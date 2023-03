30 Unterstützungserklärungen für SP-Befragung nötig

Wien - Für eine Kandidatur bei der SPÖ-Mitgliederbefragung muss man nun doch Unterstützungserklärungen vorlegen. Allerdings sind es mit 30 relativ wenige geworden. Einen entsprechenden Beschluss hat der Vorstand am Montag nach APA-Informationen mit großer Mehrheit gefällt.

Verletzte bei Schießerei an Schule in US-Stadt Nashville

Nashville (Tennessee) - Bei einer Schießerei in einer Schule in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee sind am Montag mehrere Menschen verletzt worden. Das teilte die örtliche Feuerwehr mit. "Wir können bestätigen, dass wir mehrere Patienten haben", hieß es weiter. Der Schütze soll laut Polizei getötet worden sein.

18 deutsche Leopard-Panzer in Ukraine angekommen

Berlin/Kiew (Kyjiw) - Die von Deutschland der Ukraine zugesagten 18 Leopard-2-Kampfpanzer sind laut einem Bericht des "Spiegel" inzwischen dort eingetroffen. Der Transport habe bereits vergangene Woche begonnen, nun seien sie an der Grenze den ukrainischen Streitkräften übergeben worden, hieß es weiter. Ebenfalls ausgeliefert wurden demnach 40 Schützenpanzer des Typs Marder. Mit den Waffen will Deutschland die Ukraine gegen die russische Invasion unterstützen.

Selenskyj besucht Front in Region Saporischschja

Kiew (Kyjiw) - Wenige Tage nach seiner Visite von Armeestellungen bei Bachmut hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag einen weiteren Frontbesuch absolviert. "Region Saporischschja, Positionen an der Front", teilte Selenskyj auf seiner Facebook-Seite mit. "Ich bin jedem einzelnen unserer Krieger dankbar, die die Ukraine verteidigen, unsere Souveränität, unsere Städte, und unsere Kinder. Wir werden bestimmt siegen."

Israelische Justizreform wird laut Minister verschoben

Tel Aviv/Jerusalem - Israels Polizeiminister Itamar Ben-Gvir hat eine Verschiebung der umstrittenen Justizreform der rechts-religiösen Regierung in Israel angekündigt. Er habe sich mit Ministerpräsident Benjamin Netanyahu auf eine Verschiebung bis nach der Pause des Parlaments Ende Juli verständigt, teilte ein Sprecher am Montag mit. Im Gegenzug werde eine "Nationalgarde" unter der Führung des rechtsextremen Ministers eingerichtet. Was dies konkret bedeutet, war zunächst unklar.

Van der Bellen ruft Albanien zu weiteren Reformen auf

Wien/Tirana - Bundespräsident Alexander Bellen hat Albanien bei einem Besuch in Tirana zu weiteren Reformen im Bereich Grundrechte, Rechtsstaatlichkeit und Justiz aufgerufen. "Wir möchten Albanien motivieren und ermutigen, die notwendigen Reformen gerade auch in diesen Bereichen engagiert fortzusetzen und sichtbare Resultate vorzuweisen, um auf dem EU-Integrationsweg rasch voranzuschreiten", sagte Van der Bellen am Montag bei einem Treffen mit seinem albanischen Amtskollegen Bajram Begaj.

Ungarisches Parlament ratifizierte Finnlands NATO-Beitritt

Budapest/Helsinki/Stockholm - Das ungarische Parlament hat am Montag mit 182 Ja -, sechs Nein-Stimmen und elf Stimmenthaltungen den NATO-Beitritt Finnlands ratifiziert. Schweden muss noch weiter warten, wofür Budapest schwedische Politiker und deren "Lügen über Ungarn" verantwortlich macht. Die Regierung von Orban unterstützt nach eigenen Angaben den NATO-Beitritt beider Länder, die parlamentarische Mehrheit für die Aufnahme Schwedens sei aber zu unsicher, hieß es.

Verdächtiger Vater eines toten Buben in Tirol bleibt in Haft

Innsbruck/St. Johann in Tirol - Im Fall eines sechsjährigen Buben, der Ende August 2022 tot in der Kitzbüheler Ache in St. Johann in Tirol aufgefunden worden war, muss der tatverdächtige Vater in U-Haft bleiben. Der 38-Jährige hatte Beschwerde gegen die U-Haft erhoben, nachdem er Anfang März festgenommen worden war. Das Oberlandesgericht Innsbruck (OLG) sieht weiterhin Verdunkelungs- und Tatbegehungsgefahr, hieß es am Montag in einer Aussendung. Der Mann muss nun zwei weitere Monate in U-Haft bleiben.

Wiener Börse schließt am Montag mit Gewinnen.

Wien - Der ATX verbesserte sich am Montag um 0,92 Prozent und schloss bei 3.052,28 Zählern. Auch das europäische Umfeld zeigte sich mit Zugewinnen und konnte sich damit etwas von den zuletzt deutlichen Kurseinbußen erholen. Im Bank-Sektor gab es eine leichte Entspannung zu beobachten, weil sich ein Käufer für die unter staatlicher Kontrolle stehende Silicon Valley Bank (SVB) gefunden hat. Deutsche Konjunkturdaten fielen besser als erwartet aus, bewegten die Märkte aber kaum.

