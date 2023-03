Chinas Staatschef Xi zu Gesprächen in Moskau

Moskau/Peking - Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping ist am Montag zu einem Staatsbesuch in Moskau eingetroffen. Er erhoffe sich von dem Besuch neue Impulse für die Beziehungen zwischen beiden Ländern, sagte Xi laut Nachrichtenagentur Tass in Moskau. China sei bereit, an der Seite Russlands eine Weltordnung auf der Basis des Völkerrechtes zu verteidigen. Russlands Präsident Wladimir Putin werde "Klarstellungen" zu Russlands Standpunkt zum Ukraine-Konflikt liefern, hieß es.

EU will Ukraine eine Million Artilleriegeschosse liefern

Brüssel - Die EU-Staaten wollen der Ukraine in den kommenden zwölf Monaten eine Million neue Artilleriegeschosse für den Kampf gegen Russland liefern. Um die Kosten gerecht zu verteilen, werden den Planungen zufolge rund zwei Milliarden Euro an EU-Mitteln mobilisiert, wie mehrere Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur am Montag am Rande eines Treffens der EU-Außenminister in Brüssel bestätigten.

Weltklimarat warnt vor Eskalation der Klimakrise

Genf/Interlaken - Die Risiken und negativen Auswirkungen durch den menschengemachten Klimawandel sind bereits eingetreten, und sie werden mit jedem weiteren Schritt der globalen Erwärmung weiter eskalieren. So die drastische Prognose von Dutzenden Forschenden des Weltklimarats (IPCC). Einige künftige Veränderungen seien unvermeidbar oder gar unumkehrbar, aber mit einer schnellen und nachhaltigen globalen Treibhausgasreduzierung könnten sie begrenzt werden, hieß es im jüngsten Bericht.

Netanyahu schwächt Justizreform ab - Kritiker unbeeindruckt

Jerusalem - Nach massiven Protesten hat der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu eine Abschwächung der geplanten Justizreform angekündigt. Die Regierung will das Tempo etwas verlangsamen. Netanyahu und seine religiös-nationalistischen Koalitionspartner kündigten am Montag an, einige Gesetzesentwürfe zum Justizumbau erst zu Beginn der Sommersitzung Ende April dem Parlament vorzulegen. Gegner der Reform zeigten sich wenig beeindruckt und kündigten weitere Proteste an.

Deutschland verdoppelt Erdbeben-Hilfe für Türkei und Syrien

Brüssel/Gaziantep/Idlib - Deutschland verdoppelt seine Hilfe für die Opfer des Erdbebens in der Türkei und in Syrien. Insgesamt sollen nun 240 Millionen Euro mobilisiert werden, kündigte Außenministerin Annalena Baerbock am Montag vor einer internationalen Geberkonferenz in Brüssel an. Diejenigen, die noch immer in Zelten leben müssten und medizinische Versorgung bräuchten, sollten weiter intensiv aus Europa unterstützt werden, sagte die Grünen-Politikerin.

Erneut Tadel für Abkommen von ÖVP und FPÖ in NÖ

St. Pölten - Für das Übereinkommen von ÖVP und FPÖ in Niederösterreich hat es am Montag erneut Tadel gegeben. Rupert Dworak, Präsident des Sozialdemokratischen GemeindevertreterInnenverbandes NÖ (GVV NÖ), bezeichnete den angekündigten Corona-Fonds als "Schlag ins Gesicht" von Bürgermeistern und Ehrenamtlichen. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hält die Umsetzung für schwierig. Generelle Kritik am Pakt kam von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und aus der Wissenschaft.

Allerletzte Chance für Mietpreisbremse

Wien - Das Ringen der Koalitionsregierung um eine Mietpreisbremse entscheidet sich spätestens diesen Donnerstag, im Finanzausschuss des Parlaments. Ein entsprechender Antrag könnte in allerletzter Sekunde durch einen formalen Kunstgriff, eine sogenannte Trägerrakete, eingebracht werden. Andernfalls droht den Mieterinnen und Mietern in Altbauten eine Erhöhung der Richtwertmieten um 8,6 Prozent, wie Grünen-Mandatarin Nina Tomaselli am Montag im Ö1-"Morgenjournal" des ORF erklärte.

Europäischer Gaspreis sank auf niedrigsten Stand seit langem

Frankfurt - Der Preis für europäisches Erdgas geht weiter zurück. Am Montag fiel der Marktpreis erstmals seit Mitte 2021 unter die Marke von 40 Euro je Megawattstunde (MWh). Der richtungsweisende Terminkontrakt TTF zur Auslieferung in einem Monat sank am Vormittag bis auf 39,65 Euro. Das ist der niedrigste Stand seit Juli 2021.

