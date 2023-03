SPÖ-Mitgliederbefragung erhält Struktur

Wien - Die SPÖ entscheidet am Mittwoch in einem Präsidium, wie sie die Mitgliederbefragung über den Parteivorsitz abwickeln wird. Zu beantworten sind etliche offene Fragen. Dazu gehören der Zeitraum der Abstimmung sowie eine Festlegung, wie lange man schon Parteimitglied für eine Teilnahme sein muss. Seit Dienstag zentral ist auch die Frage, ob man weitere Kandidaten neben Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner und dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zulässt.

Xi stärkt Putin mit Partnerschaftsabkommen den Rücken

Moskau - Bei einem festlichen Staatsakt im Kreml haben Kreml-Chef Wladimir Putin und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping ihre strategische Partnerschaft mit neuen Abkommen bekräftigt. Unterzeichnet worden seien zwei Abkommen über die Partnerschaft und über die strategische Zusammenarbeit der Nachbarn bis 2030, sagte Putin bei einem gemeinsamen Auftritt. Xi lobte die "konstruktiven Gespräche" mit Putin und sprach von einem Ausbau des Handels und der Wirtschaftskooperation.

Selenskyj erinnert an erste Kriegserfolge vor einem Jahr

Kiew (Kyjiw) - Mehr als ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffskriegs hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj an die ersten Erfolge seiner Armee erinnert. Am 21. März 2022 sei der Kampf um das Dorf Moschtschun unweit der Hauptstadt Kiew gewonnen worden, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache am Dienstag. "Das war der erste große Schritt unseres Staates in Richtung des Sieges in diesem Krieg."

Serbischer Außenminister Dačić zu Besuch in Wien

Wien - Der serbische Außenminister Ivica Dačić besucht Wien am Mittwoch. Er führt Gespräche mit seinem Amtskollegen Alexander Schallenberg, zudem ist eine Begegnung mit Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (beide ÖVP) geplant. Im Zentrum des Besuchs dürfte der EU-Normalisierungsplan zur Entspannung der Beziehungen zwischen Serbien und seiner früheren Provinz Kosovo stehen.

Erneut Proteste gegen Pensionsreform in Frankreich

Paris - Erneut ist es in mehreren französischen Städten zu gewaltsamen Protesten gegen die beschlossene Pensionsreform gekommen. In Paris wurden in der Nacht auf Mittwoch Medienberichten zufolge 46 Menschen festgenommen, nachdem Polizisten mit Wurfgeschossen beworfen worden waren und Demonstranten Mülltonnen und Motorroller angezündet hatten. Die Polizei setzte gegen einige der rund 3.500 Demonstrantinnen und Demonstranten Tränengas ein.

Tote und Verletzte bei Erdbeben in Afghanistan und Pakistan

Islamabad/Kabul - Ein schweres Erdbeben hat Dienstagabend Teile Pakistans und Afghanistans erschüttert. In der nordpakistanischen Provinz Khyber Pakhtunkhwa kamen offiziellen Angaben zufolge mindestens neun Menschen ums Leben. Weitere 44 Menschen wurden bei dem Erdbeben verletzt, teilte ein Regierungsbeamter der Region Reuters am Mittwoch mit. Mindestens 19 Häuser seien durch das Beben beschädigt worden. Aus Afghanistan wurden mehrere Verletzte gemeldet.

Schwedisches Parlament stimmt über NATO-Beitritt ab

Stockholm - Das schwedische Parlament stimmt am Mittwoch über den NATO-Beitritt des Landes ab. Der Beitritt zu dem Verteidigungsbündnis setzt Änderungen in zwei Gesetzen voraus. Erwartet wird, dass eine Mehrheit der Abgeordneten zustimmt. Allerdings steht dem NATO-Beitritt Schwedens auch nach einem "Ja" im Parlament noch einiges im Wege. Die Aufnahme in das Bündnis müssen alle 30 derzeitigen NATO-Mitglieder ratifizieren. Noch haben aber Ungarn und die Türkei kein grünes Licht gegeben.

Diagonale mit Preisverleihung an Margarethe Tiesel eröffnet

Wien - Die 26. Diagonale ist am Dienstagabend in der Grazer Helmut-List-Halle mit der Verleihung des Großen Schauspielpreises an Margarethe Tiesel eröffnet worden. Gezeigt wurden der Spielfilm "Das Tier im Dschungel" von Patric Chiha und der Kurzfilm "NYC RGB" von Viktoria Schmid. Die Intendanten Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber thematisierten in ihrer Eröffnungsrede auch die Spaltung der Gesellschaft: "Zweifel und Graustufen sind aus der Mode gekommen."

