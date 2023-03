Landtag in NÖ trat zu konstituierender Sitzung zusammen

St. Pölten - Der niederösterreichische Landtag ist am Donnerstag zu seiner konstituierenden Sitzung nach der Wahl am 29. Jänner zusammengetreten. Johanna Mikl-Leitner kann bei der erneuten Wahl zur Landeshauptfrau nur mit Unterstützung ihrer ÖVP-Parteikollegen rechnen - SPÖ, FPÖ, Grüne und NEOS wollen nicht für sie stimmen. Das schwarz-blaue Bündnis sorgt für Kritik. Vor Sitzungsbeginn um 10.00 Uhr fand eine Protestkundgebung mit hunderten Teilnehmern vor dem Landhaus in St. Pölten statt.

EU-Gipfel mit UNO-Chef zu Ukraine und Wirtschaft

Brüssel - Die 27 EU-Staats- und Regierungschef, darunter Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), kommen am Donnerstag und Freitag in Brüssel zu einem regulären Gipfeltreffen zusammen. Im Mittelpunkt stehen vorrangig wirtschaftspolitische Themen. Vergangene Woche hatte die EU-Kommission Gesetzespakete vorgelegt, die Europa wettbewerbsfähiger gegenüber den USA und China machen sollen. Allerdings könnte der Streit um das geplante Aus für Verbrenner-Neuwagen ab 2035 auf die Agenda drängen.

Erneut Proteste in Frankreich gegen Macrons Pensionsreform

Paris - In Frankreich sind neue Proteste gegen die umstrittene Pensionsreform von Präsident Emmanuel Macron angelaufen. Nahe der Stadt Toulouse im Südwesten des Landes blockierten Demonstranten am frühen Donnerstagmorgen eine Autobahn sowie ein Busdepot in der bretonischen Stadt Rennes, wie die Zeitung "Le Parisien" berichtete. Züge fielen aus, einige Schulen blieben geschlossen, Müll türmte sich in den Straßen. Für den weiteren Tagesverlauf waren zahlreiche Demonstrationen geplant.

Finale im Prozess nach tödlicher Vergewaltigung in Wien

Wien - Am Landesgericht für Strafsachen wird am Donnerstag der Mordprozess gegen zwei Männer im Alter von 26 und 31 Jahren fortgesetzt, die in der Nacht auf den 19. Juni 2022 in Wien-Floridsdorf eine 20-Jährige vergewaltigt und dabei derart schwer verletzt haben sollen, dass die junge Frau starb. Der 31-Jährige hatte sich beim Prozessauftakt am vergangenen Montag geständig gezeigt, der Jüngere stellte jegliche Beteiligung an der Tat in Abrede.

Pflegerin in Tirol von Kollegen auf OP-Tisch fixiert

Hall in Tirol/Innsbruck - Eine Pflegerin soll Ende Februar im Landeskrankenhaus Hall in Tirol unter einem Vorwand von vier Kollegen auf einem Operationstisch liegend fixiert und 15 Minuten lang festgehalten worden sein. Dies berichtete der ORF Tirol. Laut den mittlerweile suspendierten Mitarbeitern soll es sich um einen "Scherz" gehandelt haben. Ein Sprecher der Tiroler Polizei bestätigte indes gegenüber der APA unter anderem Ermittlungen wegen Freiheitsentziehung gegen die Verdächtigen.

Neues Gesetz in Israel schützt Netanyahu vor Amtsenthebung

Tel Aviv - In Israel wird es künftig deutlich schwerer, einen Premier für amtsunfähig zu erklären. Das Parlament in Jerusalem verabschiedete am Donnerstag nach nächtlicher Debatte eine entsprechende Gesetzesänderung. In letzter Lesung stimmten 61 der 120 Abgeordneten dafür. 47 Abgeordnete waren dagegen, die anderen fehlten oder enthielten sich. Damit wäre, wenn das Gesetz nicht noch von der Justiz gestoppt wird, für die Amtsenthebung künftig eine Drei-Viertel-Mehrheit erforderlich.

Tödlicher Arbeitsunfall im Burgenland

Pöttelsdorf - Ein 54-jähriger Ungar ist am Mittwoch bei Dacharbeiten in Pöttelsdorf (Bezirk Mattersburg) aus sieben Metern Höhe auf den Asphaltboden gestürzt und hat dabei tödliche Verletzungen erlitten. Der verständigte Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Donnerstag.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red