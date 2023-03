Mair mit 67,6 Prozent zum Landessprecher gewählt

Telfs - Tirols Grünen-Klubobmann Gebi Mair ist mit einem blauen Auge davongekommen: Er wurde am Samstag in Telfs von 67,6 Prozent der mehr als 100 anwesenden Mitglieder für drei Jahre zum neuen Landessprecher gewählt. Der 39-jährige Mair, bereits ein Grünen-Urgestein, hatte keine Gegenkandidaten. 32,4 Prozent bzw. 34 Mitglieder votierten dennoch gegen ihn. Die Grünen machten zuletzt vor allem durch interne Streitigkeiten von sich reden. Auch Mair stand im Fadenkreuz.

Putin besucht Krim am neunten Jahrestag der Annexion

Sewastopol - Am neunten Jahrestag der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland ist Präsident Wladimir Putin auf die Halbinsel im Schwarzen Meer gereist. Der russische Staatschef stattete der Hafenstadt Sewastopol, dem Heimathafen der russischen Schwarzmeerflotte, einen unangekündigten Besuch ab, wie das russische Fernsehen am Samstag meldete. Dort besuchte er in Begleitung des örtlichen Gouverneurs Michail Raswoschajew eine Kunstschule,wie der Sender Rossia-1 zeigte.

Russland und Ukraine verlängern Getreideabkommen

Ankara - Russland und die Ukraine haben sich auf eine Verlängerung des Getreideabkommens geeinigt. Das teilte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Samstag mit. Unklar war zunächst, bis wann es verlängert wird. Ohne eine Einigung wäre das Abkommen am 19. März ausgelaufen. Die Vereinbarung zur Schwarzmeer-Getreide-Initiative war unter Vermittlung der Vereinten Nationen und der Türkei im Juli 2022 zustande gekommen.

Kritisches Wochenende für Credit Suisse

Bern/Zürich/New York - Für die angeschlagene Großbank Credit Suisse ist ein kritisches Wochenende angebrochen. Um die mit einem massiven Vertrauensschwund kämpfende Bank wieder in die Spur zu bringen, drängen die Schweizer Regulatoren die UBS einem Insider zufolge, ihren kleineren Rivalen ganz oder in Teilen zu schlucken. Der Zusammenschluss der beiden Banken sei der "Plan A" der Finanzmarktaufsicht Finma und der Schweizerischen Nationalbank (SNB), schrieb auch die "Financial Times" Freitagabend.

Steirischer Polizist wegen schweren Betrugs festgenommen

Voitsberg - Ein steirischer Polizist ist am Freitag wegen des Verdachts des schweren Betrugs festgenommen worden. Der 59-Jährige aus dem Bezirk Voitsberg soll "mehrfach Betrugshandlungen sowie Eigentumsdelikte begangen haben", hieß es am Samstag in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark. Er soll unter anderem zusammen mit zwei Komplizen die Tageseinnahmen einer Tankstelle aus einem Tresor gestohlen haben. Auch disziplinäre Verfehlungen werden ihm angelastet.

Trump erwartet Festnahme am Dienstag und fordert Proteste

Washington - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump erwartet, dass er am kommenden Dienstag festgenommen wird. Deshalb rief er seine Unterstützer zu Protesten auf. "Der haushoch führende republikanische Kandidat und ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird am Dienstag nächste Woche festgenommen werden. Protestiert, holt euch unsere Nation zurück!", schrieb Trump am Samstag auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social.

Erneut Proteste in Frankreich gegen Macrons Pensionsreform

Paris - In Frankreich sind am Samstag die Proteste gegen die Pensionsreform von Präsident Emmanuel Macron fortgesetzt worden. Im Fernsehen wurden Kundgebungen in Städten wie Compiegne im Norden, Nantes im Westen und Saint-Etienne in Zentralfrankreich gezeigt. Für den Nachmittag war eine Demonstration in Paris geplant. Dort war es am Freitagabend zu Zusammenstößen zwischen Bereitschaftspolizei und Demonstranten gekommen, 61 Menschen wurden festgenommen.

Rauch erwartet Einigung bei Eltern-Kind-Pass kommende Woche

Wien/Telfs - Das Tauziehen rund um die Abgeltung der Untersuchungen des Mutter-Kind-Passes (künftig: Eltern-Kind-Pass) zwischen Ärztekammer auf der einen und Sozialversicherung bzw. Politik auf der anderen Seite steht offenbar vor einem baldigen Ende. Er gehe davon aus, dass die "Einigung nächste Woche steht", sagte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) am Samstag im Rahmen der Landesversammlung der Tiroler Grünen in Telfs.

