SPÖ-Mitgliederbefragung erhält Struktur

Wien - Die SPÖ entscheidet am Mittwoch in einem Präsidium, wie sie die Mitgliederbefragung über den Parteivorsitz abwickeln wird. Zu beantworten sind etliche offene Fragen. Dazu gehören der Zeitraum der Abstimmung sowie eine Festlegung, wie lange man schon Parteimitglied für eine Teilnahme sein muss. Seit Dienstag zentral ist auch die Frage, ob man weitere Kandidaten neben Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner und dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zulässt.

Regierung einigte sich auf 250 Mio. Euro Wohnkostenhilfe

Wien - Die türkis-grüne Regierung hat sich nun doch zu einer Hilfe gegen die stark steigenden Mieten durchringen können. Die von den Grünen forcierte Mietpreisbremse kommt wegen des Widerstands der ÖVP nicht, stattdessen wird es als Kompromiss Einmalzahlungen geben, konkret werden als Wohnkostenhilfe 250 Millionen Euro lockergemacht, davon 25 Millionen Euro als Aufstockung für den Wohnschirm gegen Delogierungen.

Macron will Inkrafttreten der Pensionsreform bis Jahresende

Paris - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron geht davon aus, dass die umstrittene Pensionsreform "bis zum Jahresende" in Kraft tritt. "Wir warten noch auf das Urteil des Verfassungsrats", sagte Macron in einem TV-Interview am Mittwoch. "Diese Reform ist notwendig", betonte er. Zwei Tage nach der Verabschiedung der umstrittenen Pensionsreform werden indes die Proteste radikaler. Der Hafen von Marseille, einer der wichtigsten des Landes, war am Mittwoch vollständig blockiert.

Wohl dünne Zustimmung für Mikl-Leitner bei LH-Wahl in NÖ

St. Pölten - Die Zustimmung für Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) bei ihrer Wiederwahl als Landeshauptfrau wird am Donnerstag bei der konstituierenden Sitzung des niederösterreichischen Landtags dünn ausfallen. Die Landeschefin der Volkspartei wird wohl nur die 23 Stimmen der schwarzen Mandatare einfahren. SPÖ, Grüne und NEOS kündigten am Mittwoch unisono an, nicht für Mikl-Leitner votieren zu wollen. Die FPÖ wird ungültig wählen und der Landeshauptfrau damit ins Amt verhelfen.

Selenskyj besucht Stellungen bei Bachmut

Bachmut - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat heute Truppen in der Nähe der heftig umkämpften Frontstadt Bachmut im Osten des Landes besucht. Er habe den Soldaten Orden überreicht, teilte das Präsidialamt in Kiew mit. "Ich fühle mich geehrt, heute hier zu sein, um unseren Helden Auszeichnungen zu verleihen. Um ihnen die Hand zu schütteln und ihnen dafür zu danken, dass sie die Souveränität unseres Landes schützen", schrieb Selenskyj auf dem Kurznachrichtendienst Telegram.

Tote bei russischen Angriffen in der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Sewastopol - Bei russischen Angriffen in der Ukraine sind nach Angaben der ukrainischen Behörden mindestens 14 Zivilisten getötet worden. Außerdem seien 24 Menschen verletzt worden, teilte der Pressedienst der ukrainischen Armee am Mittwoch mit. In elf Gebieten habe es Beschuss gegeben. Auf der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim hat die Flugabwehr indes mehrere Drohnen von ukrainischer Seite abgeschossen.

voestalpine investiert 1,5 Mrd. Euro in CO2-Reduktion

Wien/Linz/Graz - Der börsennotierte Technologiekonzern voestalpine investiert 1,5 Mrd. Euro in eine klimafreundlichere Stahlproduktion. Der Aufsichtsrat gab in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht dafür, wie das Unternehmen am Mittwoch in einer Online-Pressekonferenz bekanntgab. Vor der Pandemie war für das Großprojekt nur 1 Mrd. Euro budgetiert worden. Teurer wird es nun zum einen wegen der inzwischen stark gestiegenen Inflation, zum anderen wegen einer Erweiterung des Projekts.

Medikamentenmangel führt zu Problemen in Palliativmedizin

Wien - In der Palliativmedizin - also in der Versorgung unheilbar Kranker - müssen Ärzte wegen des Mangels bei Schmerzmitteln immer mehr von der Leitlinien-konformen Standardtherapie abweichen. Stattdessen sprach die Österreichische Palliativgesellschaft (OPG) am Mittwoch nur noch von der "bestmöglichen Behandlung". Die Fachärzte riefen die Verantwortlichen auf, Versorgungssicherheit vor marktwirtschaftliche Interessen zu stellen. U.a. fehlen Opioide für unheilbar kranke Kinder.

