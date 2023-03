Regierungskrise in Israel: Justizreform auf der Kippe

Tel Aviv/Jerusalem - In Israel spitzt sich die innenpolitische Krise rund um die umstrittene Justizreform zu. Der Sender Kanal 12 berichtete am Montag, Ministerpräsident Benjamin Netanyahu habe eine eilig für den Vormittag geplante Erklärung aufgrund schwerer Differenzen in der Koalition kurzfristig verschoben. Dabei blieb offen, ob Netanyahu die Reform ganz stoppen oder nur auf Eis legen wollte. In Medienberichten hatte es geheißen, es drohe ein Bruch der Koalition.

Polizei löst Protest gegen Wiener Gas-Konferenz auf

Wien - Die Wiener Polizei hat am Montagvormittag begonnen, einen Protest gegen die Europäische Gaskonferenz (EGC) in der Innenstadt aufzulösen. Bei einer nicht angemeldeten Versammlung von Umweltaktivisten an der Kreuzung Johannesgasse/Kantgasse kam es unter anderem zum Einsatz von Pfefferspray. Zuvor seien bei der Anhaltung der Versammlung zwei Polizisten durch Widerstand gegen die Staatsgewalt verletzt worden, sagte Polizeisprecherin Barbara Gass auf APA-Nachfrage.

SPÖ geht uneinig in entscheidende Gremien-Sitzung

Wien - Die SPÖ will am Montag die Regeln für ihre Mitgliederbefragung ein weiteres Mal definieren. Vor der Sitzung des Präsidiums betonte Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch, dass es bei dem Votum ohnehin nur um die Erhebung eines Stimmungsbildes gehe. Die Entscheidung müsse soundso auf einem außerordentlichen Parteitag fallen. Daher hält er auch keine "Stichbefragung" unter den Mitgliedern für nötig, sollte bei der Befragung keine absolute Mehrheit erreicht werden.

First Citizens Bank übernimmt insolvente Silicon Valley Bank

Washington - Nach ihrem Kollaps wird die US-amerikanische Silicon Valley Bank (SVB) von der First Citizens Bank übernommen. Das teilte die US-Einlagensicherung FDIC am Montag mit. Die First Citizens Bank kauft Vermögenswerte in Form von Einlagen und Krediten. Andere Vermögensbestandteile, vor allem Wertpapiere, bleiben unter der Kontrolle der FDIC. Die Filialen öffnen ab heute, Montag, wieder. Die Bankinsolvenz hat für ein Beben auf den internationalen Finanzmärkten gesorgt.

Bundespräsident Van der Bellen in Albanien

Wien/Tirana - Bundespräsident Alexander Van der Bellen führt am Montag politische Gespräche in Albanien. Am Vormittag wurde er in Tirana bei strömenden Regen vom albanischen Präsidenten Bajram Begaj mit militärischen Ehren empfangen. Anschließend waren Treffen mit Ministerpräsident Edi Rama und Parlamentspräsidentin Lindita Nikolla geplant. Zudem hält der Bundespräsident eine Rede im Parlament und eröffnet mit seinem Amtskollegen Begaj ein Wirtschaftsforum.

Ukrainische Armee bekräftigt Verteidigung von Bachmut

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainische Armee hat ihren Willen zur Verteidigung der seit Monaten unter massiven Verlusten gehaltenen Stadt Bachmut bekräftigt. Das Halten Bachmuts sei eine "militärische Notwendigkeit", sagte der Chef der ukrainischen Landstreitkräfte, Oleksandr Syrskyj nach Angaben der Nachrichtenagentur Ukrinform am Montag. Zuvor hatte die Militärverwaltung zur Evakuierung der südlich gelegenen Stadt Awdijiwka aufgerufen.

Tötungsdelikt im Salzburger Flachgau: 42-Jähriger erstochen

Henndorf - In Henndorf am Wallersee im Salzburger Flachgau hat sich Montagfrüh ein Tötungsdelikt ereignet. Ein 42-Jähriger wurde in einem mehrgeschoßigen Wohnhaus mit einer Stichwaffe, vermutlich einem Messer, getötet. Der mutmaßliche Täter konnte zunächst fliehen, der Polizei war aber bekannt, um wen es sich handeln soll. Am Vormittag nahmen Beamte des Einsatzkommandos Cobra den 34-jährigen Ungarn fest, berichtete die Polizei.

2022 Rekordzahl an Camping-Übernachtungen in Österreich

Wien/Döbriach - Die Campingbranche in Österreich hat sich 2022 voll von der Covid-Krise erholt und einen Allzeit-Übernachtungsrekord verzeichnet. Ein Plus von 23 Prozent brachte 7.853.392 Nächtigungen und der Vorkrisenwert von 2019 wurde nach schwächeren Zwischenjahren gleich deutlich überschritten, teilte "camping.info" auf Basis von Daten der Statistik Austria am Montag mit. Heuer ist laut dem Buchungsportal mit einer weiteren steigenden Nachfrage zu rechnen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red