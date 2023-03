Regierung einigt sich auf 250 Mio. Euro Wohnkostenhilfe

Wien - Die türkis-grüne Regierung hat sich nach APA-Informationen nun doch zu einer Hilfe gegen die stark steigenden Mieten durchringen können. Die von den Grünen forcierte Mietpreisbremse kommt wegen des Widerstands der ÖVP nicht, stattdessen wird es als Kompromiss Einmalzahlungen geben, konkret werden als Wohnkostenhilfe 250 Millionen Euro lockergemacht, davon 25 Millionen Euro als Aufstockung für den Wohnschirm gegen Delogierungen.

SPÖ-Mitgliederbefragung erhält Struktur

Wien - Die SPÖ entscheidet am Mittwoch in einem Präsidium, wie sie die Mitgliederbefragung über den Parteivorsitz abwickeln wird. Zu beantworten sind etliche offene Fragen. Dazu gehören der Zeitraum der Abstimmung sowie eine Festlegung, wie lange man schon Parteimitglied für eine Teilnahme sein muss. Seit Dienstag zentral ist auch die Frage, ob man weitere Kandidaten neben Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner und dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zulässt.

Chinas Präsident Xi wieder aus Russland abgereist

Moskau/Peking - Der chinesische Präsident Xi Jinping hat offiziellen Angaben zufolge seinen Staatsbesuch in Russland beendet. Xi sei wieder abgereist, berichtete der staatliche chinesische Sender CCTV am Mittwoch. Er war am Montag in Moskau eingetroffen. Xi und sein Gastgeber, Russlands Präsident Wladimir Putin, vereinbarten, dass China und Russland politisch und wirtschaftlich enger zusammenrücken.

Tote bei russischen Angriffen in der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Sewastopol - Bei russischen Angriffen in der Ukraine sind nach Angaben der ukrainischen Behörden mindestens 14 Zivilisten getötet worden. Außerdem seien 24 Menschen verletzt worden, teilte der Pressedienst der ukrainischen Armee am Mittwoch mit. In elf Gebieten habe es Beschuss gegeben. Auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim hat die Flugabwehr indes mehrere Drohnen von ukrainischer Seite abgeschossen.

Tote und Verletzte bei Erdbeben in Afghanistan und Pakistan

Islamabad/Kabul - Bei einem schweren Erdbeben in der afghanisch-pakistanischen Grenzregion hat es am späten Dienstagabend Tote und zahlreiche Verletzte gegeben. In Pakistan sprachen Behörden in der im Norden gelegenen Provinz Khyber Pakhtunkhwa von mindestens neun Toten und mehr als 40 Verletzten. Der Sprecher des afghanischen Gesundheitsministeriums Scharafat Saman sprach von vier Toten und 70 Verletzten. Dort wurden auch mehr als 60 Häuser beschädigt.

Schwedisches Parlament berät über NATO-Beitritt

Stockholm - Das schwedische Parlament hat am Mittwoch mit den abschließenden Beratungen über einen Beitritt zur NATO begonnen. Der Beitritt zu dem Militärbündnis erfordert Gesetzesänderungen. Erwartet wird, dass eine Mehrheit der Abgeordneten zustimmt. Allerdings steht dem NATO-Beitritt Schwedens auch nach einem "Ja" im Parlament noch einiges im Wege. Alle 30 derzeitigen NATO-Mitglieder müssen die Aufnahme ratifizieren. Noch haben aber Ungarn und die Türkei kein grünes Licht gegeben.

Mit Corona-Ende nahm Alkohol- und Drogen-Konsum wieder zu

Innsbruck/Wien - Nachdem die Corona-Jahre vor allem den Konsum von Partydrogen haben sinken lassen, ist mit Auslaufen der Pandemie offenbar der "alte Zustand" wiederhergestellt. Mit der Lockerung der Maßnahmen nahm auch der Konsum von Alkohol und Drogen in der Bevölkerung wieder zu. Dies ging aus der Abwasseranalyse des Instituts für Gerichtliche Medizin der Med Uni Innsbruck (GMI) für das Jahr 2022 hervor. Dominant sind bei den verbotenen Drogen weiter Cannabis und Kokain.

Wasserkonferenz in New York macht auf knappes Gut aufmerksam

New York - Am Tag des Wassers startet am heutigen Mittwoch die dreitägige UNO-Wasserkonferenz in New York. Der Zugang zu Wasser ist seit 2010 ein Menschenrecht und die 2012 beschlossene "Agenda 2030" für nachhaltige Entwicklung setzte sich als eines ihrer Ziele, dieses Recht bis 2030 auch allen Menschen zu ermöglichen. "Einwandfrei und bezahlbar" solle das Trinkwasser bis dahin sein, hieß es - jedoch ist die Umsetzung dieser Pläne seither eher noch weiter in die Ferne gerückt.

