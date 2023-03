Kowall will nicht mehr SPÖ-Chef werden, Grosz abgelehnt

Wien/Klagenfurt/Eisenstadt - Das Rennen um den SPÖ-Vorsitz bleibt turbulent: Nachdem der Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler sein Antreten im Rennen um die Parteiführung öffentlich gemacht hat, zieht der Wiener Bezirksfunktionär Nikolaus Kowall seine Kandidatur zurück. Vorerst im Keim erstickt wurde die versuchte Kandidatur des ehemaligen BZÖ-Politikers Gerald Grosz. Freitagnacht endet die Frist für die Kandidaturen.

Deutscher Verkehrsstreik trifft auch Österreich massiv

Wien - Ein gewerkschaftlicher Warnstreik im gesamten Verkehrssektor in Deutschland am Montag wird auch in Österreich zu massiven Auswirkungen im Zugverkehr und in der Luftfahrt führen. So sind alle Zugverbindungen über das Deutsche Eck betroffen. Ein Pendelverkehr im Zweistundentakt wird eingerichtet. Fahrten können bis zu drei Stunden länger dauern. Züge von und nach Deutschland werden kurzgeführt oder fallen aus. Auch viele Flugverbindungen mit dem Nachbarland werden ausfallen.

"Akute Sorge" in der Schmerzmedizin wegen Medikamentenmangel

Wien - Nach der Warnung von Palliativmedizinern, wonach in der aktuellen Medikamentenknappheit u.a. Opioidpflaster für unheilbar kranke Kinder praktisch nicht mehr vorhanden sind, hat am Freitag auch die Schmerzgesellschaft (ÖSG) "akute Sorgen" geäußert. Besonderes Augenmerk benötige die Arzneimittelversorgung in den Bereichen Akutschmerz und chronische Schmerzversorgung, ebenso die Versorgung geriatrischer Patientinnen und Patienten, betonte die Medizinerin Waltraud Stromer.

Mahnende Worte Van der Bellens bei Angelobung Mikl-Leitners

St. Pölten/Wien - Mit mahnenden Worten hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Freitag die am Vortag wiedergewählte niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) angelobt. Er betonte, dass er die Sorgen von Menschen über die neue schwarz-blaue Zusammenarbeit im Bundesland "nachvollziehen" könne. Das Staatsoberhaupt wollte sich diesbezüglich "nicht verschweigen".

Über 450 Festnahmen bei Pensionsprotesten in Frankreich

Paris - Der Streit um Frankreichs Pensionsreform droht weiter zu eskalieren. Bei teils gewaltsamen Protesten wurden landesweit 457 Menschen festgenommen, wie der französische Innenminister G�rald Darmanin am Freitag im Sender CNews sagte. Etwa 440 Polizisten und Gendarmen seien verletzt worden. Allein in Paris habe es etwa 900 Feuer am Rande der Proteste gegeben. Für Entsetzen sorgten Bilder eines Polizisten, der zusammensackte, nachdem ihn ein Stein am Helm getroffen hatte.

Stärkster geomagnetischer Sturm seit fast acht Jahren

Wien - In der Nacht auf den heutigen Freitag hat sich nach Angaben der Geosphere Austria der stärkste geomagnetische Sturm seit Juni 2015 zugetragen. Intensive Nordlichter wurden in Nordeuropa, Großbritannien, Kanada und den USA beobachtet, in den USA sogar südwärts bis nach Arizona. In Österreich war "am 24. März kurz nach Mitternacht auf mehreren Webcams ein schwaches Leuchten zu erkennen".

Wintertourismus noch um 10 Prozent unter Vor-Corona-Niveau

Wien - Der heimische Wintertourismus ist noch nicht zurück auf den alten Höhen vor der Pandemie. Dafür fehlen in der Saison 2022/23 bisher noch 5,1 Millionen Nächtigungsbuchungen, wie vorläufige Daten der Statistik Austria zeigen. Ab November verzeichneten die Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen bis Ende Februar 48,1 Millionen Übernachtungen. Das waren zwar um 45,9 Prozent mehr als im noch massiv coronagebremsten Vorjahr, aber immer noch um 9,6 Prozent weniger als 2019/20.

Hohe Nachfrage nach PV- und Stromspeicherförderung

Wien - Die Nachfrage nach Förderungen für Photovoltaik-Anlagen und Stromspeicher in Österreich ist weiter sehr hoch. Bei der staatlichen Förderstelle OeMAG gingen am Donnerstag bei der ersten Förderrunde des Jahres innerhalb der ersten fünf Minuten 58.184 Anträge ein. Binnen einer Stunde seien über 100.000 Tickets gezogen worden, teilte die OeMAG am Freitag in einer Aussendung mit.

