Kowall will nicht mehr SPÖ-Chef werden, Grosz abgelehnt

Wien/Klagenfurt/Eisenstadt - Das Rennen um den SPÖ-Vorsitz bleibt turbulent: Nachdem der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler sein Antreten im Rennen um die Parteiführung öffentlich gemacht hat, zieht der Wiener Bezirksfunktionär Nikolaus Kowall seine Kandidatur zurück. Vorerst im Keim erstickt wurde die versuchte Kandidatur des ehemaligen BZÖ-Politikers Gerald Grosz. Er soll sich als Bedingung für eine SPÖ-Mitgliedschaft von seiner Vergangenheit distanzieren.

Blinken hält Verhandlungen über Ukraine-Grenzen für möglich

Washington - US-Außenminister Antony Blinken schließt langfristig Verhandlungen über die künftigen Grenzen der Ukraine nicht aus. Die Entscheidung darüber liege aber bei den Ukrainern, betonte er am Donnerstag vor einem Parlamentsausschuss in Washington. Jeder eventuelle Friedensschluss müsse "gerecht und dauerhaft" sein. Die Unabhängigkeit und territoriale Integrität der Ukraine müsse gewahrt bleiben, betonte Blinken.

Hohe Nachfrage nach PV- und Stromspeicherförderung

Wien - Die Nachfrage nach Förderungen für Photovoltaik-Anlagen und Stromspeicher in Österreich ist weiter sehr hoch. Bei der staatlichen Förderstelle OeMAG gingen am Donnerstag bei der ersten Förderrunde des Jahres innerhalb der ersten fünf Minuten 58.184 Anträge ein. Binnen einer Stunde seien über 100.000 Tickets gezogen worden, teilte die OeMAG am Freitag in einer Aussendung mit.

Handy-Tarife dürften ab April steigen

Wien - Das Online-Vergleichsportal durchblicker empfiehlt Handyvertragskunden, bald einen Wechsel ihres Anbieters zu prüfen. Demnach erhöhen sich die Tarife für viele bestehende Verträge per 1. April um 8,5 bis 11,5 Prozent, während bei Neukundentarifen großteils keine Steigerungen zu erwarten sind. "Schon wer künftig mehr als 10 Euro zahlt, sollte die Alternativangebote am Markt prüfen", riet Jonas Maurer, Leiter des Bereichs Telekommunikation bei durchblicker, am Freitag.

Deutscher Streik schränkt Austro-Zugverkehr am Montag ein

Wien - Ein gewerkschaftlicher Warnstreik im gesamten Verkehrsbereich in Deutschland von der Bahn über die Luftfahrt bis hin zum Schiffsverkehr wird am Montag auch grobe Auswirkungen auf den Verkehr in Österreich haben. So werden Züge von und nach Deutschland kurzgeführt oder fallen aus. Auch alle Verbindungen über das Deutsche Eck sind betroffen, teilten die ÖBB mit. Die Bahn empfiehlt, Reisen von, nach und über Deutschland zu verschieben. Aktuelle Infos gibt es auf oebb.at.

Über 450 Festnahmen bei Pensionsprotesten in Frankreich

Paris - Der Streit um Frankreichs Pensionsreform droht weiter zu eskalieren. Bei teils gewaltsamen Protesten wurden landesweit 457 Menschen festgenommen, wie der französische Innenminister G�rald Darmanin am Freitag im Sender CNews sagte. Etwa 440 Polizisten und Gendarmen seien verletzt worden. Allein in Paris habe es etwa 900 Feuer am Rande der Proteste gegeben. Für Entsetzen sorgten Bilder eines Polizisten, der zusammensackte, nachdem ihn ein Stein am Helm getroffen hatte.

Mikl-Leitner zur Angelobung bei Van der Bellen

St. Pölten/Wien - Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) wird Freitagmittag neuerlich von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt. Am Donnerstag ist sie in der konstituierenden Sitzung des Landtags in St. Pölten mit 24 von 41 gültigen Stimmen im Amt bestätigt worden. ÖVP und FPÖ haben sich in der Landesregierung auf ein Arbeitsübereinkommen geeinigt, das auch auf Kritik stößt.

Die Top-Reiseziele 2023: Kroatien, Griechenland und Thailand

Salzburg/Wien - Kroatien ist heuer das beliebteste Urlaubsland der Österreicherinnen und Österreicher, wenn sie mit dem Auto, dem Bus oder der Bahn anreisen. Dahinter folgen Italien und Österreich. Bei Flugreisen ist Griechenland das Reiseziel Nummer 1, gefolgt von Spanien und der Türkei, und auf der Fernstrecke sind es Thailand, die Malediven und die USA. Das geht aus einer aktuellen Umfrage des Fachverbands der Reisebüros der österreichischen Wirtschaftskammer hervor.

