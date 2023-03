Landtag in NÖ tritt zu konstituierender Sitzung zusammen

St. Pölten - Der niederösterreichische Landtag tritt am Donnerstag in St. Pölten zu seiner konstituierenden Sitzung nach der Wahl vom 29. Jänner zusammen. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner darf nur mit den Stimmen ihrer ÖVP-Parteikollegen rechnen. FPÖ, SPÖ, Grüne und NEOS haben angekündigt, Mikl-Leitner nicht an die Landesspitze zu wählen. Das zwischen ÖVP und Freiheitlichen abgeschlossene Arbeitsübereinkommen sorgt seit Tagen für Kritik. Vor Sitzungsbeginn findet eine Demo statt.

Neues Gesetz in Israel schützt Netanyahu vor Amtsenthebung

Tel Aviv - In Israel wird es künftig deutlich schwerer, einen Premier für amtsunfähig zu erklären. Das Parlament in Jerusalem verabschiedete am Donnerstag nach nächtlicher Debatte eine entsprechende Gesetzesänderung. In letzter Lesung stimmten 61 der 120 Abgeordneten dafür. 47 Abgeordnete waren dagegen, die anderen fehlten oder enthielten sich. Damit wäre, wenn das Gesetz nicht noch von der Justiz gestoppt wird, für die Amtsenthebung künftig eine Drei-Viertel-Mehrheit erforderlich.

Nordkorea feuert vier Marschflugkörper ab

Pjöngjang/Seoul - Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs am Mittwoch von seiner Ostküste vier Marschflugkörper abgefeuert. Der Norden habe offenbar "erhebliche Fortschritte" bei der Verkleinerung von Atomsprengköpfen für taktische Lenkwaffensysteme gemacht, sagte der südkoreanische Verteidigungsminister Lee Jong-sup am Donnerstag vor dem Parlament.

EU-Gipfel mit UNO-Chef zu Ukraine und Wirtschaft

Brüssel - Die 27 EU-Staats- und Regierungschef, darunter Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), kommen am Donnerstag und Freitag in Brüssel zu einem regulären Gipfeltreffen zusammen. Im Mittelpunkt stehen vorrangig wirtschaftspolitische Themen. Vergangene Woche hatte die EU-Kommission Gesetzespakete vorgelegt, die Europa wettbewerbsfähiger gegenüber den USA und China machen sollen. Allerdings könnte der Streit um das geplante Aus für Verbrenner-Neuwagen ab 2035 auf die Agenda drängen.

Muslimischer Fastenmonat Ramadan beginnt

Riad - Für gläubige Muslime beginnt am Donnerstag der Fastenmonat Ramadan. Der Termin richtet sich nach dem Erscheinen der Neumondsichel und kann deswegen von Land zu Land leicht variieren. Gläubige Muslime verzichten im Ramadan einen Monat lang von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang auf Essen, Trinken, Rauchen und Sex. Am Abend treffen sich die Menschen dann traditionell zum gemeinsamen Fastenbrechen. Das Fasten während des Ramadans ist eine der fünf Säulen des Islam.

Finale im Prozess nach tödlicher Vergewaltigung in Wien

Wien - Am Landesgericht für Strafsachen wird am Donnerstag der Mordprozess gegen zwei Männer im Alter von 26 und 31 Jahren fortgesetzt, die in der Nacht auf den 19. Juni 2022 in Wien-Floridsdorf eine 20-Jährige vergewaltigt und dabei derart schwer verletzt haben sollen, dass die junge Frau starb. Der 31-Jährige hatte sich beim Prozessauftakt am vergangenen Montag geständig gezeigt, der Jüngere stellte jegliche Beteiligung an der Tat in Abrede.

Apotheker wollen Kinder-Antibiotika weiter selbst herstellen

Wien - Die Apothekerkammer hat ihr Angebot zur Herstellung von Antibiotikasäften für Kinder wegen des Medikamentenmangels bekräftigt. In Kooperation mit der Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde (ÖGKJ) wurden die Rezepturen von Arzneispezialitäten, die Ibuprofen, Paracetamol- und Amoxicillin enthalten, so weit ausgearbeitet, dass diese in der Apotheke individuell angefertigt werden können, hieß es gegenüber der APA. Die Kammer hofft weiterhin auf eine Lösung zur Finanzierung.

Pflegerin in Tirol von Kollegen auf OP-Tisch fixiert

Hall in Tirol/Innsbruck - Eine Pflegerin soll Ende Februar im Landeskrankenhaus Hall in Tirol unter einem Vorwand von vier Kollegen auf einem Operationstisch liegend fixiert und 15 Minuten lang festgehalten worden sein. Dies berichtete der ORF Tirol. Laut den mittlerweile suspendierten Mitarbeitern soll es sich um einen "Scherz" gehandelt haben. Ein Sprecher der Tiroler Polizei bestätigte indes gegenüber der APA unter anderem Ermittlungen wegen Freiheitsentziehung gegen die Verdächtigen.

