putin sei mutmaßlich verantwortlich für die Deportation ukrainischer Kinder aus besetzten Gebieten nach Russland. Einem entsprechenden Antrag des Chefanklägers Karim Khan auf Ausstellung eines Haftbefehls hatten die Richter stattgegeben.

Türkei und Ungarn geben Grünes Licht für Finnland in NATO

Helsinki/Istanbul/Stockholm - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will dem angestrebten NATO-Beitritt Finnlands zustimmen. Man werde den Ratifizierungsprozess im Parlament einleiten, sagte Erdogan am Freitag in Ankara nach einem Treffen mit seinem finnischen Amtskollegen Sauli Niinistö. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg begrüßte Erdogans Entscheidung. In Ungarn teilte die Regierungspartei Fidesz mit, am 27. März werde im Parlament der Beitritt Finnlands ratifiziert.

Tiroler Grüne: Mair stellt sich der Chef-Wahl

Telfs - Bei den krisengebeutelten Tiroler Grünen steht am Samstag in Telfs eine wegweisende Landesversammlung an. Der zuletzt in der Kritik stehende Klubobmann Gebi Mair geht aufs Ganze und kandidiert für die Position des Landessprechers, mit großer Wahrscheinlichkeit als einziger. Mair will den Mitgliedern eine "schonungslose Analyse" sowie eine "klare Aussage" zu seiner "persönlichen Zukunft und jener der Grünen" liefern, wie er im APA-Gespräch im Vorfeld erklärte hatte.

Wiener S-Bahn-Sanierung bringt ab 2024 Totalsperren

Wien - In Wien und im Umland kommt es zu umfangreichen Baumaßnahmen an der S-Bahn-Stammstrecke zwischen Floridsdorf und Meidling sowie Zubringerstrecken im Umland. In der Bundeshauptstadt wird es zwischen 2024 und 2027 mehr als 20 Monate lang zu Totalsperren wichtiger Teile der bedeutenden Verkehrsachse kommen, an der derzeit täglich bis zu 250.000 Passagiere gezählt werden. Die ÖBB und Wiener Linien wollen umfangreichen Ersatzverkehr anbieten, etwa U-Bahn-Takte verdichten.

Dänemark erlaubt Abschiebung nach Syrien - UNO besorgt

Damaskus/Kopenhagen - In Dänemark können syrische Flüchtlingen in ihre Heimat abgeschoben werden. Der Berufungsausschuss für Flüchtlinge stufte am Freitag die Rückkehr syrischer Flüchtlinge in die Provinz Latakia im Westen des Landes als sicher ein. Der Berufungsausschuss ist die letzte Entscheidungsinstanz in umstrittenen Asylfällen. Das Gremium begründete seine Entscheidung mit einer verbesserten Sicherheitslage in der Provinz.

Zahl der Todesopfer nach Zyklon Freddy steigt auf über 460

Blantyre/Beira/Antananarivo - Durch den ungewöhnlich langlebigen Zyklon "Freddy" sind im Südosten Afrikas mehr als 460 Menschen ums Leben gekommen. Allein in Malawi seien "mehr als 500.000 Menschen" von den Folgen des Sturms betroffen, erklärte das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Hilfe (OCHA) am Freitag. Die "rekordbrechende Wetterlage" habe Malawi am Ende der Regensaison getroffen, "als die Flüsse und andere Gewässer bereits hohe Pegel hatten", hieß es.

