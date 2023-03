Berlin und EU-Kommission legen Streit um Verbrenner-Aus bei

Brüssel/Berlin - Deutschland und die EU haben ihren Streit über das Verbrenner-Aus beigelegt. "Wir haben eine Einigung mit Deutschland über den künftigen Einsatz von E-Fuels in Autos gefunden", twitterte der Vizepräsident der EU-Kommission, Frans Timmermans, am Samstag. "Der Weg ist frei: Europa bleibt technologieneutral", teilte Deutschlands Verkehrsminister Volker Wissing ebenfalls über Twitter mit. Erfreut zeigte sich Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) über das Einlenken der EU-Kommission.

73 Personen wollen die SPÖ führen

Wien - Die Führung der SPÖ scheint sehr begehrt zu sein. Bis zum Ablauf der Frist Freitag Mitternacht haben sich 73 Personen für die Mitgliederbefragung um den Parteivorsitz beworben, teilte die Bundespartei Samstagnachmittag auf APA-Anfrage mit. Das Ringen um die Führung der Partei hat auch einen richtigen Mitglieder-Boom ausgelöst. 9.000 Neue kamen hinzu.

"Earth Hour" startete in vielen Teilen der Welt

Wien - Eine Stunde Licht aus für unseren Planeten: Neuseeland, Australien und andere Staaten im Asien-Pazifik-Raum haben am Samstagabend um 20.30 Uhr (Ortszeit) die "Earth Hour" für 2023 eingeläutet. Der WWF hatte die globale Klima- und Umweltschutzaktion 2007 in Australien ins Leben gerufen, als Zeichen, dass die Menschheit sich besser um die Erde kümmern muss.

UNO-Wassergipfel endete mit globalem Aktionsplan

New York - Ein globaler Aktionsplan mit gut 700 ehrgeizigen Selbstverpflichtungen ist das Ergebnis des Wassergipfels der Vereinten Nationen in New York. Die Verpflichtungen kommen sowohl von Regierungen als auch von gemeinnützigen Organisationen und einigen Unternehmen. 150 Staaten unterstützen darin zum Beispiel die Ernennung eines UN-Sonderbeauftragten für Wasser. Darüber hinaus soll ein wissenschaftliches Gremium zum Thema eingesetzt werden.

Mehr als 20 Tote nach Tornado in Mississippi

Jackson (Mississippi) - Heftige Stürme und ein Tornado haben im südlichen US-Bundesstaat Mississippi mindestens 23 Menschen das Leben gekostet und eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Dutzende Menschen seien verletzt worden, teilte der örtliche Katastrophenschutz am frühen Samstagmorgen (Ortszeit) mit. "Leider werden sich diese Zahlen voraussichtlich ändern", schrieb die Behörde weiter. Tausende Menschen waren in dem südlichen Bundesstaat ohne Strom.

Gas-Konferenz in Wien - Aktivisten besetzten Salztorbrücke

Wien - Die angekündigten Proteste gegen die am Montag in Wien beginnende Europäische Gas-Konferenz haben bereits am Samstag begonnen. Zu Mittag blockierte eine Gruppe aus rund 80 Personen der "Extinction Rebellion" die Salztorbrücke in der Wiener Innenstadt. Die Polizei war im Einsatz und errichtete Verkehrsumleitungen.

Erster Waldbrand in Spanien zerstörte über 4.000 Hektar

Madrid - Der erste große Waldbrand des Jahres in Spanien hat nach zwei Tagen mehr als 4.000 Hektar zerstört. Rund 500 Einsatzkräfte hätten die Flammen im Osten des Landes in der Nacht weiter pausenlos bekämpft, teilte der spanische Notfalldienst am Samstag mit. Seit Tagesanbruch könne man auch wieder 20 Hubschrauber und Löschflugzeuge einsetzen, hieß es.

28 Tote in Somalia nach Attacke auf Militäreinrichtung

Mogadischu - Bei einem Angriff der islamistischen Terrormiliz Al-Shabaab auf eine Militärbasis in Zentralsomalia sind am Samstag mindestens 28 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten seien neben mindestens 20 getöteten Islamisten auch acht somalische Soldaten, sagte General Mohamed Ahmed Teredisho der Deutschen Presse-Agentur. Der Angriff in einem Gebiet, das das somalische Militär erst vor wenigen Monaten von den Islamisten zurückerobert hatte, sei erfolgreich abgewehrt worden.

