Regierungskrise in Israel: Justizreform auf der Kippe

Tel Aviv/Jerusalem - In Israel spitzt sich die innenpolitische Krise rund um die umstrittene Justizreform zu. Der Sender Kanal 12 berichtete am Montag, Ministerpräsident Benjamin Netanyahu habe eine eilig für den Vormittag geplante Erklärung aufgrund schwerer Differenzen in der Koalition kurzfristig verschoben. Dabei blieb offen, ob Netanyahu die Reform ganz stoppen oder nur auf Eis legen wollte. In Medienberichten hatte es geheißen, es drohe ein Bruch der Koalition.

Deutscher Verkehrsstreik löste kein Chaos in Österreich aus

Berlin/Wien/Salzburg - In ganz Deutschland stehen seit Mitternacht Züge, Busse und Flugzeuge still. Der 24-stündige Warnstreik führt auch in Österreich zu massiven Beeinträchtigungen im Bahn- und Flugverkehr. Betroffen sind etwa alle Zugverbindungen über das Deutsche Eck. Züge von und nach Deutschland werden kurzgeführt oder fallen aus. Nach Auskunft des Wiener Flughafens fallen heute auch alle Flugverbindungen zwischen Wien und München, Frankfurt, Nürnberg und Stuttgart aus. Ein Chaos blieb aus.

SPÖ geht uneinig in entscheidende Gremien-Sitzung

Wien - Die Modalitäten der SPÖ-Mitgliederbefragung haben am Montag einmal mehr zu einem zähen Ringen in den Gremien der Partei geführt. Während die Spitze der Bundespartei - unterstützt von Gewerkschaft und Wiener Landesorganisation - ein breites Teilnehmerfeld anpeilt, wollen die meisten Länder eine gewisse Eintrittshürde einbauen. Zuletzt waren etwa 100 Unterstützungserklärungen im Gespräch. Dazu wird man länger Mitgliedsbeitrag bezahlen müssen, wenn man mitstimmen will.

Humza Yousaf wird neuer Regierungschef Schottlands

Edinburgh - In Schottland steht der Nachfolger von Nicola Sturgeon fest: Humza Yousaf soll neuer Regierungschef werden. Wie die Regierungspartei SNP am Montag mitteilte, wählten die Mitglieder den regionalen Gesundheitsminister zum neuen Parteichef. Als stärkste Kraft im Regionalparlament hat die Schottische Nationalpartei (SNP) das Anrecht auf den Posten des "First Minister".

Verdächtiger Vater eines toten Buben in Tirol bleibt in Haft

Innsbruck/St. Johann in Tirol - Im Fall eines sechsjährigen Buben, der Ende August 2022 tot in der Kitzbüheler Ache in St. Johann in Tirol aufgefunden worden war, muss der tatverdächtige Vater in U-Haft bleiben. Der 38-Jährige hatte Beschwerde gegen die U-Haft erhoben, nachdem er Anfang März festgenommen worden war. Das Oberlandesgericht Innsbruck (OLG) sieht weiterhin Verdunkelungs- und Tatbegehungsgefahr, hieß es am Montag in einer Aussendung. Der Mann muss nun zwei weitere Monate in U-Haft bleiben.

Van der Bellen ruft Albanien zu weitere Reformen auf

Wien/Tirana - Bundespräsident Alexander Bellen hat Albanien bei einem Besuch in Tirana zu weiteren Reformen im Bereich Grundrechte, Rechtsstaatlichkeit und Justiz aufgerufen. "Wir möchten Albanien motivieren und ermutigen, die notwendigen Reformen gerade auch in diesen Bereichen engagiert fortzusetzen und sichtbare Resultate vorzuweisen, um auf dem EU-Integrationsweg rasch voranzuschreiten", sagte Van der Bellen am Montag bei einem Treffen mit seinem albanischen Amtskollegen Bajram Begaj.

Tötungsdelikt im Salzburger Flachgau: 42-Jähriger erstochen

Henndorf - In Henndorf am Wallersee im Salzburger Flachgau ist am Montag in den frühen Morgenstunden ein 42-Jähriger mit einem Messer erstochen worden. Der Täter floh nach der Gewalttat, die Polizei hatte aber von Anfang an einen 34-jährigen Ungarn in Verdacht und leitete eine Fahndung nach ihm ein. Noch im Verlauf des Vormittages konnten Beamte den Mann in Henndorf festnehmen. Über das Motiv lagen am Nachmittag noch keine Informationen vor.

2022 Rekordzahl an Camping-Übernachtungen in Österreich

Wien/Döbriach - Die Campingbranche in Österreich hat sich 2022 voll von der Covid-Krise erholt und einen Allzeit-Übernachtungsrekord verzeichnet. Ein Plus von 23 Prozent gegenüber 2021 brachte im Vorjahr 7.853.392 Nächtigungen und der Vorkrisenwert von 2019 wurde nach schwächeren Zwischenjahren gleich deutlich überschritten, teilte "camping.info" auf Basis von Daten der Statistik Austria am Montag mit. Heuer ist laut dem Buchungsportal mit einer weiteren steigenden Nachfrage zu rechnen.

Wiener Börse tendiert im Verlauf freundlich. Der ATX legt 0,86 % zu.

Wien - Der heimische Leitindex ATX verbesserte sich am Montagnachmittag um 0,86 Prozent auf 3.050,45 Zähler und konnte sich damit etwas von den zuletzt deutlichen Kurseinbußen erholen. Auch das europäische Umfeld zeigte sich mit Zugewinnen. Im Bank-Sektor gab es eine leichte Entspannung zu beobachten, weil sich ein Käufer für die unter staatlicher Kontrolle stehende Silicon Valley Bank (SVB) gefunden hat.

