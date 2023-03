Kritisches Wochenende für Credit Suisse

Bern/Zürich/New York - Für die angeschlagene Großbank Credit Suisse ist ein kritisches Wochenende angebrochen. Um die mit einem massiven Vertrauensschwund kämpfende Bank wieder in die Spur zu bringen, drängen die Schweizer Regulatoren die UBS einem Insider zufolge, ihren kleineren Rivalen ganz oder in Teilen zu schlucken. Der Zusammenschluss der beiden Banken sei der "Plan A" der Finanzmarktaufsicht Finma und der Schweizerischen Nationalbank (SNB), schrieb auch die "Financial Times" Freitagabend.

Mair mit 67,6 Prozent zum Landessprecher gewählt

Telfs - Der Tiroler Grünen-Klubobmann Gebi Mair ist am Samstag von 67,6 Prozent der rund 100 anwesenden Mitglieder für drei Jahre zum neuen Landessprecher der Partei gewählt worden. Der 39-jährige Mair, bereits ein Partei-Urgestein, hatte keine Gegenkandidaten. 32,4 Prozent votierten dennoch gegen ihn. Die Landes-Grünen machten zuletzt vor allem durch interne Streitigkeiten von sich reden. Auch Mair stand im Fadenkreuz.

Kleinbus-Kollision auf A5 in NÖ forderte zehn Verletzte

Drasenhofen - Bei einer Kollision zweier Kleinbusse auf der A5-Umfahrung Drasenhofen (Bezirk Mistelbach) sind Samstagfrüh zehn Personen verletzt worden. Fünf Insassen erlitten schwere, fünf weitere leichte Blessuren. Ein Großaufgebot an Rettungskräften stand im Einsatz, auch mehrere Notarzthubschrauber wurden angefordert. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser in Österreich sowie im benachbarten Tschechien gebracht.

Kreml weitet laut London Wehrpflicht aus

Moskau - Russlands Behörden bereiten sich nach Einschätzung britischer Geheimdienste wahrscheinlich auf eine Ausweitung des Wehrdienstes vor, um die Streitkräfte zu verstärken. Am 13. März sei im russischen Unterhaus ein Gesetzentwurf eingebracht worden, wonach künftig Männer im Alter zwischen 21 und 30 Jahren einberufen werden sollen statt wie bisher Männer zwischen 18 und 27 Jahre, teilte das britische Verteidigungsministerium am Samstag mit.

Kritik an Bündnis von ÖVP und FPÖ in NÖ reißt nicht ab

St. Pölten - Die Kritik am Bündnis von ÖVP und FPÖ in Niederösterreich ist auch am Samstag nicht abgerissen. Die IG Autorinnen Autoren sieht "die Weichen für ein nationalistisches Österreich gestellt". Vom Internationalen Auschwitz Komitee wurde ein "bitteres Signal" für Österreichs und Europas Glaubwürdigkeit geortet. Bereits am Freitag gab es mahnende Worte von politischer Seite, aber auch von zahlreichen Organisationen.

Mann in Tirol bedrohte Partnerin mit Messer und legte Feuer

Reith bei Kitzbühel - Ein 24-Jähriger hat am Freitagabend in Reith bei Kitzbühel (Bez. Kitzbühel) einen polizeilichen Großeinsatz ausgelöst. Zunächst bedrohte er seine 33-jährige Lebensgefährtin mit einem Messer. Als die Polizei in Erscheinung trat, verbarrikadierte er sich in einem Raum. Er drohte damit, sich und die 33-Jährige - die zuvor geflüchtet war - umzubringen. In weiterer Folge steckte der 24-Jährige den Raum in Brand und flüchtete in einen Wald. Er wurde Stunden später festgenommen.

Blair sieht beim Klimawandel kein mangelndes Bewusstsein

London - Der frühere britische Premierminister Tony Blair sieht das größte Problem beim Kampf gegen den Klimawandel nicht in einem Mangel an Bewusstsein. Es fehle vielmehr an geeigneten Anreizen durch die Politik, um einen technologischen Wandel voranzutreiben, der den wachsenden Energiebedarf der Welt klimaverträglich mache, sagte der Labour-Politiker in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur und den europäischen Nachrichtenagenturen AFP, ANSA und EFE.

Weiterer NÖ Musikschuldirektor ist Job nach Vorwürfen los

St. Pölten - In Niederösterreich gibt es erneut Wirbel im Zusammenhang mit einer Musikschule. Der Leiter einer Einrichtung im Industrieviertel ist nach Belästigungsvorwürfen seinen Job los, wie "Kurier" und "Kronen Zeitung" in ihren Samstagsausgaben übereinstimmend berichteten. Es ist bereits der dritte derartige Fall im Bundesland. Bei einer im vergangenen Dezember eingerichteten Ombudsstelle sind bisher in Summe 77 Beschwerden eingegangen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red