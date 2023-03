Israels umstrittene Justizreform auf der Kippe

Tel Aviv/Jerusalem - In Israel spitzt sich die innenpolitische Krise im Zuge der umstrittenen Justizreform zu. Der Sender Kanal 12 berichtete am Montag, Ministerpräsident Benjamin Netanyahu habe seine eigentlich für Montagvormittag geplante Erklärung zum Stopp der Reform wegen Differenzen innerhalb der Regierungskoalition verschoben. Eine offizielle Bestätigung gab es dazu nicht. Netanyahu wird nach Angaben aus seiner Koalition die umstrittene Justizreform stoppen.

Verkehrsstreik in Deutschland - Ausfälle auch in Österreich

Berlin/Wien - In ganz Deutschland stehen seit Mitternacht Züge, Busse und Flugzeuge still. Der 24-stündige Warnstreik führt auch in Österreich zu massiven Beeinträchtigungen im Bahn- und Flugverkehr. Betroffen sind unter anderem alle Zugverbindungen über das Deutsche Eck. Züge von und nach Deutschland werden kurzgeführt oder fallen aus. Nach Auskunft des Wiener Flughafens fallen heute auch alle Flugverbindungen zwischen Wien und München, Frankfurt, Nürnberg und Stuttgart aus.

Polizei will Protest gegen Wiener Gas-Konferenz auflösen

Wien - Die Wiener Polizei hat am Montagvormittag versucht, einen Gegenprotest gegen die Europäische Gaskonferenz (EGC) in der Innenstadt gewaltsam aufzulösen. Bei einer nicht angemeldeten Versammlung von Umweltaktivisten an der Kreuzung Johannesgasse/Kantgasse kam es unter anderem zum Einsatz von Pfefferspray. Zuvor seien bei der Anhaltung der Versammlung zwei Polizisten durch Widerstand gegen die Staatsgewalt verletzt worden, sagte Polizeisprecherin Barbara Gass auf APA-Nachfrage.

First Citizens Bank übernimmt insolvente Silicon Valley Bank

Washington - Das US-Finanzinstitut First Citizens Bank übernimmt die insolvente Silicon Valley Bank (SVB). Wie der amerikanische Bundeseinlagensicherungsfonds FDIC in der Nacht zum Montag mitteilte, kauft die Bank sämtliche Einlagen und Kredite der geschlossenen Bank. Die Transaktion umfasst demnach Einlagen in Höhe von 119 Mrd. Dollar (111 Mrd. Euro) sowie zusätzlich 72 Mrd. Dollar an Vermögen.

Vorarlbergs LH Wallner: Wohnpaket keine "echte Lösung"

Bregenz - Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) zeigt sich unzufrieden, dass die Abschaffung der Grunderwerbsteuer für das erste Eigenheim nicht kommt. "Aus meiner Sicht ist da nicht mehr als ein Kompromiss herausgekommen, eine echte Lösung ist das keine", so Wallner im Ö1-"Morgenjournal". Die ÖVP hatte sich bei der von den Grünen gewollten Mietpreisbremse quergestellt, man einigte sich auf eine Wohnkostenhilfe. Am Verhandlungstisch lag auch die Grunderwerbsteuersenkung.

Klaus Kastberger erhält Staatspreis für Literaturkritik

Graz/Wien - Der Germanist Klaus Kastberger (59), Literaturkritiker, Bachmann-Preis-Juror und Leiter des Literaturhauses Graz, erhält den Österreichischen Staatspreis für Literaturkritik 2023. In einer Aussendung meinte Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne), Kastberger sei "ein Glücksfall für die Universitätsgermanistik, die Literaturkritik und die Literaturvermittlung - und ein idealer Preisträger". Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und wird biennal vergeben.

