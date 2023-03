Kritik an Bündnis von ÖVP und FPÖ in NÖ reißt nicht ab

St. Pölten - Die Kritik am Bündnis von ÖVP und FPÖ in Niederösterreich ist auch am Samstag nicht abgerissen. Die IG Autorinnen Autoren sieht "die Weichen für ein nationalistisches Österreich gestellt". Vom Internationalen Auschwitz Komitee wurde ein "bitteres Signal" für Österreichs und Europas Glaubwürdigkeit geortet. Bereits am Freitag gab es mahnende Worte von politischer Seite, aber auch von zahlreichen Organisationen.

Mann in Tirol bedrohte Partnerin mit Messer und legte Feuer

Reith bei Kitzbühel - Ein 24-Jähriger hat am Freitagabend in Reith bei Kitzbühel (Bez. Kitzbühel) einen polizeilichen Großeinsatz ausgelöst. Zunächst bedrohte er seine 33-jährige Lebensgefährtin mit einem Messer. Als die Polizei in Erscheinung trat, verbarrikadierte er sich in einem Raum. Er drohte damit, sich und die 33-Jährige - die zuvor geflüchtet war - umzubringen. In weiterer Folge steckte der 24-Jährige den Raum in Brand und flüchtete in einen Wald. Er wurde Stunden später festgenommen.

Tiroler Grüne: Mair stellt sich der Chef-Wahl

Telfs - Bei den krisengebeutelten Tiroler Grünen steht am Samstag in Telfs eine wegweisende Landesversammlung an. Der zuletzt in der Kritik stehende Klubobmann Gebi Mair geht aufs Ganze und kandidiert für die Position des Landessprechers, mit großer Wahrscheinlichkeit als einziger. Mair will den Mitgliedern eine "schonungslose Analyse" sowie eine "klare Aussage" zu seiner "persönlichen Zukunft und jener der Grünen" liefern, wie er im APA-Gespräch im Vorfeld erklärte hatte.

Zehn Verletzte bei Kleinbus-Kollision auf A5 in NÖ

Drasenhofen - Ein Verkehrsunfall auf der A5-Umfahrung Drasenhofen (Bezirk Mistelbach) hat Samstagfrüh zehn Verletzte gefordert. Nach Angaben von Sonja Kellner, der Sprecherin des niederösterreichischen Roten Kreuzes, waren zwei Kleinbusse kollidiert. Fünf Personen erlitten demnach schwere, fünf weitere leichte Blessuren. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser in Österreich sowie im benachbarten Tschechien gebracht.

Serbien-Kosovo-Gipfel über Regelung der Beziehungen

Ohrid - Im nordmazedonischen Seebad Ohrid sind am Samstag Spitzenvertreter der Europäischen Union, Serbiens und des Kosovo zusammengekommen. Der serbische Präsident Aleksandar Vucic und der kosovarische Ministerpräsident Albin Kurti verhandeln über ein Abkommen, das die Beziehungen zwischen den beiden Balkanstaaten umfassend regeln soll. Die EU ist durch ihren Außenbeauftragten Josep Borrell und den Balkan-Sondergesandten Miroslav Lajcak vertreten.

Millionen tote Fische verstopfen australischen Fluss

Sydney - Ein massives Fischsterben nahe einer kleinen Gemeinde im australischen Outback sorgt derzeit für Entsetzen. Nach Angaben der Regierung des Bundesstaates New South Wales sind in der Nähe von Menindee bereits "Millionen von Fischen" im Darling River verendet. Auf Videos in den Online-Netzwerken war zu sehen, wie sich Boote durch einen dichten Teppich toter Fische pflügen, unter dem das Flusswasser kaum noch zu sehen ist.

