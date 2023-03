Putin besucht Krim am neunten Jahrestag der Annexion

Sewastopol - Am neunten Jahrestag der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland ist Präsident Wladimir Putin auf die Halbinsel im Schwarzen Meer gereist. Der russische Staatschef stattete der Hafenstadt Sewastopol, dem Heimathafen der russischen Schwarzmeerflotte, einen unangekündigten Besuch ab, wie das russische Fernsehen am Samstag meldete. Dort besuchte er in Begleitung des örtlichen Gouverneurs Michail Raswoschajew eine Kunstschule, wie der Sender Rossia-1 zeigte.

Russland und Ukraine verlängern Getreideabkommen

Ankara - Russland und die Ukraine haben sich auf eine Verlängerung des Getreideabkommens geeinigt. Allerdings machten beide Staaten am Samstag unterschiedliche Angaben zur Dauer der Verlängerung. In der Ukraine war von 120 Tagen die Rede, in Russland von 60. Ohne eine Einigung wäre das Abkommen am 19. März ausgelaufen. Die Vereinbarung zur Schwarzmeer-Getreide-Initiative war unter Vermittlung der Vereinten Nationen und der Türkei im Juli 2022 zustande gekommen.

Erneut Massenproteste in Israel gegen Justizreform

Tel Aviv - Tausende Menschen haben in Israel erneut gegen die umstrittene Justizreform der rechts-religiösen Regierung protestiert. Im Zentrum Tel Avivs zogen Demonstranten den elften Samstag in Folge mit israelischen Flaggen und Protestschildern durch die Straßen. Darauf war unter anderem zu lesen: "Nein zur Diktatur" oder "Israel ist noch nicht Iran". Auch in Städten wie Jerusalem, Haifa oder Beersheva waren Kundgebungen geplant.

Trump erwartet Festnahme am Dienstag und fordert Proteste

Washington - Der ehemalige US-Präsident Donald Trump erwartet, dass er am kommenden Dienstag festgenommen wird. Deshalb rief er seine Unterstützer zu Protesten auf. "Der haushoch führende republikanische Kandidat und ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird am Dienstag nächste Woche festgenommen werden. Protestiert, holt euch unsere Nation zurück!", schrieb Trump am Samstag auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social.

Steirischer Polizist wegen schweren Betrugs festgenommen

Voitsberg - Ein steirischer Polizist ist am Freitag wegen des Verdachts des schweren Betrugs festgenommen worden. Der 59-Jährige aus dem Bezirk Voitsberg soll "mehrfach Betrugshandlungen sowie Eigentumsdelikte begangen haben", hieß es am Samstag in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark. Er soll unter anderem zusammen mit zwei Komplizen die Tageseinnahmen einer Tankstelle aus einem Tresor gestohlen haben. Auch disziplinäre Verfehlungen werden ihm angelastet.

Tränengas bei Protesten gegen Pensionsreform in Frankreich

Paris - Bei Protesten gegen die Pensionsreform von Präsident Emmanuel Macron ist es in Frankreich am Samstag den dritten Abend in Folge zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten gekommen. In der Hauptstadt Paris wurden Mülltonnen und Mistkübel in Brand gesteckt, die Polizei setzte Tränengas ein. Auch in anderen Städten des Landes kam es zu Protesten, darunter in Nantes, Marseille und Bordeaux.

Papst empfing hunderte Flüchtlinge im Vatikan

Vatikanstadt - Papst Franziskus hat am Samstag Hunderte Flüchtlinge und ihre Helfer im Vatikan empfangen. In der überfüllten Audienzhalle begrüßte er die über sogenannte "humanitäre Korridore" in den vergangenen Jahren auf einem sicheren Weg nach Europa gekommenen Menschen, meldete Kathpress. Der Papst hob hervor, dass es sich um eine gemeinsame Aktion der Gemeinschaft Sant'Egidio, der italienischen Caritas, der evangelischen Kirchen in Italien und mehrerer europäischer Regierungen handele.

