SPÖ-Mitgliederbefragung mit breiterem Kandidaten-Feld

Wien - Die SPÖ wird ihre Mitgliederbefragung über den Parteivorsitz schon am Tag nach der Salzburger Landtagswahl starten, das heißt am 24. April. Wie Parteichefin Pamela Rendi-Wagner in einer Pressekonferenz nach dem Präsidium mitteilte, kann man bis 10. Mai die Stimme abgeben. Am 3. Juni soll dann die Vorsitzfrage bei einem Bundesparteitag endgültig geklärt werden. Antreten kann jedes Parteimitglied.

Schwedisches Parlament stimmt für NATO-Beitritt

Stockholm/Helsinki - Das schwedische Parlament hat grünes Licht für einen Beitritt des Landes zur NATO gegeben. Eine klare Mehrheit der Abgeordneten stimmte am Mittwoch nach einer Parlamentsdebatte in Stockholm dafür, die jahrzehntelange Bündnisfreiheit Schwedens zugunsten einer NATO-Mitgliedschaft aufzugeben. Dafür sind Änderungen in zwei Gesetzen nötig. 269 der anwesenden Abgeordneten votierten für den Beitritt, 37 dagegen.

Große Mehrheit im Unterhaus für Nordirland-Einigung

London - Das britische Unterhaus hat mit überwältigender Mehrheit für die Einigung zwischen Großbritannien und der EU im Brexit-Streit um Nordirland gestimmt. Die Abgeordneten sprachen sich am Mittwoch mit 515 zu 29 Stimmen für einen Mechanismus aus, der dem nordirischen Regionalparlament eine Mitsprache bei der Anwendung neuer EU-Regeln in dem britischen Landesteil einräumt. Damit wird der jahrelange Streit um die Brexit-Regeln für die britische Provinz beigelegt.

Serbien sieht bei Normalisierung Kosovo am Zug

Wien - Serbien macht die Bildung einer serbischen Region im Kosovo zur Bedingung für die Umsetzung der Normalisierungsvereinbarung mit Pristina. Dies machte der serbische Außenminister Ivica Dačić am Mittwoch nach einem Treffen mit seinem Amtskollegen Alexander Schallenberg (ÖVP) in Wien klar. Dačić bekräftigte zugleich das Nein seines Landes zu Sanktionen gegen Russland. Es gehe um nationale Interessen Serbiens, sagte er mit Blick auf Moskaus Unterstützung in der Kosovo-Frage.

Einigung auf Wohnkostenhilfe sorgt für breite Kritik

Wien - Dass die erhoffte Mietpreisbremse nicht kommt, sich die Regierung dafür auf eine Wohnkostenhilfe in Höhe von 250 Mio. Euro geeinigt hat, empört die Arbeiterkammer (AK), die Gewerkschaft (ÖGB) und die Opposition. Als "Riesensauerei" bezeichnet die AK die Einigung, der ÖGB spricht von einem "schwachen Kompromiss" und fordern einen "vollen Mieten-Stopp". Die Opposition sieht keine nachhaltige Entlastung und Kritik kommt auch von den Grünen.

Schweizer Kabarettpreis Cornichon an Josef Hader

Olten/Wien - Josef Hader ist der neue Träger des Schweizer Kabarettpreises Cornichon. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Franken (10.030 Euro) dotiert und wird dem 61-Jährigen am 3. Mai zum Auftakt der 36. Oltner Kabarett-Tage überreicht. Auf Haders Programme träfe "zynisch, borstig und bösartig" ebenso zu wie "poetisch". "Gefälligkeiten, an wen auch immer, sind ihm völlig fremd - und erst recht solche an sein Publikum", so die Begründung der Kabarett-Tage für die Ehrung.

Haftstrafe: Musiklehrer vergriff sich an Schülerinnen

Steyr - Ein Musiklehrer ist am Mittwoch im Landesgericht Steyr zu 18 Monate Haft, sechs davon unbedingt, verurteilt worden, weil er drei Schülerinnen in Oberösterreich und der Steiermark sexuell belästigt haben soll. Der Mann nahm das Urteil an, die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab, damit ist der Spruch nicht rechtskräftig.

Wasserkonferenz in New York macht auf knappes Gut aufmerksam

New York - UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres hat angesichts einer weltweit drohenden Wasserkrise Alarm geschlagen. Die Welt sei in großen Schwierigkeiten: "Wir haben den Wasserkreislauf durchbrochen, Ökosysteme zerstört und Grundwasser verseucht", sagte Guterres zum Start der UNO-Wasserkonferenz am Mittwoch in New York. Fast drei von vier Naturkatastrophen hingen mit Wasser zusammen.

Wiener Börse schließt klar im Minus. Der ATX verlor 1,4 Prozent.

Wien - Die Wiener Börse hat nach der deutlichen Erholung vom Vortag am Mittwoch wieder nachgelassen. Besonders gegen Ende des Handelstages folgten die heimischen Indizes dem negativen Trend am US-Markt, wo die Anleger sich vor dem US-Zinsentscheid am Abend zurückhaltend zeigten. Der heimische Leitindex ATX büßte 1,39 Prozent ein auf 3.183,34 Punkte. Am Markt wird mehrheitlich mit einer Zinserhöhung der US-Notenbank Fed um 25 Basispunkte gerechnet.

