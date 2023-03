Deutscher Verkehrsstreik trifft auch Österreich massiv

Wien - Ein gewerkschaftlicher Warnstreik im gesamten Verkehrssektor in Deutschland am Montag wird auch in Österreich zu massiven Auswirkungen im Zugverkehr und in der Luftfahrt führen. So sind alle Zugverbindungen über das Deutsche Eck betroffen. Ein Pendelverkehr im Zweistundentakt wird eingerichtet. Fahrten können bis zu drei Stunden länger dauern. Züge von und nach Deutschland werden kurzgeführt oder fallen aus. Auch viele Flugverbindungen mit dem Nachbarland werden ausfallen.

Babler peilt SPÖ-Vorsitz im ersten Wahlgang an

Traiskirchen/Wien - Traiskirchens Bürgermeister Andreas Babler, der sich am Donnerstag als Herausforderer im Rennen um den SPÖ-Vorsitz deklariert hat, steckt sich große Ziele. "Ich täte gerne den ersten Wahlgang gewinnen ohne Stichwahl", sagte er am Freitag vor Journalisten. Käme es zu keiner klaren Mehrheit über 50 Prozent für einen der Kandidaten der Mitgliederbefragung, müsse es aber jedenfalls zu einer solchen Stichwahl unter Teilnahme aller Parteimitglieder kommen.

Mahnende Worte Van der Bellens bei Angelobung Mikl-Leitners

St. Pölten/Wien - Mit mahnenden Worten hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Freitag die am Vortag wiedergewählte niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) angelobt. Er betonte, dass er die Sorgen von Menschen über die neue schwarz-blaue Zusammenarbeit im Bundesland "nachvollziehen" könne. Das Staatsoberhaupt wollte sich diesbezüglich "nicht verschweigen".

Ärztekammer kündigt Vertrag für Eltern-Kind-Pass nicht

Wien/Salzburg - Die Untersuchungen des Mutter-Kind-Passes (künftig: Eltern-Kind-Pass) bleiben weiter eine Kassenleistung - die von der Ärztekammer angedrohte Kündigung des Kassenvertrages ist vom Tisch. Einen entsprechenden Beschluss haben die Gremien der Kurie der niedergelassenen Ärzte am Freitag gefasst, nachdem man sich mit den zuständigen Ministerien und der Sozialversicherung geeinigt hatte. Das teilten die Standesvertretung und die Bundesregierung mit.

Stärkster geomagnetischer Sturm seit fast acht Jahren

Wien - In der Nacht auf den heutigen Freitag hat sich nach Angaben der Geosphere Austria der stärkste geomagnetische Sturm seit Juni 2015 zugetragen. Intensive Nordlichter wurden in Nordeuropa, Großbritannien, Kanada und den USA beobachtet, in den USA sogar südwärts bis nach Arizona. In Österreich war "am 24. März kurz nach Mitternacht auf mehreren Webcams ein schwaches Leuchten zu erkennen".

"Akute Sorge" in der Schmerzmedizin wegen Medikamentenmangel

Wien - Nach der Warnung von Palliativmedizinern, wonach in der aktuellen Medikamentenknappheit u.a. Opioidpflaster für unheilbar kranke Kinder praktisch nicht mehr vorhanden sind, hat am Freitag auch die Schmerzgesellschaft (ÖSG) "akute Sorgen" geäußert. Besonderes Augenmerk benötige die Arzneimittelversorgung in den Bereichen Akutschmerz und chronische Schmerzversorgung, ebenso die Versorgung geriatrischer Patientinnen und Patienten, betonte die Medizinerin Waltraud Stromer.

Nowak: EU könnte Ungarn bei Nicht-Festnahme Putins klagen

Den Haag/Wien - Sollte sich Ungarn im Falle eines Besuchs des russischen Präsidenten Wladimir Putin tatsächlich weigern, diesen zu verhaften, könnte die EU Ungarn wegen Vertragsverletzung klagen. "Würde Putin nach Ungarn reisen, dann muss er natürlich festgenommen werden", dasselbe gelte für Österreich, erklärte der internationale renommierte Menschenrechtsexperte Manfred Nowak am Freitag gegenüber der APA.

USA ermitteln wegen Sanktionen angeblich gegen CS und UBS

Zürich/Wien - Die Credit Suisse (CS) und die UBS sollen zu einer Gruppe von Banken gehören, gegen die das US-Justizministerium wegen der möglichen Umgehung von Sanktionen gegen Russland ermittelt. Einer Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg vom Donnerstagabend zufolge sollen Mitarbeitende der beiden Banken russischen Oligarchen bei der Umgehung von Sanktionen geholfen haben. Die Agentur beruft sich dabei auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

