SPÖ-Mitgliederbefragung mit vielen offenen Fragen

Wien - Die SPÖ entscheidet am Mittwoch über die Modalitäten ihrer Mitgliederbefragung über den Parteivorsitz, für den sich Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner und der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil bereits beworben haben. Vor Beginn des Parteipräsidiums zeichnete sich ab, dass man den Weg für weitere Kandidaten frei machen dürfte. Offen war nur, wie viel Unterstützung man mitbringen muss, um sich dem Mitglieder-Votum stellen zu können.

voestalpine investiert 1,5 Mrd. Euro in CO2-Reduktion

Wien/Linz/Graz - Der Technologiekonzern voestalpine investiert 1,5 Mrd. Euro in eine klimafreundlichere Stahlproduktion. Der Aufsichtsrat gab in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht dafür, wie das Unternehmen am Mittwoch in einer Online-Pressekonferenz bekanntgab. Das Geld fließt in je einen mit grünem Strom betriebenen Elektrolichtbogenofen in Linz und Donawitz. Damit werden in einem ersten Schritt zwei der fünf Hochöfen in Österreich ab 2027 mit umweltfreundlicheren Technologien betrieben.

Regierung einigte sich auf 250 Mio. Euro Wohnkostenhilfe

Wien - Die türkis-grüne Regierung hat sich nun doch zu einer Hilfe gegen die stark steigenden Mieten durchringen können. Die von den Grünen forcierte Mietpreisbremse kommt wegen des Widerstands der ÖVP nicht, stattdessen wird es als Kompromiss Einmalzahlungen geben, konkret werden als Wohnkostenhilfe 250 Millionen Euro lockergemacht, davon 25 Millionen Euro als Aufstockung für den Wohnschirm gegen Delogierungen.

AK, ÖGB und Opposition empört über Wohnkostenhilfe

Wien - Dass die erhoffte Mietpreisbremse nicht kommt, sich die Regierung dafür auf eine Wohnkostenhilfe in Höhe von 250 Mio. Euro geeinigt hat, empört die Arbeiterkammer (AK), die Gewerkschaft (ÖGB) und die Opposition. Als "Riesensauerei" bezeichnet die AK die Einigung, der ÖGB spricht von einem "schwachen Kompromiss" und fordern einen "vollen Mieten-Stopp". Die Opposition sieht keine nachhaltige Entlastung.

Macron will Inkrafttreten der Pensionsreform bis Jahresende

Paris - Im französischen Pensionsstreit ist kein Ende der Konfrontation in Sicht. Präsident Emmanuel Macron äußerte am Mittwoch die Erwartung, dass die Reform "bis zum Jahresende" in Kraft tritt. "Diese Reform ist weder ein Luxus noch ein Vergnügen, sondern notwendig für das Land", sagte er einem Fernsehinterview. Die Proteste radikalisierten sich unterdessen weiter - die Blockaden von Straßenverbindungen und anderer wichtiger Infrastruktur weiteten sich aus.

Wohl dünne Zustimmung für Mikl-Leitner bei LH-Wahl in NÖ

St. Pölten - Die Zustimmung für Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) bei ihrer Wiederwahl als Landeshauptfrau wird am Donnerstag bei der konstituierenden Sitzung des niederösterreichischen Landtags dünn ausfallen. Die Landeschefin der Volkspartei wird wohl nur die 23 Stimmen der schwarzen Mandatare einfahren. SPÖ, Grüne und NEOS kündigten am Mittwoch unisono an, nicht für Mikl-Leitner votieren zu wollen. Die FPÖ wird ungültig wählen und der Landeshauptfrau damit ins Amt verhelfen.

Medikamentenmangel führt zu Problemen in Palliativmedizin

Wien - In der Palliativmedizin - also in der Versorgung unheilbar Kranker - müssen Ärzte wegen des Mangels bei Schmerzmitteln immer mehr von der Leitlinien-konformen Standardtherapie abweichen. Stattdessen sprach die Österreichische Palliativgesellschaft (OPG) am Mittwoch nur noch von der "bestmöglichen Behandlung". Die Fachärzte riefen die Verantwortlichen auf, Versorgungssicherheit vor marktwirtschaftliche Interessen zu stellen. U.a. fehlen Opioide für unheilbar kranke Kinder.

Selenskyj besucht Stellungen bei Bachmut

Bachmut - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat heute Truppen in der Nähe der heftig umkämpften Frontstadt Bachmut im Osten des Landes besucht. Er habe den Soldaten Orden überreicht, teilte das Präsidialamt in Kiew mit. "Ich fühle mich geehrt, heute hier zu sein, um unseren Helden Auszeichnungen zu verleihen. Um ihnen die Hand zu schütteln und ihnen dafür zu danken, dass sie die Souveränität unseres Landes schützen", schrieb Selenskyj auf dem Kurznachrichtendienst Telegram.

Wiener Börse tendiert etwas tiefer. ATX gab um 0,3 % nach.

Wien - Nach der deutlichen Erholung am Vortag zeigte sich die Wiener Börse am Mittwoch etwas schwächer. Der heimische Leitindex ATX stand am Nachmittag 0,28 Prozent tiefer bei 3.219,21 Punkten. Der Fokus am Markt liegt heute auf der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Semperit haben Jahreszahlen präsentiert. Die Titel des Unternehmens gaben um 2,9 Prozent nach. Am Abend wird dann der Immobilienkonzern CA Immo seine Bücher öffnen. Die Papiere notierten zuletzt 2,7 Prozent tiefer.

