Putin und Xi unterzeichnen Partnerschaftsabkommen

Moskau - Kreml-Chef Wladimir Putin und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping haben in Moskau Abkommen für den Ausbau ihrer strategischen Partnerschaft bis 2030 unterzeichnet. Russlands Staats-TV zeigte am Dienstag die Unterzeichnungszeremonie im Kreml. Unterzeichnet worden seien zwei Abkommen über die Partnerschaft und über die strategische Zusammenarbeit der Nachbarn, sagte Putin bei einem gemeinsamen Auftritt. Xi sprach von einem Ausbau des Handels und der Wirtschaftskooperation.

Russischer Raketennachschub bei Explosion auf Krim zerstört

Kiew (Kyjiw) - Bei einer Explosion auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim sind am Montagabend russische "Kalibr-NK"-Lenkwaffen zerstört worden. Das meldete der ukrainische Militärgeheimdienst HUR am Dienstag. Von russischer Seite hieß es dazu, es seien mehrere ukrainische Drohnen abgeschossen worden. Auch in der grenznahen Stadt Brjansk soll es einen Drohnenangriff gegeben haben. Kreml-Chef Wladimir Putin äußerte sich indes positiv zum chinesischen Lösungsvorschlag im Konflikt.

BWB für EU-Kommission zu Hausdurchsuchung bei Red Bull

Fuschl/Brüssel/Wien - Die EU-Kommission hat am Montag beim Salzburger Energydrink-Hersteller Red Bull wegen des Verdachts illegaler Absprachen und Verstoßes gegen die EU-Kartellregeln eine Razzia durchgeführt. Am Dienstagvormittag teilte die Kommission mit, dass Ermittlungen gegen eine in mehreren EU-Staaten aktive Firma im Energydrink-Sektor eingeleitet wurden. Red Bull bestätigte der APA die Durchsuchung der Firmenräumlichkeiten mit den Worten, einen "Besuch" von EU-Beamten erhalten zu haben.

EU-Kommission macht Kompromissvorschlag im Verbrenner-Streit

Brüssel - Im Streit um das Verbrenner-Aus ab 2035 ist die EU-Kommission auf Deutschland zugegangen. Die Kommission will Autos mit Verbrenner-Motor weiter zulassen, sofern sie ausschließlich mit sogenannten E-Fuels betankt werden können, wie aus einem Regulierungsvorschlag der Brüsseler Behörde hervorgeht, der der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag vorlag.

Trauerfeier für Peter Weibel mit Nachruf von Chat-GPT

Wien - Der am 1. März verstorbene Medienkünstler, Kurator, Theoretiker und Museumschef Peter Weibel ist am Dienstag in einem Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof beigesetzt worden. Die Trauerfeier in der Dr. Karl-Lueger-Gedächtniskirche gestaltete sich zu einem bewegenden Abschied für einen Visionär, wie ihn Trauerredner Alfred Weidinger und Dompfarrer Toni Faber unisono nannten.

Wiener Börse schließt am Dienstag klar im Plus, ATX gewinnt 2,78 %

Wien - Die Wiener Börse hat am Dienstag an ihre Vortagesgewinne angeknüpft und mit satten Zuwächsen geschlossen. Der ATX steigerte sich um 2,8 Prozent auf 3.228,30 Einheiten. In der Vorwoche war es für den heimischen Leitindex noch um mehr als neun Prozent nach unten gegangen, weswegen weiterhin von einer Erholungsbewegung zu sprechen war. Gesucht waren am Tag vor der Zinsentscheidung in den USA Bankenwerte und Öltitel. So gewannen BAWAG 4,9 Prozent.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red