Bergthaler und Popper wollten frühzeitig aus GECKO austreten

Wien - Nachdem am Montagabend das vorzeitige Ende der GECKO-Kommission mit Ende März bekannt gegeben wurde, hat Kommissionsmitglied Andreas Bergthaler am Dienstag bestätigt, dass er und weitere Mitglieder in der Sitzung am Montag ihren vorzeitigen Austritt angekündigt hatten - noch bevor Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) dem mehrheitlichen Kommissionsvorschlag nachkam, diese vorzeitig aufzulösen. Grund für den angekündigten Austritt seien politische Entwicklungen gewesen, so Bergthaler.

Kowall will für SPÖ-Parteivorsitz kandidieren

Wien - Der Kampf um die SPÖ-Führung ist um eine Facette reicher: Der Wiener SPÖ-Politiker und frühere Leiter der "Sektion 8", Nikolaus Kowall, will Druck machen, die anstehende Mitgliederbefragung für mehr Kandidaten als Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil zu öffnen, und kündigte am Dienstag gegenüber der APA an, selbst kandidieren zu wollen. Die konkreten Rahmenbedingungen für die Mitgliederbefragung sollen bei einer Präsidiumssitzung am morgigen Mittwoch festgelegt werden.

Xi: Beziehungen zu Russland haben auch künftig "Priorität"

Moskau - Die Beziehungen zu Russland haben für Chinas Staatschef Xi Jinping auch künftig Vorrang. Der chinesische Ministerpräsident Li Qiang werde "der umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen China und Russland weiterhin Priorität einräumen", sagte Xi russischen Nachrichtenagenturen zufolge am Dienstag - am zweiten Tag seines Staatsbesuchs - bei einem Treffen mit dem russischen Ministerpräsidenten Michail Mischustin. Er nannte Russland und China demnach "große Nachbarmächte".

Mehr als 1.000 Tote durch Tropensturm in Malawi befürchtet

Blantyre - Die Zahl der Toten nach Tropensturm "Freddy" in Malawi dürfte nach Einschätzung der nationalen Katastrophenschutzbehörde auf mehr als 1.000 steigen. "Sieben Tage sind vergangen, und die Chancen, die im Schlamm eingeschlossenen Menschen lebend zu finden, sind gering", sagte Charles Kalemba, leitender Beamter in der Behörde für Katastrophenschutz, am Dienstag. Die Behörde hat bisher 499 Tote bestätigt, 349 Menschen wurden vermisst und 1.300 Schwerverletzte im Spital behandelt.

Keine Akteneinsicht für Burgtheater in Causa Teichtmeister

Österreich-weit - Das Burgtheater erhält im Strafverfahren gegen Ex-Burgschauspieler Florian Teichtmeister, dem der Besitz von zehntausenden Dateien mit bildlichen Darstellungen von Kindesmissbrauch angelastet wird, keine Akteneinsicht. Ein entsprechender Antrag ist nun vom Wiener Landesgericht für Strafsachen abgewiesen worden. Aus Sicht des Gerichts ist kein ausreichend begründetes rechtliches Interesse des Burgtheaters gegeben, das über "bloß wirtschaftliche Interessen" hinausreichen würde.

Studienplätze an Fachhochschulen werden doch ausgebaut

Wien - Die bundesfinanzierten Studienplätze an den Fachhochschulen (FH) werden doch ausgebaut. Im neuen FH-Entwicklungs- und Finanzierungsplan sind bis 2025/26 1.050 neue Anfänger-Studienplätze bzw. insgesamt 2.625 neue Studienplätze vorgesehen. Im Jänner hatte ein Entwurf für Aufregung gesorgt, in dem kein Ausbau enthalten war. Neu sind auch Sondermittel in der Höhe von 14 Mio. Euro pro Jahr für Kooperationen und Innovationen. Die FH-Konferenz lehnt den Plan trotzdem weiter ab.

Weiterhin Gezerre um Mietpreisbremse

Wien/Zürich - Im Koalitionsstreit um eine Mietpreisbremse zeichnet sich noch immer keine Einigung ab. Die ÖVP hat zuletzt überraschend einen komplett neuen Vorschlag eingebracht - eine Aufstockung des Wohnzuschusses um 200 Mio. Euro anstelle der Bremse. "Da gibt es jetzt keine Weiterentwicklung", hieß es am Dienstag aus dem ÖVP-Klub zum aktuellen Stand der Verhandlungen. Ohne Einigung steigen die Richtwertmieten ab April um 8,6 Prozent.

Rassismus-Report von ZARA mit weniger Meldungen im Vorjahr

Wien - Bei der Anti-Rassismus-Initiative ZARA sind 2022 erneut weniger Meldungen rassistischer Vorfälle registriert worden als im Jahr zuvor. Laut dem am Dienstag präsentierten Report waren es 1.479 - nach 1.977 im Jahr 2021. Angestiegen ist der Anteil jener Menschen, die nicht Zeugen, sondern selbst betroffen waren und die sich daraufhin an die Initiative gewandt haben. Er beträgt inzwischen 24 Prozent. Der Bericht wurde heuer erstmals im Wiener Rathaus präsentiert.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red