Rendi-Wagner informiert Basis per Video

Wien - Im Ringen um die Führung der SPÖ hat sich nun Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner in einem Video an die Mitglieder gewandt. Darin wirbt sie für die eingeschlagene Vorgangsweise mit Mitgliederbefragung und Parteitag, damit "Debatten über uns selbst, die uns als Bewegung lähmen", endgültig beendet werden können.

Wohnkreditvergabe wird leicht gelockert - Brunner will mehr

Wien - Nachdem das zuständige Finanzmarktstabilitätsgremium (FMSG) zuletzt die entsprechenden Empfehlungen abgegeben hat, kommt es per 1. April zu leichten Lockerungen bei der Wohnkreditvergabe. Die Kreditvergabe war zuletzt stark zurückgegangen und massive Kritik wurde laut. Die Lockerungen gehen etwa Bankenvertretern nicht weit genug. Auch Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) sieht darin zwar "positive Ansätze", fordert aber weiterhin praxisnähere und flexiblere Regeln.

Schuldbekenntnis bei US-Prozess um Mord an Haitis Präsident

Miami (Florida)/Port-au-Prince - Nach dem Mord an Haitis Staatschef Jovenel Mo�se hat es vor einem US-Gericht ein erstes Schuldbekenntnis von einem der mutmaßlich an dem Mordkomplott Beteiligten gegeben. Der 50 Jahre alte Rodolphe Jaar gestand laut Gerichtsunterlagen vom Freitag vor einem Gericht im US-Bundesstaat Florida ein, dass er "materielle Unterstützung und Ressourcen" in dem Wissen geliefert habe, dass diese für die Entführung und Ermordung von Mo�se gedacht seien.

Ukraine gegen Vorwurf von Exekutionen von Kriegsgefangenen

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat sich gegen Vorwürfe der UNO verwahrt, sie habe ebenso wie Russland Kriegsgefangene ohne Gerichtsverfahren willkürlich hingerichtet. Das Außenministerium in Kiew dankte am Freitag der UNO-Mission zur Überwachung der Menschenrechte in der Ukraine für ihre Nachforschungen, warnte zugleich vor jedem Versuch, "der als Gleichsetzung des Opfers mit dem Aggressor interpretiert werden könnte". Es sei "inakzeptabel", das "Opfer der Aggression" verantwortlich zu machen.

"Zukunftsplan": Ziele aus Nehammer-Rede werden ausgearbeitet

Wien - Die Ziele, die ÖVP-Chef und Bundeskanzler Karl Nehammer Mitte März in seiner "Rede zur Zukunft der Nation" dargelegt hat, sollen bis Ende des Jahres in einen "Österreich 2030" genannten "Zukunftsplan" fließen. Die Maßnahmen und Vorhaben werden ab der kommenden Woche mit Experten, Praktikern und Politikern aus unterschiedlichen Fachbereichen ausgearbeitet, heißt es in einer Aussendung. Die Volkspartei arbeitet dafür mit ihrer Politischen Akademie (Polak) zusammen.

Laut Biden keine große Verschärfung der Bankenkrise absehbar

Washington/Ottawa - Angesichts der Turbulenzen im Bankensektor bemüht sich US-Präsident Joe Biden um eine Entspannung der Lage. "Ich denke, es wird eine Weile dauern, bis sich die Dinge beruhigen, aber ich sehe nichts am Horizont, das kurz vor dem Explodieren ist", sagte Biden am Freitag (Ortszeit) bei einem Besuch im Nachbarland Kanada. Er verstehe, dass es Unbehagen gebe. "Diese mittelgroßen Banken müssen überleben können, und ich denke, sie werden das schaffen", sagte Biden.

50 Prozent gegen Rückzahlung von Corona-Strafen

Wien - Die Mehrheit der Österreicher lehnt eine Rückzahlung von Corona-Strafen ab. In einer Unique Research-Umfrage für "profil" sind 50 Prozent gegen das Vorhaben der niederösterreichischen Landesregierung und 42 Prozent dafür. Vier von fünf FPÖ-Wählern sind für die Rückzahlung, die Sympathisanten der anderen Parteien lehnen eine entsprechende Maßnahme mehrheitlich ab.

Tornado in den USA kostet mindestens sieben Menschenleben

Jackson (Mississippi) - Ein heftiger Wirbelsturm hat im südlichen US-Bundesstaat Mississippi mindestens sieben Menschen das Leben gekostet. Das berichtete der Sender ABC News in der Nacht auf Samstag unter Berufung auf die Gerichtsmedizinerin des Bezirks Sharkey County. Das Alter der Opfer war zunächst unbekannt. Rettungs- und Bergungskräfte seien im Einsatz, teilte der Katastrophenschutz über Twitter mit. Zuvor hatte die Behörde Warnungen vor einer Serie von Tornados in der Region veröffentlicht.

