SPÖ-Mitgliederbefragung erhält Struktur

Wien - Die SPÖ entscheidet am Mittwoch in einem Präsidium, wie sie die Mitgliederbefragung über den Parteivorsitz abwickeln wird. Zu beantworten sind etliche offene Fragen. Dazu gehören der Zeitraum der Abstimmung sowie eine Festlegung, wie lange man schon Parteimitglied für eine Teilnahme sein muss. Seit Dienstag zentral ist auch die Frage, ob man weitere Kandidaten neben Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner und dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zulässt.

Regierung einigt sich auf 250 Mio. Euro Wohnkostenhilfe

Wien - Die türkis-grüne Regierung hat sich nach APA-Informationen nun doch zu einer Hilfe gegen die stark steigenden Mieten durchringen können. Die von den Grünen forcierte Mietpreisbremse kommt wegen des Widerstands der ÖVP nicht, stattdessen wird es als Kompromiss Einmalzahlungen geben, konkret werden als Wohnkostenhilfe 250 Millionen Euro lockergemacht, davon 25 Millionen Euro als Aufstockung für den Wohnschirm gegen Delogierungen.

Medikamentenmangel führt zu Problemen in Palliativmedizin

Wien - In der Palliativmedizin - also in der Versorgung unheilbar Kranker - müssen Ärzte wegen des Mangels bei Schmerzmitteln immer mehr von der Leitlinien-konformen Standardtherapie abweichen. Stattdessen sprach die Österreichische Palliativgesellschaft (OPG) am Mittwoch nur noch von der "bestmöglichen Behandlung". Die Fachärzte riefen die Verantwortlichen auf, Versorgungssicherheit vor marktwirtschaftliche Interessen zu stellen. U.a. fehlen Opioide für unheilbar kranke Kinder.

Grippewelle dauert weiterhin an

Wien - Die bereits im Herbst ungewöhnlich früh und stark aufgetretene Grippesaison in Österreich ist immer noch nicht abgeflaut. Der Grippemeldedienst der Stadt Wien, der für die Bundeshauptstadt grippale Infekte und Fälle von Influenza ("echter Grippe") hochrechnet, gab am Mittwoch für die vergangene Kalenderwoche (KW 11) 12.500 Neuinfektionen an. Damit ist die Verbreitung immer noch endemisch, also die Grippewelle weiterhin da. Höhepunkt war mit knapp 34.000 Fällen im Dezember.

Schwedisches Parlament berät über NATO-Beitritt

Stockholm - Das schwedische Parlament hat am Mittwoch mit den abschließenden Beratungen über einen Beitritt zur NATO begonnen. Der Beitritt zu dem Militärbündnis erfordert Gesetzesänderungen. Erwartet wird, dass eine Mehrheit der Abgeordneten zustimmt. Allerdings steht dem NATO-Beitritt Schwedens auch nach einem "Ja" im Parlament noch einiges im Wege. Alle 30 derzeitigen NATO-Mitglieder müssen die Aufnahme ratifizieren. Noch haben aber Ungarn und die Türkei kein grünes Licht gegeben.

Tote bei russischen Angriffen in der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Sewastopol - Bei russischen Angriffen in der Ukraine sind nach Angaben der ukrainischen Behörden mindestens 14 Zivilisten getötet worden. Außerdem seien 24 Menschen verletzt worden, teilte der Pressedienst der ukrainischen Armee am Mittwoch mit. In elf Gebieten habe es Beschuss gegeben. Auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim hat die Flugabwehr indes mehrere Drohnen von ukrainischer Seite abgeschossen.

Mit Corona-Ende nahm Alkohol- und Drogen-Konsum wieder zu

Innsbruck/Wien - Nachdem die Corona-Jahre vor allem den Konsum von Partydrogen haben sinken lassen, ist mit Auslaufen der Pandemie offenbar der "alte Zustand" wiederhergestellt. Mit der Lockerung der Maßnahmen nahm auch der Konsum von Alkohol und Drogen in der Bevölkerung wieder zu. Dies ging aus der Abwasseranalyse des Instituts für Gerichtliche Medizin der Med Uni Innsbruck (GMI) für das Jahr 2022 hervor. Dominant sind bei den verbotenen Drogen weiter Cannabis und Kokain.

Opernball sammelte über 560.000 Euro für Hilfsaktion

Wien - Der Opernball unterstützt die vom ORF getragene Initiative "Österreich hilft Österreich" mit über einer halben Million Euro. Mit dem Beitrag soll in Not geratene Menschen in Österreich geholfen werden. "Als klar war, dass der Opernball 2023 stattfinden kann, war sofort beschlossen, dass er auch diese Dimension haben muss. Dass wir aber so eine Summe übergeben können, damit hätte ich nicht zu rechnen gewagt", sagte Staatsoperndirektor Bogdan Roščić am Mittwoch.

