Kowall will nicht mehr SPÖ-Chef werden, Grosz abgelehnt

Wien/Klagenfurt/Eisenstadt - Das Rennen um den SPÖ-Vorsitz bleibt turbulent: Nachdem der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler sein Antreten im Rennen um die Parteiführung öffentlich gemacht hat, zieht der Wiener Bezirksfunktionär Nikolaus Kowall seine Kandidatur zurück. Vorerst im Keim erstickt wurde die versuchte Kandidatur des ehemaligen BZÖ-Politikers Gerald Grosz. Freitagnacht endet die Frist für die Kandidaturen.

Deutscher Verkehrsstreik trifft auch Österreich massiv

Wien - Ein gewerkschaftlicher Warnstreik im gesamten Verkehrssektor in Deutschland am Montag wird auch in Österreich zu massiven Auswirkungen im Zugverkehr und in der Luftfahrt führen. So sind alle Zugverbindungen über das Deutsche Eck betroffen. Ein Pendelverkehr im Zweistundentakt wird eingerichtet. Fahrten können bis zu drei Stunden länger dauern. Züge von und nach Deutschland werden kurzgeführt oder fallen aus. Auch viele Flugverbindungen mit dem Nachbarland werden ausfallen.

Wintertourismus noch um 10 Prozent unter Vor-Corona-Niveau

Wien - Der heimische Wintertourismus ist noch nicht zurück auf den alten Höhen vor der Pandemie. Dafür fehlen in der Saison 2022/23 bisher noch 5,1 Millionen Nächtigungsbuchungen, wie vorläufige Daten der Statistik Austria zeigen. Ab November verzeichneten die Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen bis Ende Februar 48,1 Millionen Übernachtungen. Das waren zwar um 45,9 Prozent mehr als im noch massiv coronagebremsten Vorjahr, aber immer noch um 9,6 Prozent weniger als 2019/20.

Nowak: EU könnte Ungarn bei Nicht-Festnahme Putins klagen

Den Haag/Wien - Sollte sich Ungarn im Falle eines Besuchs des russischen Präsidenten Wladimir Putin tatsächlich weigern, diesen zu verhaften, könnte die EU Ungarn wegen Vertragsverletzung klagen. "Würde Putin nach Ungarn reisen, dann muss er natürlich festgenommen werden", dasselbe gelte für Österreich, erklärte der internationale renommierte Menschenrechtsexperte Manfred Nowak am Freitag gegenüber der APA.

Ärztekammer kündigt Vertrag für Eltern-Kind-Pass nicht

Wien/Salzburg - Die Untersuchungen des Mutter-Kind-Passes (künftig: Eltern-Kind-Pass) bleiben weiter eine Kassenleistung - die von der Ärztekammer angedrohte Kündigung des Kassenvertrages ist vom Tisch. Die Ärztekammer hat sich in den Verhandlungen mit dem Bund und den Sozialversicherungen geeinigt, die betroffenen Ärzte wurden Freitagvormittag darüber informiert, berichteten die "Salzburger Nachrichten". Die Ärztekammer konnte das auf APA-Anfrage vorerst offiziell noch nicht bestätigen.

Über 450 Festnahmen bei Pensionsprotesten in Frankreich

Paris - Der Streit um Frankreichs Pensionsreform droht weiter zu eskalieren. Bei teils gewaltsamen Protesten wurden landesweit 457 Menschen festgenommen, wie der französische Innenminister G�rald Darmanin am Freitag im Sender CNews sagte. Etwa 440 Polizisten und Gendarmen seien verletzt worden. Allein in Paris habe es etwa 900 Feuer am Rande der Proteste gegeben. Für Entsetzen sorgten Bilder eines Polizisten, der zusammensackte, nachdem ihn ein Stein am Helm getroffen hatte.

Mikl-Leitner zur Angelobung bei Van der Bellen

St. Pölten/Wien - Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) wird Freitagmittag neuerlich von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt. Am Donnerstag ist sie in der konstituierenden Sitzung des Landtags in St. Pölten mit 24 von 41 gültigen Stimmen im Amt bestätigt worden. ÖVP und FPÖ haben sich in der Landesregierung auf ein Arbeitsübereinkommen geeinigt, das auch auf Kritik stößt.

Hohe Nachfrage nach PV- und Stromspeicherförderung

Wien - Die Nachfrage nach Förderungen für Photovoltaik-Anlagen und Stromspeicher in Österreich ist weiter sehr hoch. Bei der staatlichen Förderstelle OeMAG gingen am Donnerstag bei der ersten Förderrunde des Jahres innerhalb der ersten fünf Minuten 58.184 Anträge ein. Binnen einer Stunde seien über 100.000 Tickets gezogen worden, teilte die OeMAG am Freitag in einer Aussendung mit.

