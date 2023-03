Deutscher Verkehrsstreik trifft auch Österreich massiv

Wien - Ein gewerkschaftlicher Warnstreik im gesamten Verkehrssektor in Deutschland am Montag wird auch in Österreich zu massiven Auswirkungen im Zugverkehr und in der Luftfahrt führen. So sind alle Zugverbindungen über das Deutsche Eck betroffen. Ein Pendelverkehr im Zweistundentakt wird eingerichtet. Fahrten können bis zu drei Stunden länger dauern. Züge von und nach Deutschland werden kurzgeführt oder fallen aus. Auch viele Flugverbindungen mit dem Nachbarland werden ausfallen.

Schrems: TikTok nach EU-Datenschutzrecht eigentlich illegal

Peking - Die EU-Datenschutzverordnung lässt eine Nutzung der Social-Media-App TikTok eigentlich nicht zu. Dies betonte der Datenschutzexperte Max Schrems am Freitag im APA-Gespräch. Schrems verwies darauf, dass von China auf die TikTok-Nutzerdaten zugegriffen werden könne und das dortige Datenschutzniveau nicht dem europäischen entspreche. Politiker, die ein TikTok-Verbot forderten, müssten somit "nur lesen, was im Gesetz steht. Dann darf man das einfach nicht am Handy haben."

Mahnende Worte Van der Bellens bei Angelobung Mikl-Leitners

St. Pölten/Wien - Mit mahnenden Worten hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Freitag die am Vortag wiedergewählte niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) angelobt. Er betonte, dass er die Sorgen von Menschen über die neue schwarz-blaue Zusammenarbeit im Bundesland "nachvollziehen" könne. Das Staatsoberhaupt wollte sich diesbezüglich "nicht verschweigen".

Babler peilt SPÖ-Vorsitz im ersten Wahlgang an

Traiskirchen/Wien - Traiskirchens Bürgermeister Andreas Babler, der sich am Donnerstag als Herausforderer im Rennen um den SPÖ-Vorsitz deklariert hat, steckt sich große Ziele. "Ich täte gerne den ersten Wahlgang gewinnen ohne Stichwahl", sagte er am Freitag vor Journalisten. Käme es zu keiner klaren Mehrheit über 50 Prozent für einen der Kandidaten der Mitgliederbefragung, müsse es aber jedenfalls zu einer solchen Stichwahl unter Teilnahme aller Parteimitglieder kommen.

"Akute Sorge" in der Schmerzmedizin wegen Medikamentenmangel

Wien - Nach der Warnung von Palliativmedizinern, wonach in der aktuellen Medikamentenknappheit u.a. Opioidpflaster für unheilbar kranke Kinder praktisch nicht mehr vorhanden sind, hat am Freitag auch die Schmerzgesellschaft (ÖSG) "akute Sorgen" geäußert. Besonderes Augenmerk benötige die Arzneimittelversorgung in den Bereichen Akutschmerz und chronische Schmerzversorgung, ebenso die Versorgung geriatrischer Patientinnen und Patienten, betonte die Medizinerin Waltraud Stromer.

London und Brüssel besiegeln Nordirland-Kompromiss

London - Die britische Regierung und die EU-Kommission haben den Ende Februar geschlossenen Kompromiss im Streit um die Brexit-Regeln für Nordirland endgültig besiegelt. Der britische Außenminister James Cleverly und EU-Kommissionsvize Maros Sefcovic nahmen die als "Windsor-Rahmen" bezeichnete Einigung bei einem Treffen in London am Freitag offiziell an, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete. Cleverly hatte die Vereinbarung als "besten Deal für Nordirland" bezeichnet.

USA ermitteln wegen Sanktionen angeblich gegen CS und UBS

Zürich/Wien - Die Credit Suisse (CS) und die UBS sollen zu einer Gruppe von Banken gehören, gegen die das US-Justizministerium wegen der möglichen Umgehung von Sanktionen gegen Russland ermittelt. Einer Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg vom Donnerstagabend zufolge sollen Mitarbeitende der beiden Banken russischen Oligarchen bei der Umgehung von Sanktionen geholfen haben. Die Agentur beruft sich dabei auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Österreicher im Rennen beim Deutschen Filmpreis

Berlin/Wien - Die Nominierungen für den Deutschen Filmpreis stehen fest - und zahlreiche Österreicher können sich freuen. So ist der Wiener Burgschauspieler Felix Kammerer für den Antikriegsfilm "Im Westen nichts Neues" als bester Hauptdarsteller im Rennen, während Claudia Müllers Jelinek-Essay "Die Sprache von der Leine lassen" bei den Dokumentarfilmen mitmischt. Karl Markovics kann auf die Ehrung als bester Nebendarsteller für seinen Part in "Was man von hier aus sehen kann" hoffen.

Wiener Börse tendiert im Verlauf sehr schwach, ATX mit -3,8%

Wien - Die Wiener Börse hat am Freitag im Verlauf deutliche Abgaben verzeichnet. Vor allem Verluste in Bankentiteln wogen schwer auf den heimischen Leitindex. Der ATX verlor kurz vor 14.30 Uhr 3,8 Prozent auf 3.041,85 Einheiten. Raiffeisen Bank International rasselten um 5,9 Prozent nach unten. Noch größere Verluste verzeichneten im Bankenbereich die Wertpapiere der BAWAG. Sie rutschten um 7,4 Prozent ab.

