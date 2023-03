Neuer SPÖ-Anlauf Richtung Mitglieder-Befragung

Wien - Zum bereits dritten Mal innerhalb von nicht einmal zwei Wochen versuchen die SPÖ-Gremien am Montag den Weg zur Vorsitz-Wahl zu definieren. Nicht weniger als 73 Personen haben sich als Kandidaten für eine Mitgliederbefragung über Parteiführung und Spitzenkandidatur gemeldet. Ob sie alle antreten dürfen, müssen Präsidium und Vorstand ebenso entscheiden wie die Frage, was passiert, wenn keiner der Bewerber die absolute Mehrheit erhält.

Streiktag in Deutschland mit Auswirkungen auf Österreich

Berlin - In ganz Deutschland stehen am Montag Züge, Busse und Flugzeuge still. Um Mitternacht beginnt ein umfassender Warnstreik im Verkehr. Der Streik soll 24 Stunden dauern und dürfte zu umfangreichen Ausfällen und Staus im gesamten Verkehrssektor führen. Auch in Österreich wird der Streik zu massiven Beeinträchtigungen im Bahn- und Flugverkehr führen. Der Münchner Flughafen wurde schon am Sonntag bestreikt, alle zwölf Flüge zwischen München und Wien fielen aus.

Ungarns Parlament will Finnlands NATO-Beitritt ratifizieren

Budapest/Helsinki/Stockholm - Das ungarische Parlament will am Montag Finnlands NATO-Beitritt ratifizieren. Über die Aufnahme Schwedens in das Militärbündnis will die regierende rechtskonservative Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orban später entscheiden lassen. Die Regierung von Orban unterstützt nach eigenen Angaben den NATO-Beitritt beider Länder, die parlamentarische Mehrheit für die Aufnahme Schwedens sei aber zu unsicher.

Bundespräsident Van der Bellen in Albanien

Wien/Tirana - Bundespräsident Alexander Van der Bellen führt am Montag politische Gespräche in Albanien. Am Vormittag wird er vom albanischen Präsidenten Bajram Begaj in Tirana mit militärischen Ehren empfangen. Anschließend sind Treffen mit Ministerpräsident Edi Rama und Parlamentspräsidentin Lindita Nikolla geplant. Zudem hält der Bundespräsident eine Rede im Parlament und eröffnet mit seinem Amtskollegen Begaj ein Wirtschaftsforum.

Netanyahu entlässt Verteidigungsminister

Tel Aviv - Vor dem Hintergrund der umstrittenen Justizreform in Israel hat Regierungschef Benjamin Netanyahu Verteidigungsminister Yoav Galant entlassen. Er habe beschlossen, "Galant von seinen Aufgaben zu entbinden", teilte Netanyahus Büro Sonntagabend in einer kurzen Erklärung mit. Galant hatte sich am Samstag angesichts der Massenproteste gegen die geplante Justizreform für eine einmonatige Unterbrechung des Gesetzgebungsverfahrens ausgesprochen.

Mehr als 3.000 Bootsmigranten auf Lampedusa gelandet

Lampedusa/Tunis - Trotz etlicher verheerender Bootsunglücke in jüngster Zeit wagen weiter sehr viele Migranten die Überfahrt über das Mittelmeer in Richtung Italien. In den vergangenen zwei Tagen kamen allein auf der italienischen Insel Lampedusa mehr als 3.000 Menschen an, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Sonntag berichtete. Am Samstag erreichten demnach insgesamt 1.387 Menschen die kleine Insel. Am Freitag waren es sogar 1.778 Menschen.

Laut Kiew Serie von russischen Angriffen abgewehrt

Moskau - Die ukrainischen Truppen haben am Sonntag nach eigener Darstellung rund 50 Angriffe russischer Einheiten an verschiedenen Frontabschnitten im Osten des Landes abgewehrt. Die Schwerpunkte der Angriffe lagen nach Angaben des Generalstabs in Kiew rund um die Orte Limansk, Bachmut, Awdijiwka und Marijinsk. Die Vorstöße seien "mit professionellen und koordinierten Aktionen" abgeschlagen worden. Dabei hätten die russischen Einheiten erneut schwere Verluste erlitten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red