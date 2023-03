"Lieber Freund" - Putin empfängt Chinas Staatschef Xi

Moskau/Peking - Zum Auftakt seines historischen Staatsbesuchs in Russland hat sich Chinas Präsident Xi Jinping am Montag zuversichtlich gezeigt, dass seine Reise den bilateralen Beziehungen "neuen Schwung" verleihen wird. Peking und Moskau seien "gute Nachbarn" und "zuverlässige Partner". Russlands Präsident Wladimir Putin empfing Xi im Kreml, sie bezeichneten sich gegenseitig als "lieber Freund". Kiew forderte Xi indes auf, er solle bei Putin auf eine Beendigung des Ukraine-Krieges drängen.

EU will Ukraine eine Million Artilleriegeschosse liefern

Brüssel - Die EU-Staaten wollen der Ukraine in den kommenden zwölf Monaten eine Million neue Artilleriegeschosse für den Kampf gegen Russland liefern. Um die Kosten gerecht zu verteilen, werden den Planungen zufolge rund zwei Milliarden Euro an EU-Mitteln mobilisiert, wie mehrere Diplomaten am Montag am Rande eines Treffens der EU-Außenminister in Brüssel bestätigten.

Kiew will laut Wagner-Chef Söldner-Gruppe isolieren

Bachmut - Die Ukraine plant nach Darstellung des Chefs der russischen Söldner-Gruppe Wagner Ende März oder Anfang April eine Großoffensive. Ziel Kiews sei es, seine Kämpfer vom größeren Teil der regulären russischen Streitkräfte in der Ostukraine zu trennen, schrieb Jewgeni Prigoschin in einem am Montag veröffentlichten Brief an Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Dieser solle alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Isolierung von den Hauptstreitkräften zu verhindern, hieß es.

Weltklimarat warnt vor Eskalation der Klimakrise

Genf/Interlaken - Die Risiken und negativen Auswirkungen durch den menschengemachten Klimawandel sind bereits eingetreten, und sie werden mit jedem weiteren Schritt der globalen Erwärmung weiter eskalieren. So die drastische Prognose von Dutzenden Forschenden des Weltklimarats (IPCC). Einige künftige Veränderungen seien unvermeidbar oder gar unumkehrbar, aber mit einer schnellen und nachhaltigen globalen Treibhausgasreduzierung könnten sie begrenzt werden, hieß es im jüngsten Bericht.

Dürre beginnt im Süden und Westen der EU

Brüssel - Der trockene und warme Winter führt schon jetzt zu Dürre im Süden und Westen Europas. Die Auswirkungen sind bereits in Frankreich, Spanien und Norditalien sichtbar, wie aus einem am Montag vorgelegten Bericht der EU-Kommission hervorgeht. Bemerkbar mache sich dies etwa an den Wasserständen der Flüsse oder der Bodenfeuchte. Damit gingen etwa Sorgen um die Wasserversorgung, die Energieerzeugung und die Landwirtschaft einher.

Sieben Milliarden Euro Bebenhilfe für Türkei und Syrien

Brüssel/Gaziantep/Idlib - Die internationale Gemeinschaft mobilisiert sieben Milliarden Euro für die Opfer der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien. Das sagte der schwedische Regierungschef Ulf Kristersson am Montag nach einer Geberkonferenz in Brüssel. Gemeinsam habe man die Erwartungen übertroffen, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. "Wenn es zu einer Tragödie kommt, gibt es nur eine Antwort, und das ist Solidarität."

Frankreichs Regierung übersteht Misstrauensvotum

Paris - Das erste von zwei Misstrauensvoten in der französischen Nationalversammlung gegen die Regierung und deren Pensionsreform ist knapp gescheitert. Zwar entzogen 278 Abgeordnete der Mitte-Regierung unter Präsident Emmanuel Macron bei der Abstimmung am Montagabend das Vertrauen, wie Parlamentspräsidentin Ya�l Braun-Pivet verkündete. Die nötige absolute Mehrheit von 287 Stimmen wurde aber nicht erreicht.

Kasachstans Präsident kann bei Wahlen seine Macht festigen

Astana - Ein Jahr nach schweren Protesten in Kasachstan hat Präsident Kassym-Schomart Tokajew bei einer vorgezogenen Parlamentswahl seine Macht festigen können. Die Regierungspartei Amanat kam in dem zentralasiatischen Land bei der Abstimmung am Sonntag auf 53,9 Prozent der Stimmen. Das teilte die zentrale Wahlkommission am Montagabend in der Hauptstadt Astana mit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red