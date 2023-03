Chinas Präsident Xi wieder aus Russland abgereist

Moskau/Peking - Der chinesische Präsident Xi Jinping hat offiziellen Angaben zufolge seinen Staatsbesuch in Russland beendet. Xi sei wieder abgereist, berichtete der staatliche chinesische Sender CCTV am Mittwoch. Er war am Montag in Moskau eingetroffen. Xi und sein Gastgeber, Russlands Präsident Wladimir Putin, vereinbarten, dass China und Russland politisch und wirtschaftlich enger zusammenrücken.

Wieder Bahnfahrten nach schwerem Zugsunglück in Griechenland

Athen - Gut drei Wochen nach dem schweren Zugsunglück mit 57 Toten sind am Mittwoch wieder Züge der griechischen Eisenbahnen gefahren. Zunächst waren nur Güterzüge und mehrere Regionalbahnen im Großraum Athen, der Hafenstadt Patras und Thessaloniki unterwegs, wie das Verkehrsministerium mitteilte. Auch die Vorstadtbahn, die Athen mit dem Hauptstadt-Flughafen verbindet, fuhr wieder, wie das staatliche Fernsehen zeigte.

Skigebiete laut Glaziologin für Schmelze unerheblich

Innsbruck/Wien - Der geplante Ausbau von Gletscherskigebieten hat in Tirol und über seine Grenzen hinaus in den vergangenen Jahren für laute (politische) Diskussionen gesorgt. Nun stehen am Pitztaler und Kaunertaler Gletscher erneut Ausbaupläne an. Die Glaziologin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), Andrea Fischer, hielt im APA-Interview fest, dass das "Ökosystem am Eis nicht mehr rettbar ist" und ein Skigebiet Schneeschmelze und Gletscherrückgänge nicht beeinflusse.

Tote und Verletzte bei Erdbeben in Afghanistan und Pakistan

Islamabad/Kabul - Bei einem schweren Erdbeben in der afghanisch-pakistanischen Grenzregion hat es am späten Dienstagabend Tote und zahlreiche Verletzte gegeben. In Pakistan sprachen Behörden in der im Norden gelegenen Provinz Khyber Pakhtunkhwa von mindestens neun Toten und mehr als 40 Verletzten. Der Sprecher des afghanischen Gesundheitsministeriums Scharafat Saman sprach von vier Toten und 70 Verletzten. Dort wurden auch mehr als 60 Häuser beschädigt.

Erneut Proteste gegen Pensionsreform in Frankreich

Paris - Erneut ist es in mehreren französischen Städten zu gewaltsamen Protesten gegen die beschlossene Pensionsreform gekommen. In Paris wurden in der Nacht auf Mittwoch Medienberichten zufolge 46 Menschen festgenommen, nachdem Polizisten mit Wurfgeschossen beworfen worden waren und Demonstranten Mülltonnen und Motorroller angezündet hatten. Die Polizei setzte gegen einige der rund 3.500 Demonstrantinnen und Demonstranten Tränengas ein.

Serbischer Außenminister Dačić zu Besuch in Wien

Wien - Der serbische Außenminister Ivica Dačić besucht Wien am Mittwoch. Er führt Gespräche mit seinem Amtskollegen Alexander Schallenberg, zudem ist eine Begegnung mit Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (beide ÖVP) geplant. Im Zentrum des Besuchs dürfte der EU-Normalisierungsplan zur Entspannung der Beziehungen zwischen Serbien und seiner früheren Provinz Kosovo stehen.

Firmenpleiten wieder über Niveau von vor der Pandemie

Wien - Im ersten Quartal 2023 hat es erstmals seit Beginn der Pandemie wieder mehr Firmeninsolvenzen als im Jahr 2019 gegeben. 1.279 Unternehmen meldeten Insolvenz an, das war um 1 Prozent mehr als im Vergleichzeitraum 2019, zum Vorjahresquartal waren es 22 Prozent mehr, teilte der Gläubigerschutzverband KSV1870 am Mittwoch mit. Deutlich gestiegen sind die Zahl der betroffenen Mitarbeiter (4.200, plus 44,8 Prozent). Bis Jahresende rechnet der Verband mit bis zu 5.500 Firmenpleiten.

