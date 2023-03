Regierungskrise in Israel: Justizreform auf der Kippe

Tel Aviv/Jerusalem - In Israel spitzt sich die innenpolitische Krise rund um die umstrittene Justizreform zu. Der Sender Kanal 12 berichtete am Montag, Ministerpräsident Benjamin Netanyahu habe eine eilig für den Vormittag geplante Erklärung aufgrund schwerer Differenzen in der Koalition kurzfristig verschoben. Dabei blieb offen, ob Netanyahu die Reform ganz stoppen oder nur auf Eis legen wollte. In Medienberichten hatte es geheißen, es drohe ein Bruch der Koalition.

Deutscher Verkehrsstreik löste kein Chaos in Österreich aus

Berlin/Wien/Salzburg - In ganz Deutschland stehen seit Mitternacht Züge, Busse und Flugzeuge still. Der 24-stündige Warnstreik führt auch in Österreich zu massiven Beeinträchtigungen im Bahn- und Flugverkehr. Betroffen sind etwa alle Zugverbindungen über das Deutsche Eck. Züge von und nach Deutschland werden kurzgeführt oder fallen aus. Nach Auskunft des Wiener Flughafens fallen heute auch alle Flugverbindungen zwischen Wien und München, Frankfurt, Nürnberg und Stuttgart aus. Ein Chaos blieb aus.

SPÖ geht uneinig in entscheidende Gremien-Sitzung

Wien - Die Bundespartei will offenbar - unterstützt von Gewerkschaft und Wiener Landesorganisation - ein breites Teilnehmerfeld bei der Mitgliederbefragung der SPÖ durchdrücken. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner erklärte nach dem Präsidium, dass man dem Vorstand ein Ergebnis vorlegen könne. Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch geht von einer langen Kandidatenliste aus. Widerstand aus mehreren Ländern im Vorstand ist absehbar.

Kreml hält an Atomwaffen für Belarus fest

Moskau - Russland hält trotz der Sanktionsdrohungen des Westens an der geplanten Stationierung von taktischen Atomwaffen in Belarus fest. "Auf die Pläne Russlands kann solch eine Reaktion natürlich keinen Einfluss nehmen", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag zu möglichen Strafmaßnahmen. Zuvor hatte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell Belarus zum Verzicht auf die nuklearen Waffen aufgefordert und andernfalls mit Sanktionen als Antwort gedroht.

Van der Bellen ruft Albanien zu weitere Reformen auf

Wien/Tirana - Bundespräsident Alexander Bellen hat Albanien bei einem Besuch in Tirana zu weiteren Reformen im Bereich Grundrechte, Rechtsstaatlichkeit und Justiz aufgerufen. "Wir möchten Albanien motivieren und ermutigen, die notwendigen Reformen gerade auch in diesen Bereichen engagiert fortzusetzen und sichtbare Resultate vorzuweisen, um auf dem EU-Integrationsweg rasch voranzuschreiten", sagte Van der Bellen am Montag bei einem Treffen mit seinem albanischen Amtskollegen Bajram Begaj.

Ukrainische Armee bekräftigt Verteidigung von Bachmut

Kiew (Kyjiw) - Die ukrainische Armee hat ihren Willen zur Verteidigung der seit Monaten unter massiven Verlusten gehaltenen Stadt Bachmut bekräftigt. Das Halten Bachmuts sei eine "militärische Notwendigkeit", sagte der Chef der ukrainischen Landstreitkräfte, Oleksandr Syrskyj nach Angaben der Nachrichtenagentur Ukrinform am Montag. Zuvor hatte die Militärverwaltung zur Evakuierung der südlich gelegenen Stadt Awdijiwka aufgerufen.

2022 Rekordzahl an Camping-Übernachtungen in Österreich

Wien/Döbriach - Die Campingbranche in Österreich hat sich 2022 voll von der Covid-Krise erholt und einen Allzeit-Übernachtungsrekord verzeichnet. Ein Plus von 23 Prozent gegenüber 2021 brachte im Vorjahr 7.853.392 Nächtigungen und der Vorkrisenwert von 2019 wurde nach schwächeren Zwischenjahren gleich deutlich überschritten, teilte "camping.info" auf Basis von Daten der Statistik Austria am Montag mit. Heuer ist laut dem Buchungsportal mit einer weiteren steigenden Nachfrage zu rechnen.

AUA sagt wegen Betriebsversammlung Flüge ab

Wien/Schwechat - Eine Betriebsversammlung der Pilotinnen und Flugbegleiter der Austrian Airlines (AUA) führt am Dienstag zu Flugausfällen. Die Fluggesellschaft ging am Montag von einer höheren zweistelligen Zahl an Absagen aus und ersuchte ihre Passagiere, sich auf der Webseite über den Flugstatus zu informieren. Die Versammlung beginnt um 9.00 Uhr. Das Ende der Veranstaltung ließ die Gewerkschaft vida am Montag offen.

