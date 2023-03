Kowall will nicht mehr SPÖ-Chef werden, Grosz abgelehnt

Wien/Klagenfurt/Eisenstadt - Das Rennen um den SPÖ-Vorsitz bleibt turbulent: Nachdem der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler sein Antreten im Rennen um die Parteiführung öffentlich gemacht hat, zieht der Wiener Bezirksfunktionär Nikolaus Kowall seine Kandidatur zurück. Vorerst im Keim erstickt wurde die versuchte Kandidatur des ehemaligen BZÖ-Politikers Gerald Grosz. Er soll sich als Bedingung für eine SPÖ-Mitgliedschaft von seiner Vergangenheit distanzieren.

Blinken hält Verhandlungen über Ukraine-Grenzen für möglich

Washington - US-Außenminister Antony Blinken schließt langfristig Verhandlungen über die künftigen Grenzen der Ukraine nicht aus. Die Entscheidung darüber liege aber bei den Ukrainern, betonte er am Donnerstag vor einem Parlamentsausschuss in Washington. Jeder eventuelle Friedensschluss müsse "gerecht und dauerhaft" sein. Die Unabhängigkeit und territoriale Integrität der Ukraine müsse gewahrt bleiben, betonte Blinken.

Mikl-Leitner zur Angelobung bei Van der Bellen

St. Pölten/Wien - Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) wird Freitagmittag neuerlich von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt. Am Donnerstag ist sie in der konstituierenden Sitzung des Landtags in St. Pölten mit 24 von 41 gültigen Stimmen im Amt bestätigt worden. ÖVP und FPÖ haben sich in der Landesregierung auf ein Arbeitsübereinkommen geeinigt, das auch auf Kritik stößt.

Über 450 Festnahmen bei Pensionsprotesten in Frankreich

Paris - Bei gewaltvollen Protesten gegen die beschlossene Pensionsreform sind in Frankreich Hunderte Menschen festgenommen worden. Innenminister G�rald Darmanin sprach am Freitag im Sender CNews von 457 Festnahmen. Etwa 440 Polizisten und Gendarmen seien bei Ausschreitungen verletzt worden. Allein in Paris habe es etwa 900 Feuer am Rande der Proteste gegeben.

Die Top-Reiseziele 2023: Kroatien, Griechenland und Thailand

Salzburg/Wien - Kroatien ist heuer das beliebteste Urlaubsland der Österreicherinnen und Österreicher, wenn sie mit dem Auto, dem Bus oder der Bahn anreisen. Dahinter folgen Italien und Österreich. Bei Flugreisen ist Griechenland das Reiseziel Nummer 1, gefolgt von Spanien und der Türkei, und auf der Fernstrecke sind es Thailand, die Malediven und die USA. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Fachverbands der Reisebüros der österreichischen Wirtschaftskammer hervor.

Elf Millionen Kinder im Jemen brauchen laut UNICEF Hilfe

Sanaa/New York - Im Bürgerkriegsland Jemen sind nach Angaben von UNICEF elf Millionen Kinder auf humanitäre Hilfe angewiesen. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen warnte am Freitag, dass ohne sofortiges Gegensteuern das Risiko von Mangelernährung noch weiter steige. Etwa 2,2 Millionen jemenitischer Mädchen und Buben litten bereits an akuter Mangelernährung. Mehr als 540.000 davon seien so schwer mangelernährt, dass ihr Leben ohne Behandlung in unmittelbarer Gefahr sei.

Tote bei Polizeieinsatz in Rio de Janeiro

Rio de Janeiro - Bei einem Polizeieinsatz in einer Favela in der brasilianischen Millionenmetropole Rio de Janeiro sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Unter ihnen soll auch ein führender Drogenhändler gewesen sein, der seit 2019 auf der Flucht war, wie das Nachrichtenportal G1 am Donnerstag berichtete. Er sei für eine Reihe von Anschlägen verantwortlich gewesen, bei denen seit 2021 mehrere Sicherheitskräfte im Bundesstaat Par� im Norden des Landes getötet wurden.

Spar bemerkt wegen Teuerung verändertes Kaufverhalten

Wien/Salzburg - Die Teuerung ist in Österreich im vergangenen Jahr mit 8,6 Prozent auf den höchsten Wert seit der ersten Ölpreiskrise im Jahr 1974 geklettert, im Februar lag sie bei fast 11 Prozent. Das bekommen die Menschen auch im Supermarkt deutlich zu spüren. Spar bemerkt wegen der Inflation ein verändertes Kaufverhalten. Die Konsumentinnen und Konsumenten würden zu mehr Eigenmarken greifen. Der Eigenmarkenanteil sei dabei von rund 40 auf 44,2 Prozent gestiegen, so Spar zur APA.

